Одним из основных событий для АВТОВАЗа в этом году стал запуск обновленной LADA Niva Travel. Сам автомобиль показали на ПМЭФ-2025, а вот с его основной изюминкой — новым двигателем, а также c существенно модернизированными агрегатами (силовой установкой и ходовой частью) познакомили на специально организованном для этого техническом семинаре

Niva — долгожитель не только оте­чественного, но и мирового автопрома. Одни считают, что ее уже давно пора отправить на покой, другие уверены в том, что у автомобиля еще достаточно потенциала для дальнейшего совершенствования. Но в любом случае бесспорно одно — в своем ценовом сегменте с такими характеристиками кроссовер остается уникальным предложением на российском рынке. Причем это предложение социально значимо и фактически безальтернативно.

А потому в Тольятти здраво рассудили, что снимать семейство Niva с конвейера преждевременно. Надо провести серьезную модернизацию моделей, чтобы они лучше соответствовали требованиям сегодняшнего дня и запросам потенциальных покупателей. Этот процесс обновления начался с LADA Niva Travel. В дальнейшем, как обещает производитель, многие из внедренных на кроссовере изменений перейдут на LADA Niva Legend. Что это за изменения, сейчас узнаем.

Кардиологическое вмешательство

Прежде всего, автомобилю нужно новое «сердце». И даже не более мощное, потому что в более мощном сегменте игроков уже довольно много и LADA придется вступать в ожесточенную конкуренцию. Плюс увеличивающаяся за счет налогов финансовая нагрузка на покупателя. Но явно более оборотистое главным образом в низких и средних диапазонах, где Niva традиционно не хватало тяги.

Вариантов решения поставленной задачи два. Первый, самый очевидный, — взять один из имеющихся в арсенале производителя агрегатов и адаптировать его к кроссоверу. Второй — создать новый. Взвесив все обстоятельства, просчитав инвестиции и затраты, АВТОВАЗ совместил пре­имущества обоих и выбрал компромисс как наиболее предпочтительное решение: на основе двух существующих моторов был сконструирован новый с большим количеством оригинальных компонентов.

В качестве «доноров» выступили двигатели: 8 клапанный, объемом 1,6 л, и 16 клапанный, объемом 1,8 л. От «младшего» новому агрегату с индексом 11184 достались ГБЦ, крышка ГБЦ и модуль впуска. От «старшего» — блок цилиндров и коленчатый вал. Системы впуска, выпуска, топливоподачи и охлаждения для него создавались с чистого листа.

Список проведенных изменений и интегрированных новаций впечатляет. В системе смазки теперь используется новый масляный картер с улучшенным охлаждением и оптимизированной зоной забора масла. В ней установили новый пластиковый приемник масляного насоса. Такая конфигурация позволяет избежать перебоев в подаче масла в условиях бездорожья. Соответственно, и трубка с масляным щупом-измерителем уровня теперь новая.

Модернизация системы охлаждения затронула отводящий патрубок и термостат. За счет внесенных усовершенствований повышена ее эффективность. Кроме того, проведена масштабная адаптация трубопроводов системы охлаждения.

На впуске, благодаря сокращению длины впускного тракта, снижены сопротивление потока воздуха, приходящего в цилиндры, и шумность работы. На выпуске для уменьшения термонагруженности элементов, находящихся в подкапотном пространстве, установили другой экран выпускного коллектора.

Претерпела изменения и система управления двигателем — в нее интегрирован новый модуль управления, защищенный от санкционного давления. В соответствии с новыми настройками у контроллера скорректировано программное обеспечение и калибровки.

Но, пожалуй, основное «кардиологическое» вмешательство произведено в «железо» блока цилиндров. Наряду с применением поршней с 3 компонентным маслосъемным кольцом, пришедших от мотора 1.8 EVO, у него оптимизирована камера сгорания. При аварийном обрыве ремня ГРМ теперь полностью исключен контакт поршней с клапанами. При этом для снижения риска проникновения загрязнений в рабочую зону привода ГРМ на нижнюю защитную крышку привода поставили новый уплотнитель.

А корпус рампы форсунок увеличили более чем в 2 раза. Это дает возможность снизить пульсацию давления топлива во всех режимах функционирования двигателя.

В контексте нового мотора стоит сказать и о том, что он будет производиться на линии, где ранее собирался движок LADA 1.8 EVO. Ее подготовка и модернизация уже начались. Проблем с этим возникнуть не должно — данный участок характеризуется высоким уровнем автоматизации производственных процессов и применением передовых методов защиты от ошибок. В том числе обусловленных человеческим фактором.

Трансмиссия и подвеска

Изменившиеся характеристики двигателя потребовали внесения определенных корректировок в трансмиссию и ходовую часть кроссовера. Для того чтобы без проблем передавать больший момент на «коробку», LADA Niva Travel получила новое сцепление. Оно модернизировано для адекватной ретрансляции момента, превышающего 150 Нм.

К тому же в конструкции трансмиссии используются теперь новые или доработанные полуосевые шестерни дифференциала, сателлиты дифференциала, полуоси заднего моста, шестерня 5 й передачи вторичного вала, блок шестерен заднего хода и 5 й передачи, картер сцепления, передний и задний мост. Повышена жесткость крепления переднего редуктора.

Ключевое изменение в подвеске — перенос стабилизатора поперечной устойчивости в переднюю часть автомобиля. Также немаловажное нововведение — использование вентилируемых тормозных дисков с увеличенным диаметром для повышения эффективности торможения и преобразование поворотного кулака (его габариты уменьшены, а за счет получения отрицательного плеча обката повышена стабильность при торможении).

Владельцам кроссовера понравится и то, что вместо роликового подшипника ступицы на передней оси, требовавшего регулярной регулировки зазоров, в обновленной LADA Niva Travel задействован необслуживаемый двухрядный шариковый подшипник.

Тяговитее и экономичнее

Далеко не все из описанных изменений видны со стороны. Да и те, что заметны, мягко говоря, в глаза не бросаются, поскольку расположены в рабочих зонах узлов и механизмов кроссовера. Единственное, что отличает обновленную LADA Niva Travel внешне, — это применение светодиодной оптики спереди и другой бампер с решеткой радиатора.

Данные изменения продиктованы желанием производителя улучшить не столько визуальную привлекательность, сколько функциональные характеристики кроссовера. Так, LED-оптика способствует лучшей видимости в темное время суток и при ненастной погоде. А решетка радиатора с увеличенным проходным сечением и направляющими воздушных потоков способствует повышению эффективности охлаждения двигателя.

В общей сложности новая LADA Niva Travel получила свыше 100 новых деталей и компонентов, значительно преобразивших автомобиль и снизивших массу мотора на 25 кг. По утверждению производителя, у машины улучшены динамика и эластичность на всех передачах, а разгон с 80 до 120 км/ч сокращен почти вдвое — до 27 с. Разгон до 100 км/ч снижен на 3 с.

Что было бы невозможно без улучшения характеристик момента. При росте мощности на относительно небольшие 7 л.с. — с 83 на текущем моторе до 90 л.с. на ВАЗ-11184 — максимальный крутящий момент увеличился на 24 Нм. Это серьезная заявка, учитывая, что теперь он составляет 153 Нм на пике, а в диапазоне от 2500 до 4000 об/мин держится на полке не ниже 150 Нм.

То есть тяга ощутимо увеличилась во всем диапазоне работы двигателя, но наиболее ощутимо — в нижней области тахометра, где прирост достиг 27 Нм. Для кроссовера с нешуточными внедорожными амбициями это значительное улучшение. Так, глядишь, многие скептики по отношению к Niva и точку зрения переменят: 153 Нм по нынешним меркам для SUV данного класса — показатель вполне достойный и современный.

Добавьте сюда сопутствовавшее нововведениям снижение удельного расхода топлива до 30% и перспективу уложиться-таки в «десятку» на 100 км пробега. А также улучшение системы отопления и вентиляции плюс повышение надежности в экстремальных условиях — и вы получите вполне актуальный для сегодняшних требований и соответствующей эксплуатации автомобиль.

Правда, ресурс ремня ГРМ, по утверждению производителя, составляет всего 60 тыс. км — сейчас это, конечно, не самый впечатляющий показатель. Гидрокомпенсаторы на моторе так и не появились, регулировку зазоров клапанов придется, как и на прежнем двигателе, проводить методом подбора толкателей каждые 90 тыс. км. Но все это необходимые компромиссы, позволяющие и с обновлением не затягивать, и за чувствительные ценовые рамки не выпасть.

Закономерный вопрос — возможна ли модернизация существующей LADA Niva Travel путем применения хотя бы отдельных деталей из пакета обновлений? Инженеры автозавода непреклонны — только на свой страх и риск. Никаких тестов и испытаний в этом направлении по понятным причинам не проводилось. Автомобиль создавался в комплексе, поэтому за то, что все обновленные компоненты будут достойно работать, можно ручаться только в целом. И только так, в комплексе, кстати говоря, приобретать.

Ввиду серьезного изменения компоновочных решений, конфигураций, прокладки и монтажа функциональных элементов и т. д. все описанные новации устанавливаются совместно. То есть уже нельзя будет приобрести LADA Niva Travel, например, со старым мотором, а лишь с обновленной тормозной системой и т. д. Единственное допущение — отсутствие светодиодной оптики. Такая версия обновленного кроссовера будет стоить 1400?000 рублей. От 1450?000 рублей — модификации, оснащенные LED-фарами.