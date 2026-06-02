В Китае бум на электромобили происходит не только в сфере массовых легковых машин для частных пользователей, но и в сегменте коммерческих авто

Электрическое напряжение в сфере коммерческих автомобилей в Китае усиливается до рекордных показателей. В конце прошлого года продажи электрических грузовиков здесь впервые достигли более половины общих продаж за месяц, сообщает портал CV World, специализирующийся на рынке коммерческого транспорта Китая. В декабре 2025 года в Поднебесной был зарегистрирован рекордный объем продаж электрических и гибридных тяжелых грузовиков — 45,3 тыс. единиц, что составило 54% от всех продаж тяжелых грузовиков за месяц. По итогам же всего 2025 го среднегодовая доля NEV-грузовиков (машин на новых источниках энергии) достигла 29%, что в два раза превышает показатель 2024 года (14%). Всего за 2025 год в Китае было зарегистрировано 231,1 тыс. тяжелых грузовиков на электрической или гибридной тяге, что на 182% больше, чем годом ранее.

Дизель пока остается

О стратегическом направлении развития в сторону машин на электрическом ходу в канун Пекинского автосалона рассказывали многие китайские производители коммерческих автомобилей. Так, компания Foton провела мероприятие, приуроченное к 30 летию компании, на котором представила модельную линейку бренда от пикапов до магистральных тягачей, часть из которых теперь использует электрический привод.

В частности, на презентации были продемонстрированы Foton Toano Pro и Foton View, которые, впрочем, пока оснащены дизельными силовыми установками. Foton Toano Pro — это фургон полной массой 3,5 т, отличающийся обновленной решеткой радиатора, современным бампером, а также светодиодными фарами и повторителями поворота. Габариты фургона составляют 5990х2090х2700 мм, а размеры оснащенного крепежными петлями крепления грузового отсека — 3580х1775х1950 мм.

Toano Pro получил новый дизельный двигатель Aucan объемом 2,5 л мощностью 154 л.с. В сочетании с 6 ступенчатой механической коробкой передач силовой агрегат обеспечивает низкий уровень вибраций и шума. Высокий крутящий момент в 415 Нм позволяет динамично передвигаться в том числе с полной загрузкой. Объем топливного бака — 80 л. На презентации сообщили, что специально для условий российского климата модель оборудована подогревом топливной системы.

Foton View, в свою очередь, был представлен как практичное решение для городской логистики. Производитель обращает внимание на то, что компактные габариты этой модели, позволяющие уверенно маневрировать в плотной городской среде, сочетаются с внушительным объемом грузового отсека, делая View инструментом для доставки «последней мили». Заявлено, что автомобиль сочетает управляемость легкового авто с функциональностью коммерческого транспорта, рассчитанного на интенсивную эксплуатацию.

Представители компании Foton сообщили, что для российского рынка сертифицирована версия View с 2 литровым турбодизельным двигателем мощностью 159 л.с., который агрегатируется с 6 ступенчатой механической или 8 ступенчатой автоматической трансмиссией. Крутящий момент составляет 377 Нм. При этом стандартные габариты модели — 5490 × 1980 × 1990 мм с колесной базой 3510 мм, предлагая грузовой отсек объемом 6,8 м3. Но для клиентов, нуждающихся в большем пространстве, доступна версия полной массой 3100 кг с высокой крышей: 5490 × 1980 × 2195 мм, объем грузового отсека — 7,9 м3. Уникальная погрузочная высота, составляющая всего 700 мм, значительно облегчает работу с тяжелыми грузами и позволяет автомобилю без проблем заезжать в большинство крытых паркингов и логистических терминалов с ограничениями по высоте.

«Революция эффективности»

Что касается тренда роста популярности коммерческих автомобилей на новых источниках энергии, то на мероприятии такое авто было показано в виде нового электрического фургона eView Connect. Представители компании Foton заявили, что эта модель призвана произвести революцию в сегменте полностью электрических грузовых фургонов. eView Connect, созданная на платформе «скейтборд-шасси», имеет прямо­угольную компоновку, обеспечивающую коэффициент аэродинамического сопротивления 0,28. Длина грузового отсека составляет 3100 мм, что являет­ся одним из самых высоких в своем классе показателей, а объем достигает 9 м3 — на 10% выше ключевых конкурентов.

Вся модельная линейка eView Connect оснащена аккумуляторами CATL с ультрабыстрой зарядкой, обеспечивающими запас хода до 310 км по WLTC. Интегрированная система электропривода достигает коэффициента полезного действия свыше 94%, пиковая мощность составляет 115 кВт, максимальный крутящий момент — 245 Нм. Также, по словам производителя, тормозной путь автомобиля с 80 км/ч без груза составляет 33 м, что на 5 м меньше, чем у аналогичных моделей. В ходе тест-драйва eView Connect на специальном полигоне представители «Автопанорамы» смогли убедиться в том, что этот электромобиль легок в управлении и отличается неплохой динамикой.

На презентации представители компании Foton признали, что пока электромобили в коммерческом сегменте стоят дороже дизельных аналогов, но во многих странах разница в цене окупается уже в первые 2–3 года эксплуатации за счет экономии расходов на топливе и на техническом обслуживании. К тому же в последние месяцы владельцы автопарков во всем мире испытывают тревогу по причине скачка цен на нефть и перебоев с ее поставками из-за событий на Ближнем Востоке. Согласно представленным на мероприятии расчетам, например в Мексике, затраты на топливо от использования электрических легких коммерческих авто по сравнению с дизельными в 3,5 раза ниже, в Австралии — в 3 раза, в Бразилии — в 3,8 раза. В Чили же электрический транспорт выгоднее использовать в 4,2 раза, а в Таиланде уже в 10 раз.

Автопроизводители подчеркивают, что развитие электрической мобильности в коммерческом сегменте способствует росту зарядной инфраструктуры. В частности, один из ведущих производителей аккумуляторов в Китае корпорация CATL недавно запустила в КНР решение по замене аккумуляторных блоков большегрузных автомобилей. В ближайшее время она планирует построить крупную сеть станций замены аккумуляторов, которые охватят 80% автомагистралей страны к 2030 году. Представители компании ставят перед собой цель, чтобы время замены аккумуляторного блока не превышало пяти минут.

Что же касается России, то нехватка зарядной инфраструктуры пока остается серьезным препятствием для распространения электромобилей в коммерческом транспорте. Впрочем, представители компании Foton в будущем не исключают возможности старта продаж электрического фургона eView Connect на российском рынке через своего эксклюзивного дистрибьютора фургонов и пикапов Foton в России — компанию «МБ РУС».

