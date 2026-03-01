Автомобильный портал Motorpage
Между универсалом и кроссовером

Mercedes-Benz E-Class All-Terrain вид спереди
Штатная пневмоподвеска позволяет увеличить дорожный просвет на 46 мм. Вместе с полным приводом это даст универсалу Mercedes-Benz фору на грунтовке или легком бездорожье
Mercedes-Benz E-Class All-Terrain салонMercedes-Benz E-Class All-Terrain багажное отделениеMercedes-Benz E-Class All-Terrain вид сзади

Полноприводный универсал с увеличенным дорожным просветом — звучит круто, особенно если вы живете за городом. Но так ли нужен новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain?

Не только Audi с моделями Allroad или Volvo c Cross Country, но и другие автопроизводители пробовали себя в сегменте «внедорожных универсалов». Были еще Skoda Scout и даже позабытый всеми Seat Leon Xperience. Но Mercedes-Benz находится в этой нише дольше всех, предлагая полноприводные универсалы уже несколько десятилетий. Относительно недавно такие модели стали называть All-Terrain, чтобы отличать их от обычных «вагонов» E-Class. Последнее поколение «ешки» также получило версию универсала с расширенными внедорожными возможностями.

Новый Mercedes-Benz E-Class All-Terrain на 17 мм выше обычного универсала и имеет защитные элементы из пластика, пущенные по нижней кромке кузова — это все, что отличает его снаружи. Он доступен в версиях E220d, E450 и E300de. Они стандартно комплектуются 9 ступенчатой автоматической коробкой передач, полным приводом 4Matic, а также пневматической подвеской Airmatic, которая позволяет увеличить дорожный просвет на 46 мм.

Предоставленная нам на тест базовая версия E220d оснащена 2,0 литровым дизелем с технологией мягкого гибрида, развивающим 217 л.с. Она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 8,1 с и, по заявлению производителя, расходует от 4,4 до 5 л на 100 км. На E450 ставится 3,0 литровая рядная бензиновая «шестерка» мощностью 375 л.с., которая ускоряет универсал до сотни за 4,7 с. Также доступен подзаряжаемый гибрид E300de: у него тот же дизельный мотор, что и у E220d, плюс электродвигатель мощностью 127 л.с., получающий энергию от батареи емкостью 25,4 кВт⋅ч. При суммарной мощности 308 л.с. гибрид набирает сотню за 6,9 с.

Дизельный универсал ускоряется плавно, управляемость и комфорт находятся в хорошем балансе. Мы бы не возражали, если б подвеска стала чуть мягче, но даже на больших колесах и зимних шинах толчки были редкими, а дорожный шум хорошо гасился — это особенно впечатляет, когда вы мчите по автобану. Рулевое управление точное, с приятно сбалансированным усилием — не слишком легкое, чтобы не ощущать чувство отстраненности, но и не слишком тяжелое, чтобы не доставлять неудобства. Но мотор для такого большого автомобиля все же слабоват, а 9 ступенчатый автомат, хоть и работает с безупречной плавностью, при необходимости быстро ускориться задумывается на секунду, размышляя, какую передачу включить.

Все модели All-Terrain штатно оснащены мультимедийной панелью Superscreen, занимающей всю ширину торпедо и включающей в себя три экрана: приборной панели, медиацентра и дисплей для переднего пассажира. И что бы там ни говорил (теперь уже бывший) руководитель отдела дизайна Mercedes-Benz Горден Вагенер, установка огромных экранов не всегда означает улучшение автомобиля. Стеклянная передняя панель уязвима для жирных отпечатков пальцев и может ловить на себе солнечные блики, ну а пассажирский дисплей — и вовсе бесполезная игрушка.

Наше мнение об информационно-развлекательной системе MBUX также неоднозначно. Да, ее интерфейс плавный и удобный — в последней версии появились полезные ярлыки и стало меньше подменю. Но мантра Mercedes-Benz «чем больше, тем лучше» подразумевает избыточное количество приложений и функций, многие из которых не будут использоваться. При этом голосовой помощник MBUX — одно из лучших подобных решений на рынке.

Качество материалов в салоне хорошее, но не выдающееся. Нам даже показалось, что в последнем поколении Mercedes-Benz CLA отделка лучше. Сиденья тоже могли бы быть мягче, но это компенсируется хорошей системой массажа.

Стоит ли рекомендовать такой универсал к покупке? Если вы живете в Великобритании, то попросту не сможете это сделать: прошлое поколение E-Class All-Terrain продавалось здесь настолько плохо, что в Mercedes-Benz решили не заморачиваться и не выводить на местный рынок новое. Но там, где он доступен, мы бы сказали — да. Он вместителен, комфортабелен и лучше обычного универсала вне асфальта. Но, с другой стороны, хорошо укомплектованный полноприводный E-Class Estate почти наверняка справится с той же задачей.

