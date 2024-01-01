Минпромторг РФ подготовил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования государственными и муниципальными служащими. «Автопанорама» рассказывает, что это за машины и как может изменяться со временем представленный реестр

В документ Минпромторга вошли автомобили Aurus, Lada, «Москвич», УАЗ, Haval и Evolute. На сегодня список ограничен 23 моделями. За исключением пары легких грузовичков и лимузинов это в основном массовые легковушки. Важным критерием отбора стал высокий процент локализации. Однако предусмотрено исключение: закупка госслужащими машин с уровнем локализации ниже порогового значения (от 3,2 тыс. баллов) может осуществляться по особому разрешению ведомства. Перечень планируется обновлять по мере выхода на рынок новых моделей российского производства.

Aurus Senat и Komendant

Выбором чиновников высшего эшелона станут модели Aurus Senat (от 36?585?000 руб.) и Komendant (от 33?700?000 руб.), производящиеся ФГУП «НАМИ» в Москве и «Соллерс-Елабуга» в Татарстане. Бронированное исполнение Aurus Senat является основным служебным автомобилем президента и премьера России. Обе модели оснащены гибридной установкой, состоящей из бензинового V8 НАМИ-4123 объемом 4,4 л, мощностью 598 л.c., 9 дипапазонного автомата КАТЕ со встроенным электромотором пиковой мощностью 63 л.c. и литий-ионной тяговой батареи. Привод — полный. В 2024 году Aurus начнет выпуск минивэнов Arsenal и лимузинов Aurus Senat Limousine, которые наверняка пополнят список Минпромторга.

Lada Vesta, Granta, Vesta SW Cross, Niva Travel, Niva Legend

Несмотря на то что в обойме АвтоВАЗа не так давно появился SUV X-Cross 5 (китайский «донор» — Bestune T77), формально статус флагмана остается у семейства Vesta (от 1?239?900 руб.). При этом флагман уже в следующем году должен уступить трон модели Aura. По сути, речь идет о той же Vesta c увеличенной на 25 см колесной базой. Машина будет востребована для перевозки чиновников регионального уровня.

«Младшая» модель Lada Granta (от 699?900 руб.), представленная кузовами хэтчбек, седан, универсал, лифтбек и внедорожным исполнением Granta Cross, оснащается 1,6 литровыми моторами отдачей 90, 106 и 118 л.c.

Внедорожники Niva Travel (от 1?092?900 руб.), Niva Legend (от 829?900 руб.) могут быть востребованы госслужащими в регионах. Добраться в офис даже по тяжелому бездорожью помогут понижающая передача и блокируемый межосевой дифференциал. Ветеран Niva Legend может быть короткобазным и трехдверным либо длиннобазной пятидверкой.

УАЗ «Патриот», «Пикап», «Профи», «Хантер», СГР

«Рабочие лошадки» ульяновского автозавода кроссовер УАЗ «Патриот» и родственный ему «Пикап» (1?550?000 и 1?575?000 руб. соответственно) ориентированы, помимо охотников, рыболовов и джиперов, на различные муниципальные, ремонтные и специальные службы. Оба «полноприводника» имеют на вооружении понижающий ряд передач, сразу два бензобака и рамную конструкцию. В 2022 году появились «антикризисные» комплектации, где 2,7 литровый двигатель ЗМЗ-409051 по-прежнему развивает 150 л.c., но перенастроен на Euro 2, а поскольку автоматы пали жертвами санкций, модели предлагаются исключительно с 5 ступенчатой механикой. Есть, кстати, и бронированные исполнения.

Ветеран внедорожного фронта УАЗ «Хантер» (от 1?390?000 руб.), ведущий родословную от моделей

УАЗ-469 и УАЗ-3151, оснащается 2,7 литровым 112 сильным «атмосферником» ЗМЗ-40911 Euro 0, работающим в паре с 5 ступенчатой механикой и подключаемым полным приводом с «понижайкой».

Модель УАЗ «Профи» (от 1?600?000 руб.) — это уже игрок сегмента LCV, иначе говоря, легкий грузовик, который можно купить с однорядной или двухрядной кабиной, в стандартном либо удлиненном исполнении, с полной массой 2,5 и 3,5 т. Причем после модернизации 2021 года грузовичок получил усиленную подвеску и односкатные задние колеса.

Наконец, под загадочной корпоративной аббревиатурой СГР (старый грузовой ряд) скрываются бескапотники машин 452 го семейства. Речь идет о старой доброй «буханке» (от 1?310?000 руб.).

Москвич 3, 3е, 6

Компактные кроссоверы Москвич 3 (от 2?220?000 руб.) и Москвич 3е (от 3?950?000 руб.) — тоже вошли в список. Переднеприводная машина с ДВС оснащается 1,5 литровым «атмосферником» (109 л.c.) в сочетании с 5 ступенчатой механикой или 1,6 литровым турбомотором отдачей 150 л.c. (опционально доступен вариатор). Электромотор Москвич 3е развивает 193 л.c., а при его покупке в кредит действует государственная скидка.

Лифтбек Москвич 6 на старте продаж предлагают с турбомотором 1,5 л (136 л.c.) и вариатором по цене от 2?626?000 руб. Позже к нему присоединится более мощная версия со 174 сильным двигателем и роботом за 2?976?000 руб. Москвич 6 имеет все шансы стать служебной машиной чиновников среднего звена.

Haval Jolion, Dargo, F7, F7x, H9

«Младшая» модель Haval Jolion востребована не только как семейный и молодежный автомобиль, но также в такси и каршеринге. SUV хорошо адаптирован к нашим условиям и имеет привлекательный ценник (от 1?949?000 руб.). Начальный 1,5 литровый 143 сильный мотор сочетается с передним проводом, механикой или преселективным роботом, топовый 1,5 литровый 150 сильный мотор идет только с полным приводом и «преселективом».

Что касается среднеразмерного SUV Haval Dargo, на Тульском автозаводе производятся базовые версии этого популярного SUV с 2 литровым турбомотором (192 л.c.), 7 ступенчатым роботом с двумя сцеплениями, передним или полным приводом по цене от 2?999?000 руб. Топовый вариант Haval Dargo X c той же агрегатной связкой может быть только в исполнении 4х4, имеет блокировку заднего межколесного дифференциала, расширенный электронный функционал и экспортируется из Китая.

Компактный кроссовер Haval F7 (от 2?399?000 руб.) и его купеобразная разновидность F7x (от 2?449?000 рублей) после прошлогодней модернизации предлагаются с турбомоторами 1,5 л (150 л.c.) и 2 л (190 л.c.) в паре с 7 ступенчатым преселективным роботом. Комбинация 2 литрового двигателя и переднего привода исключена из гаммы. Покупатели SUV c «младшим» мотором могут выбрать исполнение 4х2 или 4х4.

Наконец, еще один тульчанин — флагманский рамный SUV Haval H9 (от 4?099?000 рублей) — можно приобрести с полным приводом, в бензиновом (2 л, 218 л.c.) или дизельном (2 л, 190 л.c.) исполнении.

Evolute I-Pro, I-Joy, I-Sky

Электрокары Evolute выпускаются компанией «Моторинвест» на заводе в Липецкой области. Степень их локализации планово растет. Уже сегодня эти машины пользуются спросом у государственных организаций — таких, как Минпромторг и Министерство природных ресурсов. Модельный ряд представлен городским седаном i-Pro (от 2?990?000 руб.), кроссоверами i-Joy (от 3?490?000 руб.) и i-Sky (от 4?615 000 рублей). До конца 2023 года продуктовую линейку бренда пополнят электровэн i-Van и премиальный спорткроссовер i-Jet.

Evolute i-Pro можно отнести к D-классу. Модель оснащают 150 сильным электромотором. Ключевой аудиторией считаются корпоративные клиенты — в частности, такси. Источником питания служит батарея на 53 кВт·ч, обеспечивающая запас хода 420 км.

Компактный переднеприводный кроссовер i-Joy использует 176 сильный электромотор и батарею на 53 кВт·ч, дающую запас хода 405 км. Наконец, Evolute I-Sky выдает 204 л.с. и обеспечивает 511 км «зеленого» хода. При покупке автомобилей Evolute в кредит или лизинг можно рассчитывать на субсидию по гос­программе.