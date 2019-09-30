Автомобильный портал Motorpage
Доверяй, но проверяй!

Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство покупателей проверяют лишь его техническое состояние – о юридической чистоте мало кто задумывается. А если уж такой вопрос и появляется, то покупатели верят продавцам на слово. Зря!

Убедиться в юридической чистоте предлагаемого автомобиля нужно еще до детального знакомства с его техническим состоянием. Ведь если на машину наложены ограничения, у покупателя начнутся проблемы – он даже не сможет зарегистрировать покупку в ГИБДД. А то и вообще лишится транспортного средства по требованию банка.

Скрытая информация

Причин ограничений бывает несколько. Рассмотрим самый распространенный вариант, когда машина находится в залоге у банка.

По закону продать залоговый автомобиль можно только с разрешения банка, в противном случае сделка окажется незаконной. Однако некоторые хитрецы продают такие машины, не предупреждая банк. При этом покупатели даже не подозревают о проблемном приобретении. Дело в том, что у продавца будут все документы на машину: и паспорт транспортного средства, и свидетельство о регистрации. Тем более что никаких отметок о залоге в документах не ставится.

Проблема еще и в том, что до сих нет единой базы с информацией обо всех залоговых автомобилях. О появлении такой системы пока лишь говорят, поэтому приходится действовать самостоятельно. Вместе с тем сервисов, где можно получить информацию об ограничениях на машину, несколько. Большинство из них предоставляют сведения по определенным направлениям: долги по решениям судов, неоплаченные штрафы и, конечно, залоговое имущество, но ни один из них не гарантирует получения достоверной и полноценной информации по всем направлениям. Поэтому рекомендую проверить машину перед покупкой в нескольких онлайн-сервисах.

Проверка в Сети

Первый портал, куда следует обратиться, – сервис Федеральной нотариальной палаты (reestr-zalogov.ru). Этот сайт аккумулирует информацию о залоговом имуществе от банков, а для проверки достаточно знать идентификационный номер автомобиля (VIN). Но, и убедившись в отсутствии залога на понравившуюся вам машину, не стоит сразу оформлять сделку. Рекомендую сходить к нотариусу и получить выписку из реестра. Тогда вы будете считаться добросовестным приобретателем и застрахуете себя от каких-либо посягательств со стороны банка, если информация об оформленном кредите и обременении не была внесена в реестр тем же банком. Другими словами, автомобиль у вас уже никто не заберет. Даже если предыдущий собственник перестал платить по кредиту.

Такое стало возможным с появлением реестра в 2014 году. Поэтому все финансовые организации одновременно с выдачей кредита и оформлением залога тут же передают информацию в реестр, несмотря на то, что ее передача не является обязательной.

По долгам перед приставами и связанными с ними ограничениями лучше ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru). Здесь можно посмотреть, нет ли у продавца проблем с долгами. Для поиска потребуется фамилия, имя, регион регистрации и дата рождения продавца. При наличии задолженности велика вероятность ограничений на совершение регистрационных действий с автомобилем – вы просто не сумеете зарегистрировать покупку.

Проверить же наличие этих препятствий можно на сайте ГИБДД (gibdd.ru). Если у приставов есть к продавцу претензии, вы сразу это увидите. Для проверки понадобится идентификационный номер автомобиля (VIN). Здесь же легко проверить, не участвовала ли конкретная машина в ДТП и не находится ли в розыске.

Потратив немного времени на проверку, вы избавите себя от возможных проблем. Кстати, если продавцу нечего скрывать, то он с удовольствием предоставит вам все нужные сведения как о себе, так и об автомобиле.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Сергей Смирнов
30 сентября 2019

"Доверяй, но проверяй!"
Сергей Смирнов
13 июля 2019

"По взаимной договоренности"
Юрий Урюков, заместитель главного редактора международного проекта Motor1.com
16 июня 2019

"Мутное дело"
Сергей Смирнов
15 июня 2019

"Уехал с места ДТП? В тюрьму!"
Сергей Смирнов
05 мая 2019

"Деление на классы"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Volkswagen Jetta - volkswagen jetta 2008 по рецептам дедушек
Вторичный рынок
23 июля 2017

Volkswagen Jetta
"По рецептам дедушек"
Ford Kuga - ford kuga 2008 редкий зверь
Вторичный рынок
30 декабря 2016

Ford Kuga
"Редкий зверь"
Citroen C4 - citroen c4 2004 красота, но не только
Вторичный рынок
24 ноября 2016

Citroen C4
"Красота, но не только"

Интересные новости по теме

Выплаты по европротоколу увеличатся

Выплаты по европротоколу увеличатся

Уже с первого октября вступают в силу поправки в закон об ОСАГО, которые увеличивают предельную сумму выплат в случае оформления ДТП без участия сотрудников ГИБДД 27 сентября 2019 0
Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер

Повышающий коэффициент ОСАГО не будет учитывать штрафы от камер

В Госдуме готовятся к принятию очередные поправки к закону «Об ОСАГО», согласно которым поменяется система расчета стоимости полиса. Одно из основных нововведений — появление повышающего коэффициента за аварийно-опасную езду, который будет применяться к водителям, совершающим грубые нарушения ПДД 26 сентября 2019 0
Подержанные автомобили в фаворе

Подержанные автомобили в фаворе

Россияне потратили рекордную сумму на покупку «бэушек». Емкость российского вторичного рынка по итогам минувшего года составила 2 триллиона 494 миллиарда рублей. Интересно, что большая часть этой суммы приходится на иномарки 28 февраля 2019 0
Тебя посадят, а ты не скручивай!

Тебя посадят, а ты не скручивай!

Активисты Российской общественной инициативы предложили ввести ответственность, в виде тюремного заключения, за скручивание автомобильного пробега. По мнению активистов, данное деяние является ни чем иным, как мошенничеством 29 декабря 2018 0
Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

Fresh Auto открывает первый в России интерактивный автосалон

Компания Fresh Auto открыла первый в России интерактивный автосалон по продаже автомобилей с пробегом. Стартовой локацией пилотного проекта выбран Нижний Новгород 15 октября 2018 0
Продать Ягуар или Лэнд Ровер можно не выходя из дома

Продать Ягуар или Лэнд Ровер можно не выходя из дома

Хорошая новость для российских владельцев Jaguar и Land Rover. Теперь можно выгодно продать свой автомобиль, не совершая перемещений в пространстве 20 сентября 2018 0
Вторичный рынок: область обогнала столицу

Вторичный рынок: область обогнала столицу

По данным статистики за январь-август текущего года Московская область обогнала Москву по числу машин с пробегом, реализованным в этот период 19 сентября 2018 0
Новость про KIA - Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

Хорошая новость для приверженцев KIA – продажи машин с пробегом растут

По данным статистики за прошлый месяц продажи машин с пробегом марки КИА в РФ значительно выросли 17 сентября 2018 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

4 6 7 8