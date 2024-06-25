Mercedes-Benz взял на вооружение атомные технологии

В 1959 году Mercedes-Benz на открытой площадке неподалеку от головного завода компании в Зиндельфингене провел первый в своей истории краш-тест, а неподалеку во Фрайбурге был открыт Институт динамики быстропротекающих процессов (EMI), названный в честь физика Эрнста Маха, пионера в области применения методов высокоскоростной фотографии для изучения таких невидимых глазу процессов, как воздушные волны. Через 65 лет траектории двух всемирно известных центров научной и технологической мысли из региона Баден-Вюртенберг пересеклись. И это пересечение получилось громким. Гораздо громче звука, с которым специальная тележка, разогнанная до 60 км/ч, влетела в борт тестового желто-оранжевого седана С-Class.

Превратить заурядный боковой краш-тест, каких Mercedes-Benz ежегодно проводит десятками, в нечто абсолютно новое помогло устройство, закрепленное на подвесе над местом соударения. Речь идет ни много ни мало о мощном линейном ускорителе (Linac), который привычно ассоциируется с методами лучевой терапии онкологических заболеваний и исследованиями в области физики элементарных частиц. Теперь же способность Linac генерировать высокоэнергетические рентгеновские импульсы впервые использовали для того, чтобы рассмотреть ход процессов деформации внутри материалов конструкции автомобиля и специально спроектированных манекенов-испытателей. Для этого под тестовой машиной в зоне действия Linac разместили плоский детектор, служащий приемником цифрового изображения в рентгеновской системе. При попадании излучения на детектор генерируется электрический сигнал, интенсивность которого зависит от того, насколько сильно излучение было поглощено конструкцией автомобиля и манекена. Это определяет интенсивность серого цвета на получаемом изображении. Всякий, кто видел картинку с аппаратов досмотра багажа в аэропорту, поймет о чем речь. А поскольку Linac, в отличие от обычных рентгеновских аппаратов, излучает непрерывно, технологии EMI позволили выявить порядка 100 неподвижных изображений за те миллисекунды, что длится ударная фаза краш-теста.

Последующей стыковкой этих кадров, как когда-то в мультипликации, удалось получить очень интересное «кино» о происходящем в момент аварии внутри компонентов автомобиля, отвечающих за пассивную безопасность, и в теле манекена (в частности, как именно деформируется его грудная клетка). По словам профессора Пола Дика, главы подразделения безопасности транспортных средств компании Mercedes-Benz, такая рентгеновская съемка будет способствовать дальнейшему улучшению качества моделей цифровых прототипов. А экспертам EMI сотрудничество с «трехлучевыми» позволило отшлифовать технологию высокоскоростной рентгеновской съемки. Приятным бонусом является ее безопасность для другой аппаратуры. Так, даже размещенные в салоне подопытного С-Class камеры отработали штатно.

Как бы то ни было, специалисты EMI разработали комплексную систему радиационной защиты: вокруг здания испытательного центра возвели дополнительную бетонную стену толщиной почти полметра, зону проведения краш-тестов отгородили защитной дверью весом около 45 т, а всем сотрудникам раздали дозиметры. Достаточно, чтобы соответствующие государственные органы Германии сертифицировали комплекс на соответствие требованиям безопасности. Если очередная инновация Mercedes-Benz и может у кого-то вызвать бурю негативных эмоций, так это у феминисток. Как же! Подвергшийся воздействию мощного рентгеновского излучения манекен в тестовом С-Class воспроизводил женскую анатомию...