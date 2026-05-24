Вспомните 2002 год, когда повсюду звучали недовольные возгласы по поводу планов создания кроссовера Porsche. Пуристы были возмущены, но именно Cayenne стал хитом продаж марки. Что скажут критики теперь о новом Cayenne Electric?

Почти за четверть века Porsche продала свыше 1,3 млн автомобилей Cayenne. И их число будет только расти, поскольку наряду с обычными Cayenne с двигателями внутреннего сгорания теперь выпускается и электрический вариант. Причем обе эти модели имеют мало общего. Cayenne Electric делит платформу PPE (Premium Platform Electric) с Macan Electric, но в него заложено достаточно много новых функций и отличий. Во-первых, здесь есть версия Turbo, развивающая невероятные 1140 л.с. — это самый мощный серийный Porsche в истории! Во-вторых, именно на Cayenne Electric впервые в мире дебютирует система индукционной зарядки, которая позволяет обходиться без привычных кабелей. Ну и, в-третьих, эта модель первой среди автомобилей марки получила изогнутый экран приборки и двухсекционный центральный Flow Display.

На момент запуска новинки покупателям доступны три версии. Это базовый Cayenne Electric (436 л. с., разгон до сотни за 4,8 с, максимальная скорость 225 км/ч), Cayenne S Electric (657 л.с., разгон до сотни за 3,8 с, максимальная скорость 250 км/ч) и Cayenne Turbo Electric (1140 л.с., разгон до сотни за 2,5 с, максимальная скорость 260 км/ч). Со временем линейка расширится, появится версия GTS и другие, которые предложены для обычного Cayenne.

Все модификации Porsche Cayenne Electric оснащаются одинаковыми батареями на 113 кВт⋅ч и имеют заявленный запас хода в 640 км. Мощность быстрой зарядки достигает 400 кВт, позволяя поднять запас энергии в батарее с 10 до 80% всего за 16 мин. Жаль, что пока нельзя попробовать индукционную зарядку, она появится позднее. Но возможность не подключать машину к розетке, а просто припарковать ее на зарядной площадке завораживает. И хотя мощность индукционной зарядки невелика, всего 11 кВт, этого вполне достаточно, чтобы полностью «заправить» машину за ночь.

За рулем электрический Cayenne воспринимается как типичный Porsche. Он отлично управляется и благодаря штатной пневмоподвеске остается весьма комфортным даже на огромных 22 дюймовых колесах. Переключение в режимы Sport и Sport+ делает отклик автомобиля более резким и добавляет в колонки синтезированный звук свиста турбины наддува. Это странно, но определенно лучше, чем футуристическое электрозвучание BMW от Ханса Циммера.

Динамика Cayenne Electric хороша: мощный рывок ускорения превращает обгон в телепортацию. Но в Cayenne Turbo Electric она способна довести вас до тошноты. Кнопка Overboost на руле позволяет на 10 с увеличить пиковую мощность с 845 до головокружительных 1140 л.с. Нажмите ее — и начнется настоящий ад. Ускорение бешеное: вы не успеете и глазом моргнуть, как упретесь в другой автомобиль, летящий в левом ряду автострады. В комфортном кресле семейного кроссовера, который весит больше 2,5 т, это воспринимается не так, как за рулем более медленного трекового Porsche 911 GT3. И в отличие от «911 го» электрический Cayenne может съехать с асфальта. Подняв кузов на 55 мм, мы смогли проехать по довольно крутым подъемам на обычных всесезонных шинах, используя системы контроля спуска с горы и кругового обзора, чтобы преодолеть наиболее сложные участки внедорожной трассы.

Салон Cayenne Electric будет привычен владельцам Porsche. Атмосфера здесь полностью соответствует бренду, начиная от материалов отделки и заканчивая графикой на экранах. Здесь достаточно пространства на втором ряду, причем покупатель может выбрать пару раздельных задних сидений или традиционный диван. В качестве опции доступен панорамный стеклянный люк во всю длину крыши. Он оснащен специальным покрытием, которое позволяет мгновенно менять степень затемнения: сделать стекло непрозрачным и даже вывести на него узоры! В Porsche заявляют, что они первыми в мире внедрили такое покрытие не на цельном стекле, а на сдвижном. Это круто, но нам больше понравилась отделка потолка из темной алькантары в стандартной комплектации.

Покупателю доступно 12 цветовых комбинаций салона, которые можно подобрать к 13 вариантам окраски кузова и девяти типам легкосплавных дисков. Можно также воспользоваться программой Exclusive Manufaktur, чтобы еще больше персонализировать свой автомобиль. Подогнать оттенок обивки под цвет шерсти вашей собаки, сэр? Без проблем…

Однако главная новость в салоне электрического Cayenne — мультимедийная система Porsche Digital Interaction. Сделанная на новой операционной системе, она получила крутой центральный Flow Display. Этот экран состоит из двух сопряженных под углом частей: снизу отображаются иконки приложений и сенсорные кнопки, а сверху — картинка навигатора, обложки аудиотреков и настройки автомобиля. При необходимости карту навигации можно развернуть на обе части экрана, и этот функционал очень легко освоить. Разработчики действительно провели много времени с меню, сделав его максимально похожим на то, к чему мы привыкли в смартфонах. Приятная мелочь: возле экрана предусмотрена обитая кожей площадка, на которую удобно опереться ладонью, когда вы серфите по экрану.

Багажник? Их здесь два — привычный, объемом 506 л, а также дополнительный 90 литровый под капотом. И еще электрический Cayenne может буксировать прицеп массой до 3500 кг. Неплохой вариант, чтобы перевезти ваш катер или лошадей — конкуренты такого не предлагают.

Похоже, у Porsche появился еще один хит. У него есть все, что вы хотели бы видеть в Cayenne, но при этом он работает на батареях и невероятно мощных электродвигателях, чьи технологии позаимствованы у гоночных Porsche Formula E. Новый Cayenne Electric будет доступен в Британии с лета по цене от 83?200 фунтов стерлингов (8,7 млн рублей) за базовую версию, и от 130?900 фунтов стерлингов (13,7 мл рублей) за топовую Turbo. И мы отдали бы предпочтение более дешевому варианту. Его характеристики идеально сбалансированы, а те возможности, которые дает переплата в 48?000 фунтов стерлингов за версию Turbo, большинству покупателей никогда не понадобятся.