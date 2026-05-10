"Зеленая" миля

GLC — «дойная корова» Mercedes-Benz и его мировой бестселлер. Этот кроссовер всегда был доступен с ДВС, но немцы решили принять «зеленую» повестку и предложить покупателям электропривод

Начнем с того, что Mercedes-Benz GLC с двигателем внутреннего сгорания и электрический GLC, получивший приставку with EQ Technology, — это два совершенно разных автомобиля. Первый создан на гибкой модульной платформе (в которую приходилось втискивать дизельные и бензиновые компоненты вместе с батареями гибридных версий), а второй построен на новой архитектуре MB.EA. И у них не только разные платформы, но и разные внешность и интерьер. Чем перечислять различия, проще сказать, что у них общего: кроме буквенного индекса и руля, практически ничего.

Электрический GLC вышел на рынок в одной версии, 400?4Matic. У «фирматика» привод на обе оси реализован за счет двух синхронных электродвигателей с постоянными магнитами. Их общей мощности в 483 л.с. достаточно, чтобы разогнать 2,5 тонный кроссовер от 0 до 100 км/ч всего за 4,3 с. Двигатели работают от никель-марганцево-кобальтовой батареи емкостью 94 кВт‚ч, обеспечивающей запас хода по циклу WLTP до 640 км. Ожидается, что у одномоторной заднеприводной версии, которая появится позднее, запас хода составит около 720 км.

Благодаря 800 вольтовой архитектуре можно использовать быстрые зарядки мощностью до 330 кВт, в этом случае восполнить запас энергии с 10 до 80 % можно всего за 22 мин. Электрический GLC оснащен двухступенчатой коробкой передач, что позволяет добиться оптимального сочетания хорошего разгона и большей эффективности на высоких скоростях. Передний двигатель можно отключить (с помощью сцепления) для повышения эффективности движения на автомагистрали. Система подруливания задних колес, пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы (они регулируются на основе данных, полученных от Google Maps и других автомобилей Mercedes-Benz) входят в стандартную комплектацию всех версий, кроме базовой.

Если выбрать «комфортный» режим, за рулем вам покажется, что вы едете на уменьшенном S-классе. Пневмоподвеска откалибрована для максимальной плавности хода: дорожные неровности исчезают, а вместе с ними испаряется и шум от дороги. Плавность хода отличная, но кроссовер не может скрыть свою массу в крутых поворотах — он более чем на полтонны тяжелее, чем GLC с двигателем внутреннего сгорания, и даже тяжелее, чем BMW iX3.

Но в целом рулевое управление настроено хорошо, а функция поворота задних колес прекрасно справляется со своей задачей. Работа тормозной системы, в 99% случаев использующей рекуперацию, а не колодки, представляет собой качественный скачок по сравнению с более ранними разработками Mercedes-Benz в области электромобилей, обеспечивая уверенное линейное замедление.

Салон электрического GLC — буйство технологий и сенсорных решений. На передней панели доминирует гигантский 39,1 дюймовый Hyperscreen. По бокам торпедо расположены динамики 4D-аудиосистемы Burmester, использующей вибрацию сидений для эффекта большего погружения. Плюс дефлекторы вентиляции в виде реактивных турбин с подсветкой... Все это выглядит несколько вычурно, но сам сенсорный экран реагирует быстро и прост в использовании благодаря панели прямого доступа к наиболее востребованным функциям. Экран полностью настраиваемый: иконки на нем можно перемещать, удалять и добавлять на их место новые. Не нужен подогрев сидений летом? Просто отправьте этот значок в корзину и замените другим.

После провального Mercedes-Benz EQC электрический GLC кажется удачным решением. Он дарит комфорт и спокойствие — это первоклассная капсула для отдыха, а не рекордсмен Нюрбургринга. Качество отделки салона на высоте, места для хранения вещей предостаточно, включая полноценный передний багажник. Да, конструкторам и дизайнерам Mercedes-Benz не хватило смелости в отличие от их коллег из BMW, создавших революционный iX3. Но поклонникам автомобилей с трехлучевой звездой это, похоже, и не нужно.
 

