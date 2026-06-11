Новый электрический GLB — наглядный пример того, что компания Mercedes-Benz выбрала правильный маршрут. Преемник модели EQB предлагает значительные улучшения в плане комфорта и технологий, а стоит заметно дешевле
Представленный в 2022 году Mercedes-Benz EQB стал одним из немногих электрических семиместных автомобилей на рынке — за исключением минивэнов. И до сих пор у него не было достойных конкурентов. Но после того, как Mercedes-Benz упразднил суббренд EQ, ему на смену пришел электрический GLB, построенный на модульной архитектуре MMA. При длине 4,73 м новый GLB примерно на 6 см длиннее своего предшественника. Помимо большего пространства в салоне он предлагает и больше передовых технологий.
На старте продаж доступны две версии кроссовера — заднеприводная GLB 250+ и полноприводная GLB 350?4Matic, обе с батареей емкостью 85 кВт.ч. Первая имеет мотор мощностью 264 л.с. и разгоняется от 0 до 100 км/ч за 7,4 с. Вторая получила дополнительный электродвигатель на передней оси, который увеличил совокупную мощность привода до 344 л.с. (это больше, чем у бензинового AMG GLB 35 прошлого поколения), сократив время набора первой сотни до 5,5 с.
Заявленный максимальный запас хода на электротяге составляет впечатляющие 630 км для GLB 250+ и 615 км — для GLB 350?4Matic. Хотя в обычной жизни такие показатели вряд ли будут достигнуты, в наших тестах разница в эффективности двух моделей оказалась незначительной. Мы получили средний расход 16,1 кВт‚ч/100 км, что является хорошим показателем для семиместного электромобиля весом 2,2 т, гарантируя реальный запас хода около 520 км.
Новый GLB не обещает захватывающих ощущений от вождения, тем не менее рулевое управление у него плавное и точное, а сцепление с дорогой превосходное даже у заднеприводной версии. Но главное, что заслуживает внимания, — это уровень комфорта. Даже на высоких скоростях кроссовер невероятно тихий, а системы помощи водителю работают настолько ненавязчиво, что не возникает желания их отключить. При этом с точки зрения практичного семиместного кроссовера более мощная полноприводная версия кажется избыточной.
Внутри кроссовер во многом похож на соплатформенный Mercedes-Benz CLA. Здесь также много экранов, включая отдельный для переднего пассажира, и мало «физических» кнопок. Дисплеи, на наш взгляд, расположены слишком вертикально — кажется, будто они наклонены назад, но логика меню хорошо продумана, а сама система работает очень отзывчиво. По качеству отделки новинка значительно превосходит своего предшественника, но важно то, что салон стал заметно просторнее. Третий ряд, конечно, все еще больше подходит для детей, хотя для нечастых поездок всемером сгодится. Объем багажника в этом случае будет минимальным, но под капотом имеется дополнительный отсек размером с три футбольных мяча.
Любопытно, что при начальной цене 52?810 фунтов стерлингов новый GLB стоит на 6710 фунтов стерлингов дешевле старого EQB, предлагая гораздо больший запас хода и лучшее базовое оснащение, куда входит центральный 14 дюймовый экран, панорамная крыша, подогрев передних сидений, 18 дюймовые легкосплавные диски и климат-контроль. Топовые версии GLB 350?4Matic стоят более 60?000 фунтов стерлингов, и в этом случае автомобиль приближается к уровню BMW iX3 и Mercedes-Benz GLC.
Самый компактный семиместный Mercedes-Benz в варианте с задним приводом, пожалуй, является наиболее разумным выбором среди автомобилей с трехлучевой звездой на эмблеме. Он предлагает такой уровень простора и гибкости, который трудно найти в мире электрических кроссоверов по этой цене, тем более у премиального бренда.
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