Новый EV2 — самый маленький электромобиль в линейке Kia. Он приглянулся нам еще в статусе концепта, и вот теперь пришло время узнать, каков это «малыш» в реальной жизни

У «электрички» не только узнаваемый угловатый дизайн, призванный максимально увеличить пространство салона, но и знакомая по «старшим» моделям бренда «начинка». Ведь новинка построена на универсальной архитектуре E-GMP, которая также является основой для Kia EV3 и EV5. Все дело только в масштабе автомобиля или нет?

Ответить на этот вопрос непросто. Поскольку даже по уровню шума и вибраций в салоне Kia EV2 не походит на «бюджетник». Электромобиль буквально напичкан звукоизоляцией, она есть и на колесных арках, и под капотом. Помимо того, инженеры Kia добавили демпфер для уменьшения вибраций на руле, а также поработали над сайлентблоками подвески. Но на чем-то корейцы должны были сэкономить?

Да, силовая линия здесь не такая мощная, как у «старших братьев». Доступная сейчас базовая версия Standard Range оснащена 145 сильным электромотором и литий-железо-фосфатным аккумулятором емкостью 42,2 кВт⋅ч, обеспечивающим запас хода в 317 км. Модификация Long Range, которая выйдет позднее, использует более крупный аккумуляторный блок NMC емкостью 61 кВт⋅ч. С ним заявленный запас хода возрастает до 450 км, что делает EV2 автомобилем с самой большой автономностью в своем сегменте.

Мощность версии Long Range пока не раскрыта, но нам сообщили, что она будет немного ниже, чем у Standard Range, из-за особенностей работы электромотора с другой химией батареи, даже если крутящий момент останется тем же. Это означает, что электромобиль сможет разогнаться от 0 до 100 км/ч чуть быстрее 9,5 с.

Динамика Kia EV2 приемлемая: мощности достаточно, чтобы активно перемещаться по городу и не тупить на скоростных автомагистралях. Однако лучшим его качеством является плавность хода. Неровное дорожное покрытие не сильно беспокоит экипаж электромобиля, и только «лежачие полицейские» вызывают в салоне толчки. Это определенно плюс по сравнению с Renault 4, у которого подвеска более жесткая.

Проделанная инженерами Kia работа по подавлению шума и вибраций также дает эффект: EV2 ощущается удивительно тихим — даже по меркам электромобилей. Есть ли какие-либо нарекания? В принципе, нет. Самые опытные водители, возможно, отметят, что рулевое управление немного инертно, но это не портит общего впечатления от вождения. Автомобиль явно создан для спокойной и комфортной езды, и он отлично справляется с этой задачей.

Однако больше всего в EV2 впечатляет качество отделки салона, по которому новинка практически идентична «старшим» моделям Kia. Схожий дизайн интерьера означает единую медиапанель с тремя экранами: приборов, климат-контроля и медиацентра. Хотя мы подозреваем, что на процессоре здесь сэкономили, поскольку мультимедиа работает не так шустро. Частично эту проблему решают удобные «физические» элементы управления «климатом» и кнопки с прямым доступом к некоторым подменю.

Но не все здесь как у «больших». Передняя панель обтянута износостойкой тканью, а в перечне вариантов обивки преобладают не черные, а светлые серые оттенки (они помогают сделать салон визуально просторнее), перемежающиеся с пастельно-голубыми или салатовыми вставками. Есть и другие отличительные детали — например, «пасхалки» в виде смайлика на подоконнике или надпись «Хорошего дня» внутри выреза в дверной ручке.

Продуманная компоновка EV2 обеспечивает достаточно места для хранения вещей: в нижней части центральной консоли расположена большая ниша. Для своей новинки Kia предлагает стандартную пятиместную компоновку с фиксированным диваном или опциональную четырехместную, позволяющую двигать задние сиденья по отдельности, высвобождая место для ног или поклажи.

Тестирование пространства для ног в обоих вариантах показало, что в пятиместной компоновке его едва хватает для взрослого ростом выше 183 см, в то время как в четырехместном автомобиле максимально отодвинутое назад сиденье обеспечивает приемлемый комфорт. Места над головой достаточно, даже если вы закажете люк в крыше. А вот третий пассажир на заднем ряду — лишний из-за узкого кузова.

Багажник короткий, но довольно глубокий и имеет фальшпол. В стандартной пятиместной версии его объем составляет 362 л — примерно на 60 л меньше, чем у Renault 4. В четырехместной модификации багажный отсек вмещает всего 321 л при максимально отодвинутых назад сиденьях и 403 л при выдвинутых вперед — это больше, чем у снятого с производства хэтчбека Kia Ceed.

Цены на Kia EV2 стартуют с отметки 27?995 фунтов стерлингов (от 2,83 млн рублей), а топовые GT-Line и GT-Line S обойдутся в 32?745 и 36?345 фунтов стерлингов соответственно. Но учитывая, что разработка, проектирование и производство EV2 почти полностью сосредоточены в Европе, весьма вероятно, что на эту модель можно будет получить максимальную сумму госсубсидии. А пока эта схема не заработала, дилеры Kia временно снизили цены на новинку на 3750 фунтов стерлингов.

Как вы уже поняли, ближайшим конкурентом Kia EV2 является Renault 4. У последнего больше багажник, но теснее задний ряд. При этом Kia производит впечатление более «зрелого» автомобиля с точки зрения качества отделки салона и уровня комфорта.

Корейская новика развеивает миф, что маленькие машины — это всегда компромисс. Да, Renault 4 резвее и лучше управляется, но сочетание просторного салона, большого запаса хода и привлекательного дизайна EV2 явно перевешивают.