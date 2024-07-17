«Китайцы» бьют авторитетов в краш-тестах Euro NCAP

Автомобильный мир меняется. Уже изменился. Прежней табели о рангах больше нет. Кто там сегодня задает тон в краш-тестах Euro NCAP? Европейцы, которым вроде бы это по историческому и географическому статусу положено больше других? Вот и нет! «Делай как я!», — заявляют представители Поднебесной. А ведь с момента, когда первопроходец, компакт­вэн Landwind CV9 еле-еле разбился на две рейтинговые звезды, прошло менее 15 лет. Первым же «китайцем»-отличником Euro NCAP стал в 2013 м седан малого среднего класса Qoros 3. И пошло-поехало. Не без помощи западных «варягов»-инженеров, конечно, но факт есть факт.

Вот и в недавней серии краш-тестов Euro NCAP трио моделей из КНР утерло нос моделям таких марок с огромным бэкграундом, как Ford и VW, в том числе одному из бестселлеров европейского рынка — Tiguan третьего поколения. Собственно, сколько-нибудь серьезными проколами «китайцев» можно считать лишь относительную травмоопасность для VRU (пешеходов, велосипедистов, мотоциклистов) передней кромки капота электрического кроссовера Zeekr X, неспособность его же АЕВ, системы автоматического торможения, как и у бизнесвэна MIFA7, предотвратить лобовое столкновение с другим авто и неэффективность систем той же модели марки Maxus в деле предупреждения о приближении сбоку велосипедиста/мотоциклиста к остановившейся или перестраивающейся машине соответственно.

Tourneo Custom споткнулся уже в первом же классическом тесте, когда не смог подтвердить травмобезопасность торпедо при столкновении с частичным перекрытием для коленей и бедер водителя и переднего пассажира разного роста при выборе тех или иных вариантов посадки. АЕВ бизнесвэна Ford при движении его задним ходом и при ярком освещении в упор «не видит» даже взрослых пешеходов за «кормой», не говоря уже о детях. Понадобилась установка опционального пакета безопасности (SP), чтобы Tourneo Custom начал автоматически тормозить при угрозе лобового столкновения с другим автомобилем, но и усовершенствованная АЕВ не помогла предотвратить аварию на пересекающихся курсах, равно как и надежно фиксировать приближение велосипедиста при попытке открыть боковую дверь. Вот не сбить при перестроении мотоциклиста SP помог. Тем не менее даже после «пересдачи» модель Ford получила лишь четыре рейтинговые звезды вместо изначальных трех. Пилюлю несколько подсластил классовый рекорд Tourneo Custom SP в VRU-дисциплине.

Однако горький осадочек у фордовцев остался. Они не могли не заметить, что Tiguan с первой попытки разбился на максимальные пять звезд, хотя при лобовом столкновении со 100 процентным перекрытием кроссовер VW защитил грудь заднего пассажира лишь на 4 , а водитель поднырнул под ремень безопасности, после чего тазовая область манекена на схеме окрасилась в тревожный красный. К тому же лишь у Tiguan после успешно пройденного стандартного бокового теста обнаружился надрыв на защитном занавесе. «Немец» единственным в квинтете испытуемых продемонстрировал недостаточную эффективность задних подголовников и был признан «агрессивным» по отношению к автомобилю, с которым столкнулся на встречных курсах. АЕВ модели VW ничуть не зорче, чем у бизнесвэна Ford, когда речь идет о пешеходах. Не слишком ли щедрую компенсацию по итогам всех тестов получил Tiguan за наличие у него датчика, сигнализирующего об оставленных в салоне детях, и способность не идеально, но все же предупредить о приближении сбоку велосипедиста?

С последней задачей лучше остальных справился Zeekr X, который, как и «собрат» 001, а также Tiguan, стал круглым отличником в «детском» тесте, тогда как семейные Tourneo Custom и MIFA7 при лобовом столкновении чуть оступились, защитив шею «10 летнего» манекена в спецкресле на четверку. Зато дуэт бизнесвэнов блеснул в обоих боковых краш-тестах, а MIFA7 еще и без малейших помарок прошел лобовой со 100 процентным перекрытием. И эта же модель Maxus оказалась самой строгой по отношению к задремавшему или отвлекшемуся от дороги водителю, фиксируя потенциальную опасность уже со скорости 10 вместо 30 км/ч у остальных. Паритет эксперты Euro NCAP зафиксировали по двум позициям: все испытуемые оснащены системами автоматического срабатывания тормозов после столкновения, а в тесте на «утапливание» электроприводы дверей отработали штатно в течение требуемых двух минут.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ Euro NCAP 1 2 3 4 БИЗНЕС-КЛАСС Zeekr 001 ***** 89% 88% 84% 83% СРЕДНЕРАЗМЕРНЫЕ SUV/КРОССОВЕРЫ Volkswagen Tiguan ***** 83% 88% 84% 78% Zeekr X ***** 91% 90% 84% 83% БИЗНЕСВЭНЫ Ford Tourneo Custom *** 75% 86% 77% 53% Ford Tourneo Custom (SP) **** 75% 86% 83% 62% Maxus MIFA7 ***** 92% 87% 81% 75%

1 — степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

2 — уровень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями

3 — степень безопасности для пешеходов, вело- и мотоциклистов при наезде на них автомобиля

4 — уровень оснащенности автомобиля системами безопасности