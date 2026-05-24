Автомобильный портал Motorpage
Хит за хитом

Porsche Cayenne Electric (2027) салон
Экран медиацентра разделен на две половины, преломляющиеся под небольшим углом
Porsche Cayenne Electric (2027) передний багажник
Porsche Cayenne Electric (2027) вид сзади
Электрический Cayenne выглядит и едет как типичный Porsche

Вспомните 2002 год, когда повсюду звучали недовольные возгласы по поводу планов создания кроссовера Porsche. Пуристы были возмущены, но именно Cayenne стал хитом продаж марки. Что скажут критики теперь о новом Cayenne Electric?

Почти за четверть века Porsche продала свыше 1,3 млн автомобилей Cayenne. И их число будет только расти, поскольку наряду с обычными Cayenne с двигателями внутреннего сгорания теперь выпускается и электрический вариант. Причем обе эти модели имеют мало общего. Cayenne Electric делит платформу PPE (Premium Platform Electric) с Macan Electric, но в него заложено достаточно много новых функций и отличий. Во-первых, здесь есть версия Turbo, развивающая невероятные 1140 л.с. — это самый мощный серийный Porsche в истории! Во-вторых, именно на Cayenne Electric впервые в мире дебютирует система индукционной зарядки, которая позволяет обходиться без привычных кабелей. Ну и, в-третьих, эта модель первой среди автомобилей марки получила изогнутый экран приборки и двухсекционный центральный Flow Display.

На момент запуска новинки покупателям доступны три версии. Это базовый Cayenne Electric (436 л. с., разгон до сотни за 4,8 с, максимальная скорость 225 км/ч), Cayenne S Electric (657 л.с., разгон до сотни за 3,8 с, максимальная скорость 250 км/ч) и Cayenne Turbo Electric (1140 л.с., разгон до сотни за 2,5 с, максимальная скорость 260 км/ч). Со временем линейка расширится, появится версия GTS и другие, которые предложены для обычного Cayenne.

Все модификации Porsche Cayenne Electric оснащаются одинаковыми батареями на 113 кВт⋅ч и имеют заявленный запас хода в 640 км. Мощность быстрой зарядки достигает 400 кВт, позволяя поднять запас энергии в батарее с 10 до 80% всего за 16 мин. Жаль, что пока нельзя попробовать индукционную зарядку, она появится позднее. Но возможность не подключать машину к розетке, а просто припарковать ее на зарядной площадке завораживает. И хотя мощность индукционной зарядки невелика, всего 11 кВт, этого вполне достаточно, чтобы полностью «заправить» машину за ночь.

За рулем электрический Cayenne воспринимается как типичный Porsche. Он отлично управляется и благодаря штатной пневмоподвеске остается весьма комфортным даже на огромных 22 дюймовых колесах. Переключение в режимы Sport и Sport+ делает отклик автомобиля более резким и добавляет в колонки синтезированный звук свиста турбины наддува. Это странно, но определенно лучше, чем футуристическое электрозвучание BMW от Ханса Циммера.

Динамика Cayenne Electric хороша: мощный рывок ускорения превращает обгон в телепортацию. Но в Cayenne Turbo Electric она способна довести вас до тошноты. Кнопка Overboost на руле позволяет на 10 с увеличить пиковую мощность с 845 до головокружительных 1140 л.с. Нажмите ее — и начнется настоящий ад. Ускорение бешеное: вы не успеете и глазом моргнуть, как упретесь в другой автомобиль, летящий в левом ряду автострады. В комфортном кресле семейного кроссовера, который весит больше 2,5 т, это воспринимается не так, как за рулем более медленного трекового Porsche 911 GT3. И в отличие от «911 го» электрический Cayenne может съехать с асфальта. Подняв кузов на 55 мм, мы смогли проехать по довольно крутым подъемам на обычных всесезонных шинах, используя системы контроля спуска с горы и кругового обзора, чтобы преодолеть наиболее сложные участки внедорожной трассы.

Салон Cayenne Electric будет привычен владельцам Porsche. Атмосфера здесь полностью соответствует бренду, начиная от материалов отделки и заканчивая графикой на экранах. Здесь достаточно пространства на втором ряду, причем покупатель может выбрать пару раздельных задних сидений или традиционный диван. В качестве опции доступен панорамный стеклянный люк во всю длину крыши. Он оснащен специальным покрытием, которое позволяет мгновенно менять степень затемнения: сделать стекло непрозрачным и даже вывести на него узоры! В Porsche заявляют, что они первыми в мире внедрили такое покрытие не на цельном стекле, а на сдвижном. Это круто, но нам больше понравилась отделка потолка из темной алькантары в стандартной комплектации.

Покупателю доступно 12 цветовых комбинаций салона, которые можно подобрать к 13 вариантам окраски кузова и девяти типам легкосплавных дисков. Можно также воспользоваться программой Exclusive Manufaktur, чтобы еще больше персонализировать свой автомобиль. Подогнать оттенок обивки под цвет шерсти вашей собаки, сэр? Без проблем…

Однако главная новость в салоне электрического Cayenne — мультимедийная система Porsche Digital Interaction. Сделанная на новой операционной системе, она получила крутой центральный Flow Display. Этот экран состоит из двух сопряженных под углом частей: снизу отображаются иконки приложений и сенсорные кнопки, а сверху — картинка навигатора, обложки аудиотреков и настройки автомобиля. При необходимости карту навигации можно развернуть на обе части экрана, и этот функционал очень легко освоить. Разработчики действительно провели много времени с меню, сделав его максимально похожим на то, к чему мы привыкли в смартфонах. Приятная мелочь: возле экрана предусмотрена обитая кожей площадка, на которую удобно опереться ладонью, когда вы серфите по экрану.

Багажник? Их здесь два — привычный, объемом 506 л, а также дополнительный 90 литровый под капотом. И еще электрический Cayenne может буксировать прицеп массой до 3500 кг. Неплохой вариант, чтобы перевезти ваш катер или лошадей — конкуренты такого не предлагают.

Похоже, у Porsche появился еще один хит. У него есть все, что вы хотели бы видеть в Cayenne, но при этом он работает на батареях и невероятно мощных электродвигателях, чьи технологии позаимствованы у гоночных Porsche Formula E. Новый Cayenne Electric будет доступен в Британии с лета по цене от 83?200 фунтов стерлингов (8,7 млн рублей) за базовую версию, и от 130?900 фунтов стерлингов (13,7 мл рублей) за топовую Turbo. И мы отдали бы предпочтение более дешевому варианту. Его характеристики идеально сбалансированы, а те возможности, которые дает переплата в 48?000 фунтов стерлингов за версию Turbo, большинству покупателей никогда не понадобятся.

Вам понравилась эта статья?

Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках

ИЛИ
Комментировать

Рекомендуем также почитать:

Porsche Cayenne Electric (2027) Хит за хитом
24 мая 2026

"Хит за хитом"
Porsche Macan (2025) Зона риска
04 октября 2025

"Зона риска"
Theon ITA001 (2023) Хорошо забытое новое
28 октября 2023

"Хорошо забытое новое"
Премиум в миниатюре
30 октября 2021

"Премиум в миниатюре"
Сила тока
26 августа 2021

"Сила тока"

Тест-драйвы, которые читают с этой статьей:

Porsche Macan - porsche macan gts (2022) как уходящая натура
Тест драйв
17 апреля 2022

Porsche Macan
"Porsche Macan как уходящая натура"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) porsche taycan cross turismo (2022) один на один
Тест драйв
11 февраля 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Один на один"
Porsche Taycan Cross Turismo - porsche taycan cross turismo (2022) ласковый «зеленый» зверь
Тест драйв
03 января 2022

Porsche Taycan Cross Turismo
"Ласковый «зеленый» зверь"
Porsche Panamera - porsche panamera gts (2021) можно ли найти универсальный спорткар?
Тест драйв
29 октября 2021

Porsche Panamera
"Можно ли найти универсальный спорткар?"
Porsche 718 Cayman - porsche. день всех влюблённых
Тест драйв
13 августа 2021

Porsche 718 Cayman
"День всех влюблённых"
Porsche 911 Carrera 4S - porsche 911 carrera 4s (2019)
Тест драйв
23 октября 2020

Porsche 911 Carrera 4S
"Немецкая аннексия страны грёз"

Интересные новости по теме

Новость про Porsche Cayenne GTS - Porsche Cayenne GTS (2009)

Porsche показала отреставрированный Cayenne GTS с механикой

Porsche представила восстановленный Cayenne GTS первого поколения. Впервые модель прошла официальную комплексную реставрацию в рамках программы Sonderwunsch, которая позволяет владельцам заказывать индивидуальную модернизацию как новых, так и классических моделей 25 ноября 2025 0
Новость про Porsche Cayenne - Porsche Cayenne Electric (2027)

Porsche представила электрический Cayenne мощностью 1156 л.с.

Компания Porsche представила электрический Cayenne, который будет продавать параллельно с бензиновым Cayenne. Новинка предложена в двух версиях: стандартной Electric и самой мощной Turbo Electric 20 ноября 2025 0
Новость про Porsche Cayenne - Электрический Porsche Cayenne: 1073 л.с., 600 км запаса хода и три экрана в салоне

Электрический Porsche Cayenne: 1073 л.с., 600 км запаса хода и три экрана в салоне

Porsche раскрыл первые подробности о будущем Cayenne Electric, премьера которого состоится в ближайшие месяцы 01 октября 2025 0
Новость про Porsche Cayenne - Porsche Cayenne Turbo GT

Марк Цукерберг заказал для своей жены минивэн Porsche Cayenne

Марк Цукерберг поделился изображениями недавно приобретенного для своей жены Porsche Cayenne Turbo GT. Примечательно, что автомобиль был специально переделан в минивэн тюнинг-ателье West Coast Customs. 08 октября 2024 0
Новость про Porsche Cayenne S - TechArt: Porsche Cayenne S (2025)

Porsche Cayenne S получил тюнинг от TechArt

Немецкое тюнинг-ателье TechArt представило свое видение обновленного Porsche Cayenne. Доработки коснулись как визуальной, так и технической составляющей 27 августа 2024 0
Новость про Porsche Cayenne GTS - Porsche Cayenne GTS (2024)

Porsche Cayenne в версии GTS получил обновление

Компания Porsche обновила версию кроссовера Cayenne GTS, доработав силовую установку и шасси. Автомобиль оценили в 126,9 тыс. долларов, что эквивалентно 11,9 млн. рублей 22 апреля 2024 0
Новость про Porsche - Porsche Cayenne S E-Hybrid

Porsche показал очередную гибридную версию Cayenne

Компания Porsche представила третью по счету модификацию кроссовера Cayenne с гибридный силовой установкой. Новая версия будет называться Cayenne S E-Hybrid 27 сентября 2023 0
Новость про Porsche Cayenne - Porsche Cayenne (2024)

Представлен обновленный Porsche Cayenne

Компания Porsche обнародовала детали рестайлинга флагманского кроссовера Cayenne. Модернизация получилась масштабной 18 апреля 2023 0

Комментарии

Обзоров машин на сайте:

5 3 5 1