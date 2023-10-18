В ходе выставки COMTRANS 2023 «ГК СТТ» представила на российском рынке многообещающий седельный тягач «Валдай 45». «Автопанорама» рассказывает о главных козырях этой флагманской модели

Большегрузы семейства «Валдай», а именно модели «Валдай 18», «Валдай 33» и «Валдай 45» — это современные и надежные грузовики, которые компания «Нижегородские грузовые автомобили» (НГА) выпускает на производственных площадках, арендованных у Горьковского автозавода. Вся модельная линейка фирмы современна, надежна, адаптирована к российским реалиям и начинена передовыми технологическими решениями. Что же касается флагманского тягача «Валдай 45», отметившего российский дебют на выставке COMTRANS, этот «магистральник» готов сражаться на равных с такими грозными соперниками, как КАМАЗ поколения К5 и его китайские «одноклассники».

Эффективная агрегатная связка

Важное конкурентное преимущество новинки — 11,8?литровый турбодизель стандарта Euro 5 с отдачей 470 л. с. и 2193 Нм, работающий в паре с 12?ступенчатой роботизированной трансмиссией. Такая связка обеспечивает динамику и тягу для автопоезда массой до 45 т даже в условиях холмистого и горного рельефов. Тормоза всех колес здесь дисковые, отсюда хорошая эффективность торможения. К тому же двигатель оборудован компрессионным моторным тормозом, облегчающим эксплуатацию на участках со сложным рельефом. Все отлично и с «дальнобойностью». Два бака суммарной емкостью 840 л обеспечивают запас хода до 3000 км.

Ума палата

В числе важных преимуществ «Валдая 45» также «умная» электроника. К примеру, программное обеспечение КПП подбирает оптимальную стратегию и скорость переключения передач, исходя из ситуации на дороге. Так, автомобиль распознает движение по холмистой местности, корректирует выбор передачи и задействует режим движения накатом, позволяя снизить расход топлива. В то же время продуманная форма кабины выливается в один из самых низких коэффициентов аэродинамического сопротивления среди тяжелых грузовиков — Сх=0,564, что тоже способствует экономии топлива на высоких скоростях.

Большая вариативность

Флагманский тягач с колесной формулой 4х2 предназначен для эксплуатации в составе автопоезда по дорогам с твердым покрытием. А разнообразие вариантов комплектации дает возможность сконфигурировать инструмент для выполнения практически любой задачи в сфере магистральных перевозок. К примеру, геометрия тягача выполнена по ISO 1726, а значит, «магистральник» совместим с большинством полуприцепов, что делает его универсальным транспортом для перевозки грузов.

Комфортабельная кабина

Кабина с двумя спальными полками смонтирована на четырехточечной пневмоподвеске и благодаря практически ровному полу имеет значительную внутреннюю высоту — 190 см. Эргономичное кресло водителя регулируется по 10 параметрам, оснащено подогревом и встроенным в спинку ремнем безопасности. Управление вспомогательными функциями автомобиля вынесено на рулевое колесо. За счет высокого расположения и большой площади остекления кабина имеет отличную обзорность, а благодаря продуманной аэродинамике стекла зеркала остаются чистыми даже в дождь и слякоть, равно как дверные ручки и ступени.

Наконец, из-за внушительного объема кабины внутри удалось выделить сразу два полноценных спальных места. А еще здесь обустроено множество эргономичных мест для хранения личных вещей.

Адаптация к суровым условиям

Климат-контроль позволяет поддерживать оптимальную температуру в кабине при движении. В свою очередь автономный отопитель при мощности 4 кВт поможет поддерживать комфортную температуру в кабине даже во время стоянок в морозную погоду. Защищать кабину в мороз и жару призвана также специально разработанная под условия эксплуатации в РФ теплоизоляция. Подспорьем является и подогрев топливозаборника, топливной магистрали и фильтра грубой очистки. А предпусковой подогрев впускного коллектора обеспечит беспроблемный запуск двигателя при отрицательных температурах.

Помощь в управлении автопарком

Наконец, «Валдай 45» — это еще и фирменная система телематических сервисов. Например, владельцы оценят приложение Connect для управления автопарком, а также бесплатный трехлетний доступ к услугам Assistance. Это высокопрофессиональная программа техпомощи на дороге для владельцев коммерческой техники. На автомобиль действует единая гарантия по всей территории РФ, которая поддерживается на всех фирменных СТО «Нижегородских грузовых автомобилей», — три года без ограничения пробега.

По пути локализации

На текущий момент выпуск тягачей проходит в формате SKD из готовых машинокомплектов. Период такой технологии будет минимальным. Сейчас ведется активная работа по переходу на производство полного цикла со сваркой, окраской и полноценной сборкой автомобилей. Ориентировочный срок — первая половина 2024 года.

Но на этом специалисты НГА останавливаться не собираются — уже сейчас ведется активная работа по адаптации тягача к нашим реалиям. Мы уже упомянули про пакет теплоизоляции, который был специально разработан для российских условий эксплуатации. Кроме того, автомобили проходят дополнительную антикоррозийную обработку. В то же время ведется работа по оптимизации калибровок и внедрению оригинальных телематических решений. Впереди у НГА еще множество планов, вплоть до использования отечественных агрегатов — двигателей и коробок передач.

