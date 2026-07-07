Один из самых узнаваемых и желанных автомобилей на планете возвращается в новом обличье. Это первая серьезная модернизация Mercedes-Benz S-Class с 2020 года

Несмотря на масштабное обновление, многие элементы S-Class остались практически неизменными. Тем не менее глава Mercedes-Benz Ола Каллениус утверждает, что более 50% компонентов автомобиля были «переработаны или усовершенствованы». Снаружи это можно заметить по решетке радиатора, которая стала на 20% больше и теперь украшена множеством трехлучевых звезд. Кроме того, появилась подсветка как для нее, так и для звезды на капоте. Сюда же добавим новые колеса, цвета кузова и значительно расширенную программу Manufaktur, позволяющую практически безграничные возможности персонализации.

Новые технологии включают в себя усовершенствованное управление подруливающими колесами задней оси и опциональную систему E-Active Body Control. Последняя использует функцию связи между автомобилями, сообщая другим транспортным средствам о выбоинах на дорогах, чтобы те могли соответствующим образом настроить подвеску. Умно — но, к сожалению, в Великобритании эта система пока недоступна. Да и, помимо обновленного S-Class, работает она на данный момент только в новых электрических GLC и C-Сlass.

Все автомобили, предназначенные для британского рынка, оснащены рядными «шестерками» и полным приводом 4Matic. Начальная версия S350d получила 331 сильный дизель с мягким гибридом, обеспечивающий разгон до сотни за 5,4 с и расход топлива 5,3 л/100 км. Единственный бензиновый вариант — 449 сильный S500, мягкий гибрид, разгоняющийся от 0 до 100 км/ч за 4,5 с и расходующий в среднем 7,2 л/100 км. Кроме того, доступны подзаряжаемые гибриды S450e и S580e: у них одна и та же силовая установка с модернизированным 3,0 литровым мотором, электродвигателем и батареей на 21,96 кВт⋅ч в двух вариантах мощности. S450e развивает 429 л.с., может проехать на электротяге около 110 км и расходует 2 л/100 км, ускоряясь до сотни за 5,7 с. Версия S580e выдает уже 577 л.с. при среднем расходе топлива 2,4 л/100 км, электрическом запасе хода 100 км и разгоне 0–100 км/ч за 4,4 с.

Независимо от выбранного двигателя обновленный S-Class демонстрирует превосходное качество езды. Все модификации стандартно оснащаются пневматической подвеской и впечатляюще комфортабельны в любых дорожных условиях — будь то скоростные заезды по шоссе или агрессивное прохождение поворотов на загородных трассах. Рулевое управление поражает своей плавностью, а система поворота задних колес на удивление хорошо откалибрована — никаких резких движений, которые могли бы вызывать дискомфорт.

Еще один неожиданный плюс — вес, ощущаемый на педалях. Нажатие на газ и тормоз происходит с приятным усилием, чего вы не встретите в большинстве других современных автомобилей. Автоматическая трансмиссия переключает передачи плавно, но может подвести при резком ускорении, слегка дергаясь в поисках оптимальной из девяти возможных ступеней. При этом дойти до высшей передачи на британских дорогах будет непросто: коробку явно настраивали под безлимитные немецкие автобаны. Независимо от двигателя все версии новинки ведут себя хорошо и отличаются низким уровнем шума. Однако езда на бензиновом S500 особенно приятна — благодаря отличной тяге и бархатистому звучанию мотора.

Знакомство с Mercedes-Benz S580, оснащенным новым 537 сильным V8 с плоским коленвалом, стало интересным опытом. Немецкие инженеры применили все свои знания, чтобы добиться максимально плавной работы двигателя, сохранив традиционный звук V-образной «восьмерки» на низких оборотах и при этом уложившись в строгие нормы Евро-7. Впрочем, автомобиль с этим мотором не кажется намного быстрее, чем S500: хотя он может разогнаться до сотни всего за 3,9 с, на самом деле разница между ними практически незаметна. Так что не стоит сожалеть, что на британском рынке такого силового агрегата не будет. Тем не менее он является хорошей основой для будущего AMG S63.

В салоне S-Class доминирует штатная система MBUX Superscreen — единая панель, включающая в себя электронные приборы, центральный дисплей медиацентра и экран для пассажира. И, честно говоря, это самая большая проблема новинки. Инженеры Mercedes-Benz хорошо отшлифовали интерфейс системы, добавив больше возможностей быстрого доступа и уменьшив количество касаний экрана для управления различными функциями. Плюс голосовой помощник, остающийся одним из лучших на рынке, может упростить некоторые из этих процессов. Но все это не мешает экрану покрываться отпечатками пальцев даже после нечастого использования. К тому же большая черная панель в автомобиле такого класса выглядит просто безвкусно.

По качеству отделки S-Class очень хорош, но некоторые элементы — такие, как глянцевые черные кнопки на дверях и руле, не обладают той же приятной на ощупь текстурой и не производят впечатления такой же долговечности, как аналогичные детали в «семерке» BMW. Базовые пятиместные версии по-прежнему имеют много места для ног на втором ряду и очень удобный диван с откидным подлокотником и подстаканниками. Но вы можете заказать и опциональные раздельные кресла со складными столиками между ними, а также добавить пару экранов, позволяющих не только смотреть кино, но и проводить видеоконференции.

Цены на обновленный S-Class стартуют от 103?450 фунтов стерлингов (9,95 млн рублей по курсу) за версию S350d AMG Line, а самый дешевый подзаряжаемый гибрид S450e обойдется в 114?725 фунтов стерлингов (11 млн рублей). Но мы бы выбрали S500: он является самым лучшим из всех опробованных нами вариантов. И есть еще BMW 7 й серии — огромная заноза в боку Mercedes-Benz. Даже до рестайлинга мюнхенский конкурент ощущался более солидным внутри и столь же изысканным в управлении. И при этом выпускался в варианте с электрическим приводом, которого нет у S-Сlass. Да, лимузин с трехлучевой звездой по-прежнему впечатляет, но некоторые из новых решений подрывают основу его роскошной ДНК.

