"Тюнинг. Обзор за сентябрь 2018"

AC Schnitzer

BMW i8 Roadster

Компания AC Schnitzer из немецкого города Ахен — одна из долгожителей в мире тюнинга. Еще в 1964 году Йозеф Шнитцер, основатель ателье, доработал BMW 1800ti для участия в автогонках. Сейчас в соревнованиях фирма не участвует, зато давно является лидером по доработке автомобилей баварского бренда. Так, она первой среди тюнинг-ателье представила апгрейд для BMW i8 Roadster.

Продажи нового родстера только начались, но в Schnitzer сработали оперативно, подготовив полноценный аэродинамический обвес из углеволокна. Фирменные «ноздри» фальшрадиаторной решетки окрасились в цвет кузова, по бокам переднего бампера появились накладки с «плавниками», а под бампером — агрессивные «губы» с вертикальными отсекателями воздушных потоков. По низу порогов тоже по-явились карбоновые накладки. Корма щеголяет новым гоночным диффузором и довольно крупным стационарным антикрылом. Салон родстера получил алюминиевые накладки на педали и площадку для отдыха левой ноги, велюровые коврики с логотипом ателье и новый контроллер интерфейса iDrive, также имеющий логотип Schnitzer.

Завершают преобразования внешности фирменные 21-дюймовые кованые колесные диски с низкопрофильной резиной, предлагаемые в одно- или двухцветном исполнении. Что касается технической составляющей, то автомобиль получил комплект регулируемых спортивных пружин, уменьшающих дорожный просвет на 20–25 мм в зависимости от конкретных настроек. То есть благодаря более крупным колесам и заниженной подвеске родстер должен заметно прибавить в управляемости. С силовой установкой ничего не делали.

Prior Design

Mercedes-AMG GT S

Головной офис ателье Prior Design находится в немецком городке Камп-Линтфорт. Основанная в начале 2000-х компания предлагает аэродинамические обвесы для автомобилей самых разных марок: из ворот фирмы периодически выезжают Audi, Bentley, BMW, Ford, Jaguar, Lamborghini, Mercedes-Benz, MINI и Porsche. Одна из последних разработок ателье — «широкофюзеляжный» боди-кит для спорткара Mercedes-AMG GT S.

Если владельцу этого автомобиля его внешность вдруг покажется недостаточно агрессивной, в Prior Design знают, что ему предложить. Первым делом специалисты из Камп-Линтфорта установят мощные расширители колесных арок и накладные пороги между ними, а потом прикрепят низкую «губу» под передним бампером и «крылышки» по его бокам. На корме, ясное дело, соорудят новый гоночный диффузор и стационарное антикрыло, а по бокам заднего бампера приклеят «крылышки» — такие же, как и на переднем бампере. Все новые аэродинамические элементы могут быть выполнены из стеклопластика либо из углеволокна. Из углеволокна дороже. Этим материалом также отделан интерьер — вместе с более дорогой кожей.

Колеса, разумеется, тоже новые: диаметром 20 дюймов на передней оси и 21 дюйм на задней. А чтобы спорткар лучше управлялся, стандартные пружины выбросили и установили вместо них укороченные, от фирмы H&R, благодаря чему дорожный просвет понизился на 40 мм. Наконец, стандартную выхлопную систему заменили на оригинальную, со специальным клапаном, который управляется из салона и при желании делает звук двигателя более агрессивным. В настоящий момент ателье испытывает автомобиль на Нюрбургринге и обещает в скором времени сообщить результат — существенно лучший, чем у заводского экземпляра.

ABT Sportsline

Audi A7 Sportback

Фирму ABT Sportsline впору заносить в Книгу рекордов Гиннесса как старейшее тюнинг-ателье в мире. Все потому, что еще в далеком 1896 году Иоганн Абт открыл в германском городе Кемп-тен кузницу, где делал подковы для лошадей, а значит, улучшал ходовые качества гужевого транспорта. Впрочем, и автомобилями компания занялась очень давно — в 1960-м. С тех пор ателье специализируется на доработках моделей концерна Volkswagen, в который, как известно, входит и бренд Audi. Поэтому немудрено, что мастера из Кемптена представили комплекс преобразований для новейшего купеобразного хэтчбека Audi A7 Sportback.

Поскольку автомобиль еще новый, аэродинамический обвес дизайнеры ABT подготовить не успели, зато представили на выбор большое количество колесных дисков большой размерности — от огромных 20 дюймов до нереальных 22. Ширина у дисков тоже немаленькая — от 9 до 10 дюймов. Диски предлагаются в различных цветовых решениях — от однотонных до многоцветных и от матовых до глянцевых.

Демонстрационный образец оснащен 3-литровым бензиновым двигателем с турбонаддувом, в заводском виде развивавшем 340 л.с. и 500 Нм. Но после установки нового блока управления ABT Engine A7 мотор получил 25-процентную прибавку в мощности и 10-процентную — в максимальном крутящем моменте. Таким образом, отдача силового агрегата достигла 425 л.с. и 550 Нм. В настоящее время мотористы ателье работают над улучшением характеристик дизельной модификации. Интересно, что фирма не оставляет своих клиентов без гарантии, которая полностью покрывает заводскую и составляет три года. Далеко не каждое тюнинг-ателье предлагает такие выгодные условия.

ABT Sportsline

Audi RS3 Sportback

Помимо тюнинга гражданских автомобилей компания ABT Sportsline в свое время занималась подготовкой гоночных болидов для участия в кузовном чемпионате DTM. И надо сказать, подготовленные ею Audi периодически навязывали борьбу полноценным заводским командам. Словом, гоночный опыт у ателье богатый. И он, конечно же, пригодился при доработке Audi RS3 Sportback.

Этот компактный хэтчбек уже в заводском виде является быстрейшим автомобилем в своей модельной линейке. Его 2,5-литровая наддувная «пятерка» развивает 400 л.с. и 480 Нм, что позволяет разгоняться до 100 км/ч за 4,1 с и достигать ограниченной электроникой максимальной скорости 280 км/ч. После того как над двигателем «поколдовали» мотористы АВТ, его мощность выросла до 500 л.с., а максимальный крутящий момент увеличился до 570 Нм. В результате разгон до «сотни» сократился до 3,7 с, а максимальная скорость после удаления электронного ограничителя достигла 300 км/ч. Если же такой отдачи клиенту покажется слишком много, он может заказать менее мощный вариант — «всего» 460 л.с.

Над внешностью хэтчбека тоже поработали. Автомобиль обзавелся накладками на передние крылья, имитирующими вентиляционные отверстия для отвода горячего воздуха от двигателя, четверкой выхлопных патрубков взамен стандартных двух, а также новым диффузором, который легко можно принять за заводской. И конечно, не обошлось без новых колес размерностью 19 или 20 дюймов в различных вариантах дизайна и раскраски. Для салона предлагаются фирменные коврики с логотипом ателье, алюминиевые педали, а также различные виды эксклюзивной кожи и элементы отделки из углеволокна.