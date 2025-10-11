Автомобильный портал Motorpage
Билет в бизнес-класс

Mercedes-Benz E300e (2025) салонMercedes-Benz E300e (2025) вид сзади

Mercedes-Benz E-Class всегда отличался передовыми технологиями и роскошью, и версия PHEV не исключение. Если вам нужен гибрид, который действительно способен на многое, то E300e — то что нужно

Этот PHEV — часть стратегии Mercedes-Benz по более глубокому внедрению передовых технологий в модели среднего класса. В основе E300e лежит 2,0 литровый бензиновый турбомотор в сочетании с аккумулятором емкостью 25,4 кВт‚ч и электродвигателем. Заявленный запас хода только на электротяге составляет до 112 км, но в реальных условиях эксплуатации автомобиль достигает в лучшем случае 96 км. Понятно, что зимой запас хода будет еще ниже, но это проблема всех батарейных моделей. Благодаря быстрой зарядке CCS мощностью до 55 кВт E-Class выделяется на фоне конкурентов, хотя другие производители уже наверстывают упущенное.

По сравнению с обычным Mercedes-Benz E200, который использует тот же турбомотор мощностью 201 л.с. только без дополнительного 127 сильного электродвигателя, на дороге E300e впечатляюще быстр. Он хорошо разгоняется без запуска ДВС и обеспечивает отменную тягу, если нажать на педаль газа, чтобы активировать бензиновый мотор. Акселератор довольно чувствительный — даже небольшого нажатия достаточно, чтобы вызвать резкую реакцию силового агрегата (вплоть до переключения на несколько передач ниже) или пробуксовку колес на парковке из гравия. При этом звучит 4 цилиндровый двигатель хрипло и натужно, но, если не раскручивать его до высоких оборотов, этот звук не проникает в салон, что делает E300e отличным «экспрессом» для дальних поездок.

Покупателям в Великобритании не стоит переживать по поводу исключения из списка опций системы подруливания колес задней оси — нам эта функция не понравилась, а вот отсутствие пневмоподвески Airmatic (она идет в комплекте с подруливающими задними колесами) — проблема. Те Mercedes-Benz E-Class, что имеют такую подвеску, комфортнее версий на пружинах с изменяемой жесткостью амортизаторов. Однако владельцам подзаряжаемых гибридов можно утешиться тем фактом, что солидный вес E300e (он примерно на 400 кг тяжелее E200) и отказ от заниженной на 15 мм подвески для британского рынка обеспечивают достойный уровень плавности хода, которого, к сожалению, нет в версии без PHEV.

О салоне нового E-Class можно с уверенностью сказать, что он все еще находится на вершине линейки Mercedes-Benz. Качество материалов отделки впечатляет, и, что еще важнее, панели гораздо меньше скрипят, чем в предыдущем поколении. Добавьте к этому интуитивно понятный интерфейс медиасистемы с отличной графикой — и вы будете впечатлены. Если вашим приоритетом является роскошь представительского уровня с возможностью поездок на работу с нулевым уровнем выбросов, но на S-Class пока не хватает, то это будет один из самых совершенных подзаряжаемых гибридов, представленных сегодня на рынке.

Mercedes-Benz E300e (2025) Билет в бизнес-класс
