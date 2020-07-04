Имея целый ряд уникальных для своего класса качеств, Mercedes-Benz Vito в результате комплексного обновления стал еще более функциональным, комфортабельным и безопасным

Июль 2020-го российские клиенты и официальные дилеры Mercedes-Benz Vans ждали с нетерпением, ведь именно на этот месяц в нашей стране был запланирован старт продаж модернизированного Vito – штутгартского «малотоннажника», незаменимого в различных сферах бизнеса.

Новации в той или иной степени затронули все основные составляющие этого автомобиля – его внешний вид, интерьер, инженерию. Так, минивэн получил измененную решетку радиатора с тремя двойными ламелями. Она может быть как черной, так и с хромированными элементами, придающими модели дополнительную стильность. Индивидуализации экстерьера способствует и большой выбор цветов кузова, включающий пять стандартных (в том числе новый «Стальной синий»), семь «металликов» и несколько десятков специальных. Кроме того, есть варианты легкосплавных дисков в размерности 17, 18 и 19 дюймов.

Что касается салона, то теперь стандартно в нем используется ткань Caluma, которую легко узнать по небольшим белым полоскам на подушках кресел и их спинках. В сравнении с применявшимся ранее материалом новый не только элегантнее, но и прочнее. В спортивном стиле – в виде турбин – выполнены передние дефлекторы обдува, а в версии интерьера с хром-пакетом вместе с металлизированными элементами переднюю панель украсит и деталь, отделанная под рояльный лак.

Он такой один

Важнейшие конкурентные преимущества Mercedes-Benz Vito – его уникальность и вариативность, что проявляется в целом ряде факторов. Прежде всего, этот MPV – единственный в своем сегменте, имеющий сразу два типа привода (полный или задний), три варианта длины кузова (4895, 5140 и 5370 мм) и две версии колесной базы (3200 и 3430 мм). При этом даже меньшая из них является самой большой в классе, тем самым обеспечивая максимум комфорта и практичности: салон отличается простором, а колесные арки не «съедают» место в зоне ног. Да и на плавность хода и устойчивость на дороге большое межосевое расстояние влияет благотворно.

Следствие многообразия – высокий уровень функциональности модели. Клиентам предлагаются три версии грузоподъемностью до 1369 кг – пассажирская, грузо-пассажирская, фургон. Первая – Tourer – может принять на борт до 9 человек (с водителем), каждый из которых будет себя чувствовать удобно даже в дальних поездках. Vito Mixto – сочетание практичности фургона и комфорта микроавтобуса. Он очень хорош, к примеру, в качестве мобильной мастерской или «технички» экстренных служб. Наконец, фургон – «рабочая лошадка», оснащенная продуманной системой для крепления различных грузов. Тут, кстати, обновленный MPV из Штутгарта демонстрирует еще одну новацию – опциональное пластиковое напольное покрытие. Будучи трехслойным (с ламинированными внешними поверхностями), оно обеспечивает водонепроницаемость, износостойкость и противоскользящий эффект. А благодаря малому весу добавляет к грузоподъемнос­ти машины (в сравнении с деревянным полом) от 12 до 15 кг.

Вариативность Vito продолжается в его агрегатной базе. В гамме дизельных моторов – 2,1-литровые двигатели экологического стандарта Euro 6, развивающие 136, 163 или 190 л.с. (причем Euro 6 – единственное предложение в этом сегменте на российском рынке). Доступен и бензиновый (также уникальное предложение в России) 211-сильный агрегат объемом 2,0 л. С моторами сочетаются 6-ступенчатая механическая коробка передач либо гидромеханический «автомат» 7G-Tronic plus, славящийся стойкостью к нагрузкам и большим ресурсом.

Работа – не в тягость

Безопасность и комфорт – неотъемлемые атрибуты всякого Mercedes-Benz. Модель Vito подтверждает это в полной мере: раз за разом представитель Штутгарта поднимает планку в данных компонентах. В свое время он стал первым малотоннажным автомобилем, получившим в «базе» эйрбеги и систему информирования о непристегнутых ремнях безопасности для водителя и переднего пассажира. А шесть лет назад, после серийной установки систем стабилизации при боковом ветре и контроля степени усталости водителя, задал «одноклас­сникам» очередные ориентиры. Рестайлинг 2020 года вновь расширил перечень его электронных ассистентов.

В первую очередь следует сказать о ряде систем помощи водителю, предлагаемых опционально. Активная система экстренного торможения с функцией распознавания пересекающих дорогу пешеходов и велосипедистов действует со скорости 7 км/ч и в случае риска столкновения может сама остановить автомобиль. В свою очередь, активная система поддержания скорости Distronic позволяет безопасно двигаться вслед за другой машиной не только на шоссе, но и в городском трафике, причем в режиме остановки/начала движения. Кроме того, на заводе можно заказать встроенный ограничитель скорости, который не даст разогнаться свыше 160 км/ч. Наконец, Vito получил функцию HOLD, освобождающую от необходимости удерживать нажатой педаль тормоза.

Еще одна удобная новация – передача с камеры заднего вида на монитор фирменной мультимедиа MBUX. Цифровая камера, смонтированная под зад­ним стеклом, позволяет в максимальном качестве и с большим углом обзора видеть на 7-дюймовом мониторе все, что происходит позади машины. Причем даже в случае, когда грузовой отсек заполнен до потолка или на улице идет сильный дождь. Ну, и при любой погоде Vito гарантирует надежную работу любого из трех новых вариантов аудиосистем, будь то начальная Audio 10 или продвинутые двухдиновые Audio 30 и Audio 40. Кстати, с последними доступна цифровая камера заднего вида, передающая «картинку» на дисплей во время движения назад и маневрировании, в том числе с прицепом.