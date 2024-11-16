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LADA e-Largus моторный отсек
Дополнительный аккумулятор на 15,3 кВт·ч размещен под капотом
LADA e-Largus АКПП

В России стартовал выпуск электрического универсала LADA e-Largus. Озвучены цены и технические характеристики

Вазовская «электричка» встала на конвейер производственной площадки в Ижевске, где ее собирают по технологии полного цикла — со сваркой, окраской и сборкой. Внешне e-Largus отличается синим цветом молдинга на фальшрадиаторной решетке и орнаментом «е» — символом чистой энергии. Опционально предусмотрены литые диски колес, разработанные специально для этой модификации.

Уровень локализации модели превышает сегодня 50 %. В гамме преду­смотрены две основные модификации — пятиместный пассажирский универсал и грузо-пассажирский фургон, которые, в свою очередь, получат исполнения с разными батареями и грузоподъемностью.

Это первый российский электромобиль с отечественной батареей глубокой локализации. Поставками аккумуляторов занимается компания «Системы автономной энергии» (САЭ), входящая в состав ГК «Итэлма». Производителем внутренних ячеек пока остается КНР, но через два года этот импортный элемент может быть заменен на отечественный.

В автомобиле под капотом установлен синхронный электромотор на постоянных магнитах мощностью 68 л.с. с возможностью увеличения отдачи на короткий период до 163 л.с. «Максималка» ограничена 145 км/ч, разгон до сотни занимает 9,5 с.

Штатная тяговая батарея фургона емкостью 45,7 кВт·ч располагается под днищем на месте, где у бензиновых машин — топливный бак. Дополнительный аккумулятор на 15,3 кВт·ч размещен под капотом, но на грузо-пассажирские версии его будут ставить за доплату. Такая архитектура позволила полностью сохранить полезный объем салона и багажного отсека (560 л в пятиместном исполнении и 2540 л у фургона). Пассажирским же универсалам уже штатно полагаются два аккумулятора суммарной емкостью 61 кВт·ч.

Запас хода пассажирской версии составляет 420 км, «дальнобойность» коммерческих фургонов зависит от модификации. С одной тяговой батареей и максимальной грузоподъемностью 490 кг машина сможет преодолеть на одном заряде до 320 км, с двумя тяговыми батареями и максимальной грузоподъемностью 380 кг — до 400 км. Электромобиль можно зарядить на станциях «быстрой» зарядки менее чем за час и от обычной розетки — за 8–10 ч. В комплектациях предусмотрен комплект кабелей для зарядки от бытовой электросети.

Важное преимущество e-Largus — система термоменеджмента, разработанная и произведенная в России и интегрированная с системой отопления и кондиционирования. Такая схема обеспечивает работоспособность электропривода при низких и высоких температурах. Батареи имеют прочный корпус из алюминия и защищены от повреждений.

Разумеется, есть и привычные «теплые» опции: подогрев сидений, зеркал, ветрового стекла и руля. Отопитель салона оснащен электрическим нагревателем жидкости. Уровень заряда и запаса хода помогает контролировать цифровая приборка. Еще одно конкурентное преимущество — мультимедийная система LADA EnjoY Pro с онлайн-сервисами «Яндекс.Авто», навигацией и картами электрозаправок.

В перечень базового оснащения модели войдут две фронтальные подушки безопасности, система «ЭРА-ГЛОНАСС», ABS, кондиционер, электростеклоподъемники, задний парктроник и легкосплавные колесные диски. Цена уже известна — от 2?990?000 рублей за базовую комплектацию фургона с учетом госсубсидии для покупателей электромобилей. Без субсидии — почти на миллион дороже. Более полная информация о ценах и комплектациях электромобиля будет опубликована позже.
 

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