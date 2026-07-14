На Петербургском международном экономическом форуме АВТОВАЗ представил гоночный автомобиль LADA Iskra TMS с двигателем мощностью 218 л.с.

LADA Iskra TMS создавалась для участия в монокубке Iskra Cup — новой автогоночной серии, в которой все спортсмены выступают на одинаковых автомобилях. Как считают на АВТОВАЗе, особенностями нового формата станут зрелищность и уход от «гонок технологий». По сути, речь идет о новом «народном» гоночном турнире с низким порогом вхождения.

Под капотом вазовской новинки размещен 1,6 литровый бензиновый турбомотор отдачей 218 л.с. и 280 Нм. Трансмиссия — 6 ступенчатая, кулачковая с секвентальным механизмом переключения, привод передний. LADA Iskra TMS отличают также облегченный кузов, вварной каркас безопасности, агрессивный аэродинамический обвес, усиленная и заниженная подвеска, амортизаторы с регулировкой сжатия и отбоя, особые 17 дюймовые колесные диски. Финальный штрих — уникальный цвет кузова — «Тиффани».

Салон LADA Iskra TMS максимально облегчен. Помимо каркаса безопасности здесь установлены ковшеобразные кресла с интегрированными ремнями безопасности, ключевые органы управления сосредоточены на ступице спортивного руля. По сути, от крупносерийной Iskra в «спортсмене» остались только некоторые элементы передней панели.

Гоночная машина разрабатывалась компанией «ТМС Моторспорт». Это многолетний партнер АВТОВАЗа и подразделения LADA Sport, занимающийся доработкой серийных автомобилей АВТОВАЗа для участия в гонках, а также мелкосерийным выпуском компонентов для спорткаров. «ТМС Моторспорт» имеет хорошую репутацию в мире автогонок. По технологиям компании была построена LADA Granta TC1, на которой британский гонщик Роб Хафф установил рекорд трассы в Макао в 2014 году.

Презентация новой серии Iskra Cup состоится 5–6 сентября 2026 года на ЦТВС «Москва» в рамках фестиваля технических видов спорта LADA Iskra Fest. Первый сезон пройдет в 2027 году. Он включат пять этапов и 10 гонок, каждая — по 40–60 мин. В ходе каждого заезда предполагается смена пилотов — в экипаж из 2–3 человек будут входить профессионалы, любители и медиаперсоны. Иными словами, проект объединяет профессиональный спорт и медиабизнес.

Что касается турбомотора LADA Iskra TMS, пока он будет доступен только на гоночных седанах линейки TMS. Такой двигатель рассчитан на работу в экстремальных условиях — при высоких нагрузках, постоянных ускорениях и экстренных торможениях. Инженеры модернизировали систему впрыска топлива, усилили компоненты двигателя, улучшили систему охлаждения и смазки и перенастроили систему управления. «Заряженный» силовой агрегат получил также режим дополнительной мощности TMS Boost. Он активируется нажатием клавиши на руле и предназначен для атак — быстрых обгонов. Это технологическое решение позволяет временно увеличивать мощность двигателя в критических ситуациях на трассе.

Секвентальная коробка передач TMS 90, пришедшая на место штатной механики, в свою очередь, используется для максимально быстрого переключения передач без выжима сцепления. Секвентальный механизм дает возможность менять передачи только последовательно — строго вверх или строго вниз, на одну ступень за один раз. Тормозная система спорткара — усиленная, от Rossa Racing. Комплекс систем безопасности омологирован FIA.

