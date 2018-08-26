Любой автопарк, будь в нем хоть три, хоть триста тридцать три машины, подразумевает множество проблем. Марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» часть из них решила взять на себя. Она предложила ряд программ, позволяющих как упростить обслуживание и содержание флит-парков, так и экономить ресурсы – от времени до денег

Зачем предприятия приобретают себе автомобили? Ответ очевиден: чтобы они работали и приносили прибыль. Поэтому каждая минута простоя машины на счету, а неожиданная поломка или затянувшийся ремонт могут не только нарушить тщательно спланированный график перевозок, но и привести к убыткам. Причин тому найдется множество. Вот кто-то решил сэкономить на техническом обслуживании и заменил пару узлов или агрегатов силами своих водителей. Вот вместо фирменных деталей приобрели «аналог», который таковым на самом деле не является. А тут, доверившись «серым» дилерам, не удосужились подумать, что у них нет возможности получать специальное программное обеспечение.

Как результат, один автомобиль, отправленный с оперативным грузом за несколько сотен километров, намертво встал на лесной дороге, где нет даже мобильной связи. У другого – на железнодорожном переезде разлетелось шасси, и только чудом удалось избежать столкновения с локомотивом. Третьему – начавшая глючить электроника, которой нашпигованы все современные модели, просто не позволила выехать из гаража, и исправлять ситуацию пришлось целую неделю.

Всего этого можно было избежать, если бы владельцы корпоративных парков обслуживались у официальных дилеров соответствующих брендов. Ведь именно последние целенаправленно обучают своих специалистов, имеют в сервис-центрах необходимый инструмент, диагностическое оборудование и оригинальные запчасти, им предоставлен доступ к заводским базам данных и обновлению программного обеспечения.

Заметим, так работают дилеры всех мировых автоконцернов. Однако марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» пошла дальше и разработала целый пакет программ для предприятий, имеющих не менее трех машин этого немецкого производителя. Фирмы, которые уже воспользовались предложением, единодушно отмечают: работать стало проще и комфортнее, увеличилась надежность всех транспортных средств, уменьшились количество и хронометраж вынужденных простоев, в то время как расходы (которые теперь можно планировать на перспективу) не возросли, а… снизились. Мы попытались разобраться, за счет чего это достигается.

Под «зонтиком»

Продукты, ориентированные на флит-парки коммерческого транспорта, Volkswagen позиционирует зонтичным суббрендом CarePort. Скажем, программа «CarePort: Гарантия мобильности» распространяется на срок действия гарантии производителя (то есть на два первых года эксплуатации без ограничений по пробегу). Она предусматривает не только устранение за счет компании всех заводских недоработок и дефектов, но и бесплатное предоставление эвакуатора, подменного автомобиля, а то и гостиницы, если ремонт находящейся вдали от дома машины затянулся. Впрочем, бесплатную помощь окажут и в таких экстренных ситуациях, как, например, неожиданно разрядившийся аккумулятор или прокол сразу двух колес.

В свою очередь, программа «CarePort: Продленная гарантия мобильности» рассчитана на трех- и четырехлетние автомобили марки, которые продолжают проходить ТО у официальных дилеров. И если у такой машины в пути выявится неисправность, то расположенный в радиусе 350 км дилер марки (опять же за свой счет) пришлет эвакуатор или «техничку» со специалистами. При этом следует заметить, что у «Volkswagen Коммерческие автомобили» сегодня в разных городах России действуют 72 дилера и 30 сервис-партнеров, а до конца 2018 года откроются еще три дилерских центра.

Кроме того, немецкая компания предлагает защитить состав корпоративных парков от непредвиденных расходов, связанных с возможными неисправностями их машин. В этом способна помочь программа «Послегарантийная сервисная поддержка», срок действия и объем которой выбирает сам клиент. Правда, тут нужно понимать, что заключить договор следует заранее – до истечения срока заводской гарантии. А по его окончании необходимо проходить плановые ТО у официальных дилеров. Зато любой из этих самых дилеров готов осуществить ремонт поломки, предусмотренной программой, а при выполнении работ будет использовать только оригинальные детали Volkswagen.

Бонус, еще бонус…

Обретя статус корпоративного клиента марки «Volkswagen Коммерческие автомобили», всякое предприятие (малое, среднее или крупное) сразу же получает и целый ряд иных преимуществ. В частности, ему будет предоставлены персональный менеджер, отдельная – «корпоративная» – телефонная линия со своим номером, возможность решения срочных вопросов (в том числе в нерабочее время), обслуживание на СТО вне очереди и даже выделенное место на парковке дилерского центра. А также бонусы, которые наверняка обрадуют главбуха. Это специальные (заметно ниже стандартных) цены на запчасти, «расходники» и аксессуары, выгодные тарифы на обслуживание и ремонт машин, отсрочка платежей до 30 дней за все эти работы, подбор наиболее привлекательных страховых продуктов.

Существенную экономию бюджета фирмы (а заодно его предсказуемость на годы) способны обеспечить и сервисные контракты. В них оговаривается весь перечень регламентных работ в рамках ТО на несколько лет вперед. Стоимость контракта можно оплатить как сразу, так и разбив на равные ежемесячные платежи. При этом вне зависимости от внешних обстоятельств она уже не изменится.

А вот на запчастях для автомобилей можно сэкономить дополнительно. Если машине больше пяти лет, а в обозримом будущем владелец думает поменять ее, имеет смысл использовать детали из линейки Volkswagen Economy Parts. Их главное отличие от оригинальных запчастей в том, что расчетный срок службы несколько меньше, притом что качество и надежность подтверждены самим автопроизводителем. Снижение цены достигнуто и с помощью некоторых других факторов, к примеру, благодаря упрощенной упаковке. Суммарно все это позволило установить цены на продукцию линейки в среднем на 25% ниже, чем у «оригиналов».

Наконец, подтверждая свою репутацию клиентоориентированной компании, марка «Volkswagen Коммерческие автомобили» на российском рынке с весны 2017 года добавила к двухлетней гарантии завода еще один, третий год гарантийной поддержки. Это значит, что любой фургон, пикап или микроавтобус марки, «вписывающийся» в этот возраст, может получить тот же пакет услуг по ремонту, что и в рамках стандартной гарантии производителя.

Выгодно ли все это? Безусловно. Удобно? Разумеется. А потому логично, что численность коммерческих автомобилей Volkswagen в возрасте до 15 лет в нашей стране достигла уже почти 76 тыс. единиц. С 2010 года бренд неизменно входит в топ-5 самых востребованных среди россиян производителей легких коммерческих моделей, а в некоторых регионах на их долю приходится 55–60% парка LCV и пикапов. И мы не удивимся, если в ближайшие годы эти показатели заметно возрастут. В том числе за счет привлекательных сервисных программ для корпоративных парков.