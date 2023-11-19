Купе всегда были одними из лучших автомобилей, созданных в Штутгарте: достаточно вспомнить элегантный W123 или угловатый W124. Новый Mercedes-Benz CLE стремится воплотить в себе часть их магии, заменив собой купе C- и E-Class

Мы проехали на бензиновых Mercedes-Benz CLE 300 и CLE 450, чтобы понять, является ли эта модель компромиссом или, напротив, она унаследовала все самое лучшее от обоих «родителей». С габаритами и силовыми агрегатами, как у E-класс, но с интерьером, взятым прямо «из тетрадки» C-класса, новое штутгартское купе представляет собой интересную комбинацию. Сравнивая с BMW, можно сказать, что Mercedes-Benz CLE больше и роскошнее, чем купе 4 й серии, но не настолько пафосный, как 8 я серия.

Для новинки предлагается широкий выбор силовых агрегатов. Начинается все с 2,0 литровой «четверки» CLE 200 мощностью 201 л.с. Затем идет CLE 300, развивающий 254 л.с. и набирающий сотню за 6,2 с. Ну а венчает бензиновую линейку CLE 450, оснащенный 3,0 литровой рядной «шестеркой» мощностью 376 л.с. и ускоряющийся до 100 км/ч за 4,4 с. Есть даже дизель CLE 220 d мощностью 197 л.с. И, хотя эта версия немного медленнее, чем бензиновый CLE 200 (7,5 с до сотни), производитель обещает, что она способна проехать 25 км на литре топлива. Судя по нашим последним опытам с дизельными «Мерсами», такой результат вполне достижим.

Все версии с ДВС также используют мягкую гибридную технологию EQ Boost, обеспечивающую прибавку крутящего момента для сглаживания провалов на «низах». Если вам нравится экономить топливо, но при этом хочется, чтобы гибрид были «горячим», а не «травоядным», стоит присмотреться к подзаряжаемому от розетки CLE 300 e. Он появится позднее, и производитель еще не озвучивал его ТТХ, однако ожидается, что автомобиль будет развивать свыше 300 л.с.

Это купе Mercedes-Benz (по крайней мере до того, как выйдет AMG-версия) сложно назвать спортивным. Хотя и CLE 300, и CLE 450 едут достаточно быстро, такую скорость лучше всего использовать на широкой автомагистрали, а не на поворотах узкой проселочной дороги. И дело не в том, что машина едет плохо, наоборот! Рулевое управление здесь прямое и точное, а подруливающая задняя ось, которая была на обеих протестированных нами модификациях, наделяет купе фантастической маневренностью: кажется, что его задняя часть изгибается в поворотах. Но с обратной связью на руле есть проблемы.

Впрочем, если ехать спокойно, то все отлично. Автомобиль хорошо сглаживает дорожные неровности, при этом по сравнению с «450 м» «300 й» едет более плавно — почти как на пневматической подвеске, хотя здесь стоят обычные пружины. Шум ветра и дороги в салон практически не проникает. «Голос» четырехцилиндрового двигателя «300 го» немного натужен, «450 й» при повышении оборотов звучит лучше. При этом, если переключиться в «спортивный» режим, обе модели издают искусственный шум.

Передняя панель CLE почти целиком заимствована у C-класса, поэтому на ней доминирует 11,9 дюймовый сенсорный экран портретной ориентации, который управляет большинством основных функций, включая систему климат-контроля. И, хотя физическое управление было бы предпочтительнее, это один из лучших сенсорных экранов, которые мы видели. Он удобен для толстых пальцев, элементы управления «климатом» постоянно на виду, и вы можете менять настройки, не погружаясь в глубины меню. 12,3 дюймовый дисплей приборной панели четкий и разборчивый. А вот руль с четырьмя спицами и кнопками сенсорного управления на них остается излишне сложным.

В салоне вас также ждут большие, с развитой боковой поддержкой и очень удобные передние сиденья с множеством регулировок. Здесь есть даже персональный «дворецкий», чья «рука помощи» любезно протянет вам лямку ремня безопасности. Задний ряд теснее, но за водителем ростом метр восемьдесят вполне может устроиться человек таких же габаритов, что удивляет. Багажник объемом 420 л хорош — в нем можно разместить несколько чемоданов или набор клюшек для гольфа.

Качество материалов отделки, правда, не самое лучшее. Как и в большинстве современных Mercedes-Benz, вы получаете много глянцевого пластика, который собирает отпечатки пальцев как магнит, из-за чего интерьер может выглядеть неряшливо.

В целом мы считаем, что CLE получился ближе к C-, чем к E-классу. Если есть лишние деньги, стоит выбрать бензиновый CLE 450, хотя и дизель не такой уж плохой выбор. Это купе — хорошая заготовка для будущего Mercedes-Benz CLE AMG, который мы с нетерпением ждем.

