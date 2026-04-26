Больше в меньшем

Kia EV5 | салон
На торпедо — 2,5 дисплея: между панелью приборов и медиацентром разместился небольшой экранчик климат-контроля
Взяв за основу платформу E-GMP, в Kia построили электрический кроссовер C-сегмента с таким же просторным салоном, как у более крупного Sportage. Но есть ли у новинки другие достоинства?

Новый электрокроссовер создан на той же 400 вольтовой архитектуре, что и Kia EV3 и EV4. Это означает основной передний привод вместо заднего, как у EV6 и других «электричек» Kia, построенных на более современной 800 вольтовой платформе. Кстати, уже в этом году у EV5 появится и вариант с двухмоторным полным приводом.

Но пока, независимо от комплектации, вы получаете расположенный спереди электродвигатель мощностью 214 л.с. и батарею емкостью 81,4 кВт⋅ч. Разгон до сотни занимает у EV5 достойные 8,4 с. Это медленнее конкурентов из VW Group, но быстрее множества похожих моделей концерна Stellantis. Заявленный запас хода — 530 км, однако наши испытания показали, что в реальности кроссовер проезжает на сотню километров меньше.

EV5 создан с акцентом на комфорт, поэтому не стоит рассчитывать, что вы получите какие-то
эмоции от вождения. Тем не менее новинка производит впечатление добротного и хорошо настроенного автомобиля, чем не могут похвастать большинство китайских аналогов. Рулевое управление точное, с хорошо сбалансированным усилием и быстрым откликом. При входе в поворот тяжелый электромобиль ощутимо кренится, и передние колеса теряют сцепление с дорогой гораздо раньше задних, но это нормально.

В базовой комплектации салон у Kia EV5 преимущественно черного цвета с небольшим количеством мягкого пластика. В версии GT-Line мягких поверхностей становится больше, а кремовые вставки оживляют интерьер. До премиум-класса еще далеко, но для масс-маркета выглядит неплохо. Медиасистема и панель приборов с экранами диагональю 12,3 дюйма радуют четкой графикой и скоростью работы. До большинства функций легко добраться, за исключением систем помощи водителю. Есть также «физические» клавиши регулировки громкости и климат-контроля, а у последнего имеется собственный небольшой экран, который всегда в доступе.

Размеры салона впечатляют. Человек ростом 183 см может сидеть «сам за собой» с достаточным запасом пространства в коленях, а ровный пол сзади позволяет разместить троих пассажиров. Много места и над головой. Объем багажника составляет достойные 566 л, при этом пол здесь регулируется по высоте. Дополнительный отсек под капотом объемом 44 л предназначен для хранения зарядного кабеля.

В базовой комплектации Kia EV5 стоит около 40?000 фунтов стерлингов — дороже, чем Citroen e-C5 или Renault Scenic. Хотя за эти деньги производитель предлагает хороший пакет оборудования, куда входят 18 дюймовые легкосплавные диски, подогрев передних сидений и руля, климат-контроль. В топовой комплектации GT-Line S, где будут вентилируемые передние сиденья, панорамная крыша, аудиосистема Harman Kardon, проекционный дисплей и функция распознавания отпечатков пальцев, кроссовер обойдется почти в 50?000 фунтов стерлингов.

В целом Kia EV5 — прекрасный семейный автомобиль. Да, он не является лидером сегмента, и комфорт пассажиров здесь поставлен выше удовольствия от вождения. Тем не менее этим кроссовером приятно управлять, и его можно смело рекомендовать к покупке хотя бы из-за вместительного багажника и просторного салона. Однако высокая цена не позволит ему в полной мере конкурировать с Renault Scenic, у которого к тому же больше емкость батареи и лучше настроено шасси.
 

Интересные новости по теме

Новость про KIA - Kia Vision Meta Turismo

Kia готовит преемника Stinger и делает ставку на «драйв»

Компания Kia может вернуть в свою линейку модель, способную занять нишу, оставшуюся после ухода Stinger. На роль преемника рассматривается серийная версия Vision Meta Turismo 24 апреля 2026 0
Новость про KIA Niro - Kia Niro (2026)

Kia Niro получил заметные изменения в дизайне и интерьере

Компания Kia показала рестайлинговую версию кроссовера Niro для домашнего рынка. Модель получила заметные изменения во внешности и интерьере 22 января 2026 0
Новость про KIA - Kia идет против тренда и сохраняет кнопки в салоне новых моделей

Kia идет против тренда и сохраняет кнопки в салоне новых моделей

На фоне массового увлечения автопроизводителей сенсорными экранами Kia продолжает придерживаться более консервативного и прагматичного подхода к организации органов управления в салоне. В компании подтвердили, что не планируют отказываться от физических кнопок для ключевых функций, считая их важным элементом удобства и безопасности 21 января 2026 0
Новость про KIA - Kia K4 (2025)

Kia представила универсал K4 для Европы

Компания Kia официально представила универсал K4, который стал третьей моделью в новом семействе после седана и хэтчбека. K4 в новом кузове придет на смену Ceed Sportswagon на европейском рынке 14 января 2026 0
Новость про KIA Seltos - Kia Seltos (2027)

Новый Kia Seltos стал заметно крупнее и получил более современное оснащение

Модель также получила современный дизайн и расширенный набор опций, как у старших моделей 12 декабря 2025 0
Новость про KIA - Kia

Kia готовит электрический гранд-турер, который может стать наследником Stinger

Kia опубликовала серию тизеров нового загадочного электрического концепта. В сети обсуждают, что речь может идти о новом Stinger, только уже без ДВС 04 декабря 2025 0
Новость про KIA Telluride - Kia Telluride (2027)

Kia Telluride получил новый дизайн и гибридную силовую установку

Официальная премьера нового Kia Telluride состоится в конце ноября на автосалоне в Лос-Анджелесе. Модель 2027 года получила иной дизайн, дизайн и интерьер, а также гибридную силовую установку 11 ноября 2025 0
Корейские бренды теряют позиции в России: продажи Kia и Hyundai рухнули на 40%

Корейские бренды теряют позиции в России: продажи Kia и Hyundai рухнули на 40%

По данным аналитического агентства «Автостат», с января по ноябрь 2025 года россияне приобрели около 18 тысяч машин из Южной Кореи, что почти на 40% меньше, чем годом ранее 10 ноября 2025 0

