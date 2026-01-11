Новая модель K4 — это замена Kia Ceed, призванная составить конкуренцию VW Golf в сегменте рынка, где после ухода Ford Focus выбор значительно сузился
Несмотря на индекс, седан K4 построен на платформе Hyundai-Kia K3, которую также использует компактный кроссовер Hyundai Kona. Он на 16 см длиннее VW Golf, но при этом на 5 см ниже, а также на 6 см шире, чем немецкий конкурент.
Покупателям новинки доступны три турбомотора: 1,0 литровый трехцилиндровый с мягким гибридным приводом мощностью 113 л.с. и 1,6 литровый, развивающий 147 или 177 л.с. Два последних варианта штатно комплектуются 7 ступенчатой роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением, а первый оснащается 6 ступенчатой механикой или роботом. С самым слабым мотором Kia K4 разгоняется от 0 до 100 км/ч за долгие 12,2–12,3 с в зависимости от трансмиссии. Между тем 147 сильный мотор сокращает время разгона до 9,1 с, а 177 сильный вариант — до 8,4 с.
Протестированный нами менее мощный 1,6 литровый Kia K4 не поражает динамикой, но быстрый отклик на педаль газа и общая отдача мотора радуют. На ходу седан неплох, учитывая класс и стоимость автомобиля, но рев двигателя при резком ускорении излишне навязчив. Семиступенчатая корейская DCT не такая четкая и отзывчивая, как DSG у VW Golf, тем не менее она хорошо справляется со своей задачей.
Плавность хода приемлемая, хотя острые неровности и стыки на асфальте ощутимо отдаются в салоне. Рулевое управление легкое и при этом отзывчивое. На хорошей дороге седан Kia может доставить не меньше удовольствия, чем Golf. Однако у конкурента от VW диапазон ездовых качеств шире: от комфортного вождения в городе до ощущения большого автомобиля на автомагистрали. Корейцы пока так не могут.
В салоне Kia K4 соблюден отличный баланс между виртуальными и «физическими» элементами управления. Сенсорные экраны климат-контроля (5,3 дюйма) и мультимедиа (12,3 дюйма) уравновешиваются удобными кнопками быстрого доступа к настройкам. Медиасистема не так продумана, как у VW Golf, однако мало кто почувствует себя обделенным. Некоторым также может показаться, что руль перекрывает экран климат-контроля, но это не критично.
Наличие «классического» рычага переключения передач немного уменьшило свободное пространство на центральной консоли. При этом мест для хранения в подлокотнике, карманах дверей и перчаточном ящике вполне хватает. На втором ряду достаточно пространства для ног (колесная база на 7 см длиннее, чем у Ceed) и над головой. Объем багажника составляет 438 л (больше, чем у VW Golf и уходящего Ford Focus). Но у версии с мягким гибридом этот показатель заметно меньше — 328 л.
Цены на Kia K4 в Великобритании будут начинаться от 26 000 фунтов стерлингов. Главные конкуренты новинки, помимо VW Golf (от 29?000 фунтов стерлингов), это Vauxhall Astra (от 26?000 фунтов стерлингов) и Peugeot 308 (от 33?000 фунтов стерлингов). Однако ни один из них не может предложить семилетнюю гарантию на 160?000 км пробега.
Корейская новинка выходит на рынок в удачное время, став неплохой альтернативой недавно снятому с производства Ford Focus. Kia предлагает безопасный, хорошо оснащенный и просторный автомобиль по приятной цене. Вряд ли K4 станет чьей-то машиной мечты, но со своей ролью он справляется довольно убедительно.
