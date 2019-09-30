Выбирая автомобиль на вторичном рынке, большинство покупателей проверяют лишь его техническое состояние – о юридической чистоте мало кто задумывается. А если уж такой вопрос и появляется, то покупатели верят продавцам на слово. Зря!

Убедиться в юридической чистоте предлагаемого автомобиля нужно еще до детального знакомства с его техническим состоянием. Ведь если на машину наложены ограничения, у покупателя начнутся проблемы – он даже не сможет зарегистрировать покупку в ГИБДД. А то и вообще лишится транспортного средства по требованию банка.

Скрытая информация

Причин ограничений бывает несколько. Рассмотрим самый распространенный вариант, когда машина находится в залоге у банка.

По закону продать залоговый автомобиль можно только с разрешения банка, в противном случае сделка окажется незаконной. Однако некоторые хитрецы продают такие машины, не предупреждая банк. При этом покупатели даже не подозревают о проблемном приобретении. Дело в том, что у продавца будут все документы на машину: и паспорт транспортного средства, и свидетельство о регистрации. Тем более что никаких отметок о залоге в документах не ставится.

Проблема еще и в том, что до сих нет единой базы с информацией обо всех залоговых автомобилях. О появлении такой системы пока лишь говорят, поэтому приходится действовать самостоятельно. Вместе с тем сервисов, где можно получить информацию об ограничениях на машину, несколько. Большинство из них предоставляют сведения по определенным направлениям: долги по решениям судов, неоплаченные штрафы и, конечно, залоговое имущество, но ни один из них не гарантирует получения достоверной и полноценной информации по всем направлениям. Поэтому рекомендую проверить машину перед покупкой в нескольких онлайн-сервисах.

Проверка в Сети

Первый портал, куда следует обратиться, – сервис Федеральной нотариальной палаты (reestr-zalogov.ru). Этот сайт аккумулирует информацию о залоговом имуществе от банков, а для проверки достаточно знать идентификационный номер автомобиля (VIN). Но, и убедившись в отсутствии залога на понравившуюся вам машину, не стоит сразу оформлять сделку. Рекомендую сходить к нотариусу и получить выписку из реестра. Тогда вы будете считаться добросовестным приобретателем и застрахуете себя от каких-либо посягательств со стороны банка, если информация об оформленном кредите и обременении не была внесена в реестр тем же банком. Другими словами, автомобиль у вас уже никто не заберет. Даже если предыдущий собственник перестал платить по кредиту.

Такое стало возможным с появлением реестра в 2014 году. Поэтому все финансовые организации одновременно с выдачей кредита и оформлением залога тут же передают информацию в реестр, несмотря на то, что ее передача не является обязательной.

По долгам перед приставами и связанными с ними ограничениями лучше ознакомиться на сайте Федеральной службы судебных приставов (fssprus.ru). Здесь можно посмотреть, нет ли у продавца проблем с долгами. Для поиска потребуется фамилия, имя, регион регистрации и дата рождения продавца. При наличии задолженности велика вероятность ограничений на совершение регистрационных действий с автомобилем – вы просто не сумеете зарегистрировать покупку.

Проверить же наличие этих препятствий можно на сайте ГИБДД (gibdd.ru). Если у приставов есть к продавцу претензии, вы сразу это увидите. Для проверки понадобится идентификационный номер автомобиля (VIN). Здесь же легко проверить, не участвовала ли конкретная машина в ДТП и не находится ли в розыске.

Потратив немного времени на проверку, вы избавите себя от возможных проблем. Кстати, если продавцу нечего скрывать, то он с удовольствием предоставит вам все нужные сведения как о себе, так и об автомобиле.