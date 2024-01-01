Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими. «Автопанорама» рассказывает, что это за машины и как может изменяться со временем представленный реестр
В документ Минпромторга вошли автомобили Aurus, Lada, «Москвич», УАЗ, Haval и Evolute. На сегодня список ограничен 23 моделями. За исключением пары легких грузовичков и лимузинов это в основном массовые легковушки. Важным критерием отбора стал высокий процент локализации. Однако предусмотрено исключение: закупка госслужащими машин с уровнем локализации ниже порогового значения (от 3,2 тыс. баллов) может осуществляться по особому разрешению ведомства. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.
Выбором чиновников высшего эшелона станут модели Aurus Senat (от 36?585?000 руб.) и Komendant (от 33?700?000 руб.), производящиеся ФГУП «НАМИ» в Москве и «Соллерс-Елабуга» в Татарстане. Бронированное исполнение Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьера России. Обе модели оснащены гибридной установкой, состоящей из бензинового V8 НАМИ-4123 объемом 4,4 л, мощностью 598 л.c., 9 дипапазонного автомата КАТЕ со встроенным электромотором пиковой мощностью 63 л.c. и литий-ионной тяговой батареи. Привод — полный. В 2024 году Aurus начнет выпуск минивэнов Arsenal и лимузинов Aurus Senat Limousine, которые наверняка пополнят список Минпромторга.
Несмотря на то что в обойме АвтоВАЗа не так давно появился SUV X-Cross 5 (китайский «донор» — Bestune T77), формально статус флагмана остается у семейства Vesta (от 1?239?900 руб.). При этом флагман уже в следующем году должен уступить трон модели Aura. По сути, речь идет о той же Vesta c увеличенной на 25 см колесной базой. Машина будет востребована для перевозки чиновников регионального уровня.
«Младшая» модель Lada Granta (от 699?900 руб.), представленная кузовами хэтчбек, седан, универсал, лифтбек и внедорожным исполнением Granta Cross, оснащается 1,6 литровыми моторами отдачей 90, 106 и 118 л.c.
Внедорожники Niva Travel (от 1?092?900 руб.), Niva Legend (от 829?900 руб.) могут быть востребованы госслужащими в регионах. Добраться в офис даже по тяжелому бездорожью помогут понижающая передача и блокируемый межосевой дифференциал. Ветеран Niva Legend может быть короткобазным и трехдверным либо длиннобазной пятидверкой.
«Рабочие лошадки» ульяновского автозавода кроссовер УАЗ «Патриот» и родственный ему «Пикап» (1?550?000 и 1?575?000 руб. соответственно) ориентированы, помимо охотников, рыболовов и джиперов, на различные муниципальные, ремонтные и специальные службы. Оба «полноприводника» имеют на вооружении понижающий ряд передач, сразу два бензобака и рамную конструкцию. В 2022 году появились «антикризисные» комплектации, где 2,7 литровый двигатель ЗМЗ-409051 по-прежнему развивает 150 л.c., но перенастроен на Euro 2, а поскольку автоматы пали жертвами санкций, модели предлагаются исключительно с 5 ступенчатой механикой. Есть, кстати, и бронированные исполнения.
Ветеран внедорожного фронта УАЗ «Хантер» (от 1?390?000 руб.), ведущий родословную от моделей
УАЗ-469 и УАЗ-3151, оснащается 2,7 литровым 112 сильным «атмосферником» ЗМЗ-40911 Euro 0, работающим в паре с 5 ступенчатой механикой и подключаемым полным приводом с «понижайкой».
Модель УАЗ «Профи» (от 1?600?000 руб.) — это уже игрок сегмента LCV, иначе говоря, легкий грузовик, который можно купить с однорядной или двухрядной кабиной, в стандартном либо удлиненном исполнении, с полной массой 2,5 и 3,5 т. Причем после модернизации 2021 года грузовичок получил усиленную подвеску и односкатные задние колеса.
Наконец, под загадочной корпоративной аббревиатурой СГР (старый грузовой ряд) скрываются бескапотники машин 452 го семейства. Речь идет о старой доброй «буханке» (от 1?310?000 руб.).
Компактные кроссоверы Москвич 3 (от 2?220?000 руб.) и Москвич 3е (от 3?950?000 руб.) — тоже вошли в список. Переднеприводная машина с ДВС оснащается 1,5 литровым «атмосферником» (109 л.c.) в сочетании с 5 ступенчатой механикой или 1,6 литровым турбомотором отдачей 150 л.c. (опционально доступен вариатор). Электромотор Москвич 3е развивает 193 л.c., а при его покупке в кредит действует государственная скидка.
Лифтбек Москвич 6 на старте продаж предлагают с турбомотором 1,5 л (136 л.c.) и вариатором по цене от 2?626?000 руб. Позже к нему присоединится более мощная версия со 174 сильным двигателем и роботом за 2?976?000 руб. Москвич 6 имеет все шансы стать служебной машиной чиновников среднего звена.
«Младшая» модель Haval Jolion востребована не только как семейный и молодежный автомобиль, но также в такси и каршеринге. SUV хорошо адаптирован к нашим условиям и имеет привлекательный ценник (от 1?949?000 руб.). Начальный 1,5 литровый 143 сильный мотор сочетается с передним проводом, механикой или преселективным роботом, топовый 1,5 литровый 150 сильный мотор идет только с полным приводом и «преселективом».
Что касается среднеразмерного SUV Haval Dargo, на Тульском автозаводе производятся базовые версии этого популярного SUV с 2 литровым турбомотором (192 л.c.), 7 ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, передним или полным приводом по цене от 2?999?000 руб. Топовый вариант Haval Dargo X c той же агрегатной связкой может быть только в исполнении 4х4, имеет блокировку заднего межколесного дифференциала, расширенный электронный функционал и экспортируется из Китая.
Компактный кроссовер Haval F7 (от 2?399?000 руб.) и его купеобразная разновидность F7x (от 2?449?000 рублей) после прошлогодней модернизации предлагаются с турбомоторами 1,5 л (150 л.c.) и 2 л (190 л.c.) в паре с 7 ступенчатым преселективным роботом. Комбинация 2 литрового двигателя и переднего привода исключена из гаммы. Покупатели SUV c «младшим» мотором могут выбрать исполнение 4х2 или 4х4.
Наконец, еще один тульчанин — флагманский рамный SUV Haval H9 (от 4?099?000 рублей) — можно приобрести с полным приводом, в бензиновом (2 л, 218 л.c.) или дизельном (2 л, 190 л.c.) исполнении.
Электрокары Evolute выпускаются компанией «Моторинвест» на заводе в Липецкой области. Степень их локализации планово растет. Уже сегодня эти машины пользуются спросом у государственных организаций — таких, как Минпромторг и Министерство природных ресурсов. Модельный ряд представлен городским седаном i-Pro (от 2?990?000 руб.), кроссоверами i-Joy (от 3?490?000 руб.) и i-Sky (от 4?615 000 рублей). До конца 2023 года продуктовую линейку бренда пополнят электровэн i-Van и премиальный спорткроссовер i-Jet.
Evolute i-Pro можно отнести к D-классу. Модель оснащают 150 сильным электромотором. Ключевой аудиторией считаются корпоративные клиенты — в частности, такси. Источником питания служит батарея на 53 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 420 км.
Компактный переднеприводный кроссовер i-Joy использует 176 сильный электромотор и батарею на 53 кВт·ч, дающую запас хода 405 км. Наконец, Evolute I-Sky выдает 204 л.с. и обеспечивает 511 км «зеленого» хода. При покупке автомобилей Evolute в кредит или лизинг можно рассчитывать на субсидию по госпрограмме.
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