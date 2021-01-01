"Классовый отбор. С максимальным комфортом"

В рубрике «Классовый отбор» мы оцениваем автомобили российского рынка определенного класса и категории по пяти параметрам: самый мощный, самый быстрый, самый дорогой, самый доступный и самый популярный. В этом материале расскажем про автомобили представительского класса

Представительский класс – транспорт президентов, королей и олигархов. Однако, чтобы стать владельцем такого автомобиля, необязательно быть миллиардером или править страной, просто надо иметь определенный (пусть и немаленький) достаток. В этом сегменте имеются предложения на любой вкус и цвет.

Самый мощный

Казалось бы, представительский автомобиль должен быть седаном. И в принципе это утверждение верно, если не считать одного исключения из правил. Речь идет о так называемом 4-дверном купе Porsche Panamera, в реальности являющемся 5-дверным хэтчбеком. Его модификация Turbo S E-Hybrid является самой мощной в своем классе. Дело в том, что 571-сильной турбированной «восьмерке» тут помогает 136-сильный электродвигатель. Правда, как это часто бывает у гибридов, совокупная мощность здесь не равна сумме мощностей двигателя внутреннего сгорания и электромотора, и потому при сложении 571 и 136 в данном случае получается не 707, а «всего» 700 л.с. Впрочем, потеря совсем невелика, тем более что ни один из конкурентов и близко не подбирается к этой цифре. Благодаря гибридной силовой установке хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 3,2 с и развивает максимальную скорость 315 км/ч.

Самый быстрый

И опять первый в нашем рейтинге Porsche Panamera и тоже Turbo S, хотя и без приставки E-Hybrid в названии. По сравнению с бензоэлектрической версией отдача его силовой установки не так уж велика – «лишь» 630 л.с. Зато все эти «лошади» принадлежат 8-цилиндровому турбомотору, а из-за отсутствия тяжелой батареи модификация Turbo S весит аж на 320 кг меньше и в результате разгоняется до первой «сотни» на одну десятую быстрее – за 3,1 с! Максимальная скорость, как и у E-Hybrid, составляет 315 км/ч, но на извилистой трассе за негибридной версией не угнаться (как никому в классе). В доказательство своих способностей модификация Turbo S даже установила рекорд Северной петли Нюрбургринга среди представительских автомобилей, проехав трассу длиной 20,83 км за 7 мин 29,81 с.

Самый дорогой

Этот седан относится к представительскому классу, но реально у него соперников нет – ни по размерам, ни по цене. Да, был конкурент по имени Maybach (тот, «настоящий», выпускавшийся в 2002–2013 годах, а не нынешний удлиненный Mercedes-Maybach S-Class), но не выдержал конкуренции. А Rolls-Royce Phantom, остающийся самым роскошным автомобилем в мире, живет и здравствует. И прибавляет в цене. Так, модификация нового поколения со стандартной колесной базой оценивается в России не менее чем в 36,5 млн рублей, а длиннобазный вариант стоит от 44,5 млн. И это, ясное дело, лишь начало, так как фантазия заказчика может увеличить эту цену в разы (если, например, отделать салон золотом и бриллиантами). Приводит этот 6-метровый колосс в движение 12-цилиндровый 6,75-литровый турбомотор, мощность которого, равная 571 л.с., более чем достаточна.

Самый доступный

Rolls-Royce – это, конечно, хорошо, но очень-очень дорого. А что делать, если хочется ездить на представительском автомобиле, но не переплачивать за бренд? Выход есть! Например, корейский седан KIA K900 можно приобрести всего за 3 664 900 рублей, что дешевле многих премиум-моделей из гораздо более доступного бизнес-класса! За эти деньги покупатель получит полноценный представительский автомобиль с просторным салоном, превосходной отделкой, полным приводом и 3,3-литровым атмосферным бензиновым двигателем, развивающим 249 л.с. Модификация с 5-литровой атмосферной «восьмеркой» мощностью 413 л.с., тоже полноприводная, стоит дороже – 5 094 900 руб­лей. Впрочем, для 8-цилиндрового силового агрегата это совсем не много. Обе модификации имеют фирменную гарантию: 5 лет или 150 000 км пробега.

Самый популярный

Если не считать эксклюзивные Bentley и Rolls-Royce, которые производятся в небольших количествах, самым дорогим из массовых моделей представительского класса является Mercedes-Benz S-Class. При этом он же остается самым популярным – как во всем мире, так и в России. Причем с большим отрывом. В нашей стране в 2019 году было продано 1634 автомобиля этой модели, в то время как ближайший преследователь BMW 7-й серии закончил год с результатом 1149 единиц. За первые три месяца 2020 года разница еще более разгромная – 325 против 146. И это при том, что 2020-й стал последним для этого поколения S-Class. А ведь обычно «состарившаяся» модель сильно проседает по продажам, поскольку клиенты ждут новое поколение. Следующее поколение S-Class появится у нас в 2021 году и, судя по всему, снова станет бестселлером.