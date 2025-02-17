АВТОВАЗ выпустил миллионный автомобиль после ухода Альянса Renault-Nissan. Им стал бизнес-седан LADA Aura — своеобразный символ возрождения предприятия: флагман модельного ряда, новинка, созданная уже на перезапущенном предприятии. Свидетелем этого события стал корреспондент «Автопанорамы»

Сегодня Тольятти ежедневно отгружает в официальную сеть порядка 1,5 тыс. автомобилей — каждые 25 секунд с конвейера сходит новая машина. А в 2022 году всего пара месяцев потребовалась заводу, чтобы выполнить этот перезапуск и вернуться к сборке автомобилей после расставания с иностранным акционером. Конечно, не в прежних количествах, не с полным функционалом, но главное — производство удалось восстановить, а персонал сохранить. Дальнейшее было делом техники. Причем техники в прямом смысле слова. Получив в наследство от Альянса хороший опыт и модернизированную материально-техническую базу, АВТОВАЗ продолжил развитие, не останавливаясь на достигнутом.

Инновационное производство

Главный герой 2024 года — LADA Aura. Финальная сборка модели осуществляется на одной линии с LADA Vesta. Проектная мощность этой линии — 60 машин в час. При сегодняшней скорости конвейера ежедневно выпускается 384 автомобиля LADA Vesta и 76 LADA Aura — на сборку одной машины требуется до 5 с половиной часов.

Изначально длина конвейера составляла 1430 метров, однако в процессе эволюции производства, при использовании лучших практик снижения потерь, инженерам удалось оптимизировать технологию и сократить ее до 880 метров. Наряду с этим было проведено множество других — менее масштабных, но не менее полезных новаций. Что особенно важно — расставание с инвестором ни на йоту не снизило интенсивность модернизации производства. Наоборот, в некотором смысле оно придало дополнительный импульс процессу оптимизации.

Например, не так давно были внедрены специальные, синхронизированные со скоростью конвейера эргономичные дорожки (отчасти напоминающие траволаторы). Они предназначены для операторов, работающих в моторном отсеке. Благодаря этим дорожкам их труд значительно упрощается: работники движутся, стоя на них и, выполнив необходимые операции, просто возвращаются к следующему кузову. Данное ноу-хау можно масштабировать и применять на других участках производства.

Кроме того, в разных цехах и участках автозавода прошло активное внедрение методики так называемого киттинга — предварительного комплектования необходимых для сборки конкретного автомобиля или агрегата компонентов в единый набор, который перемещается по конвейеру вместе с автомобилем или агрегатом. Это также оптимизирует и упрощает труд операторов, снижает влияние человеческого фактора, повышаая качество и эффективность производства.

С аналогичными целями на разных сборочных участках начали применять интеллектуальные гайковерты. Инструмент обеспечивает фиксацию соединения заданным моментом, а если он не достигнут или болт пошел не по резьбе, система автоматически останавливает конвейер до принятия ремонтного решения.

Сейчас на финальной сборке задействовано 95 интеллектуальных гайковертов. А также 3 робототехнических комплекса, 10 автоматических станций, 74 единицы автоматического напольного транспорта (АНТ), который за счет обеспечения большей безопасности и производительности энергично вытесняет из цехов классические погрузчики.

Из других нововведений, связанных с восстановлением производства и запуском LADA Aura, стоит отметить модернизацию столов нанесения мастики на гермоэкраны дверей; автоматизацию укладки запасного колеса (раньше каждое колесо закладывалось в багажное отделение вручную); настройку манипулятора установки задних дверей.

В целом в 2023–2024 годах было проведено 150 мероприятий по оптимизации производства. На них потрачено 16,5 млн рублей при экономическом эффекте 72 млн рублей. За этот же период доля киттинга возросла с 32 до 74%.

Реабилитация металлургии

От финальной сборки не отстают и другие подразделения. Прямого от самого фундаментального, можно сказать, базового — металлургического производства. Для него после ухода иностранного инвестора не просто начался новый этап. Оно в принципе обрело новую жизнь и развитие, поскольку зарубежные автомобилестроители относились к собственной металлургии скептически и постепенно сокращали ее за счет диверсификации в сторону непрофильной продукции.

Теперь же металлургии возвращено прежнее значение. Если в 2022 году изготавливалось 45 тыс. тонн чугунного литья в год, в 2023 м — 54 тыс. тонн, то в 2024 году будет достигнута отметка 68 тыс. тонн. Более того, в ближайшие 2 года производственные мощности еще увеличатся благодаря установке новой формовочной линии и дополнительной печи, которые позволят автозаводу выйти на выпуск до 1 млн автомобилей в год.

Это плюс к уже имеющимся 6 плавильным печам (до 40 тонн — 3 дуговым и 3 индукционным), 12 электрическим раздаточным печам (до 30 тонн), 6 автоматическим формовочно-заливочным линиям, термическим печам нормализации и отпуска, а также дробеметному оборудованию и стержневым машинам.

Принципиально важный момент: вся номенклатура материалов — как основных, так и вспомогательных, полностью российского производства. Два года назад было выполнено 100 процентное импортозамещение.

Новый двигатель каждые 3,5 минуты

За металлургическим производством поспевает производство двигателей — в настоящий момент АВТОВАЗ имеет возможность выпускать до 700 тыс. моторов в год. Это агрегаты 7 моделей: 21214-й, 2123-й, 11182-й, 21126-й, 21127-й, 21129-й, 21179-й. Но есть и законсервированные мощности, которые могут дать дополнительно 300 тыс. движков. Таким образом, цифра 1 млн автомобилей в год для АВТОВАЗа обретает еще более реальные очертания.

Мощная поддержка участка двигателей, как и других подразделений, — регулярно внедряемые инновации. Здесь, в частности, применяются такие же, как и на финальной сборке, не позволяющие ошибиться интеллектуальные гайковерты. А повсеместно имплементированная система предотвращения дефектов блокирует сборку любого двигателя, если обнаруживается неправильное выполнение операции или возникновение несоответствия. При этом в любом случае каждый двигатель проходит цикл так называемых горячих и холодных испытаний. После их введения несколько лет назад количество дефектов было фактически сведено к нулю.

Любителей точных цифр наверняка заинтересует и такая информация. Сборка одного мотора 1.8 EVO на линии, состоящей из 17 постов и автоматизированной на 17%, требует около 3 часов. При этом такт работы всей линии 3,5 минуты — это значит, что каждые 3,5 минуты с конвейера сходит новый двигатель.

Искры из глаз

Самое высокоавтоматизированное производство АВТОВАЗа — цех сварки LADA Granta, выпускающий ежесуточно до 920 кузовов (около 7 часов необходимо для сварки одного кузова). За счет применения 385 роботов (всего на АВТОВАЗе порядка 1300 роботов) доля автоматизации достигает 85%: 4317 из 5140 точек на кузове варятся в автоматическом режиме. Но и этого тольяттинцам мало. В следующем году планируется смонтировать еще 2 робота для дополнительной автоматизации и достижения в конечном итоге уровня 90%.

Хотя уже в текущем режиме цех способен изготавливать 230 тыс. кузовов LADA Granta в год. В случае необходимости производство можно перевести на трехсменку и довести это значение до 320 тыс. в год.

Цех сварки LADA Iskra еще не готов похвастаться столь грандиозными достижениями. Но от него в данный момент этого и не требуется. Пока он находится на подготовительной стадии, выпуская несколько кузовов в день для проведения всевозможных испытаний, проверок, тестирований и др. — все кузова уходят на обеспечение технологических нужд автозавода, связанных с серийным производством.

На сегодняшний день сварочный комплекс LADA Iskra готов на 95% — в нем 17 автоматических линий, включающих 112 роботов. Недостающие 5% — это организация рабочих мест операторов и эргономика постов (освещение, вытяжка и проч.). Данные параметры отлаживаются в самый последний момент, когда прошли валидацию все технологические аспекты.

Базовая автоматизация в момент полноценного запуска составит 25% и в 2026 году будет доведена до 60%. Предполагается выпуск трех типов кузовов — седан, универсал и универсал Cross. Из 4970 точек сварки (на универсале, на седане 4616 — разница обусловлена наличием дополнительных усилителей в задней части кузова универсал) 1250 варят в автоматическом режиме.

100% из 390 кузовных деталей, начиная от гаек, кронштейнов и т. д. — российского производства, из них 70% — местная штамповка. Максимальная мощность линии — 30 кузовов в час. В таком ритме АВТОВАЗ может выпускать порядка 120 тыс. ед. LADA Iskra в год. Планируется, что изначально 50% составят седаны, по 25% придется на универсал и универсал Cross.

Все оборудование на линии — новое. Одно из ключевых ее преимуществ — высокая гибкость. Она позволяет вести производство до 6 версий автомобиля.

Взгляд на перспективу

Собственно, LADA Iskra — основная премьера наступающего года. Это проект, реализацией которого автозавод напряженно живет в течение всех последних месяцев. Модель, построенная на полностью локализованной глобальной платформе сегмента В, должна занять рыночную нишу между LADA Granta и LADA Vesta.

Кроме того, в 2025 году проведенные доработки позволят поклонникам семейства NIVA получить новый двигатель. Им станет 8 клапанный агрегат, объемом 1,8 л и мощностью 90 л.с.

А главная интрига от АВТОВАЗа на 2025 год — кроссовер на базе LADA Vesta, прототип которого хотят показать на предстоящем Санкт-Петербургском международном экономическом форуме. Следом за ним на очереди минивэн. В целом же до 2030 года планируется запустить порядка 12 новых моделей и модификаций автомобилей.

Вероятно, и выход на 1 млн в год не за горами. Скажете, смелое предположение? Возможно. Но как вы видите, цифрой «миллион» АВТОВАЗ не испугать — в его истории таких немало, а теперь появилась еще и в новейшей. Эта принципиальная веха открывает перед тольяттинским автогигантом новые, куда более смелые перспективы. И технологический суверенитет, которого достигло предприятие за последние два года, — средний уровень локализации по всей выпускаемой АВТОВАЗом линейке уже превысил 95% — вкупе с ориентированным на инновационность подходом наверняка поможет ему в очередной раз осуществить то, что многим кажется неосуществимым. О каких бы разумных цифрах, задачах или новых моделях ни шла речь.