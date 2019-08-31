Фургоны от Mercedes-Benz славятся тем, что в каждом поколении на них впервые в классе появляются новейшие системы. Вот и Sprinter спустя лишь год после выхода на рынок очередной генерации порадовал новыми «умными» помощниками

Приоритет штутгартского бренда – безопасность, причем о каком бы классе машин ни шла речь. Среди них и коммерческий. А потому неудивительно, что за неполных 25 лет существования модели Sprinter этот автомобиль не раз становился первопроходцем на фоне «одноклассников». Так, еще в первом панельном фургоне L319 1960 года впервые применили несущий кузов и двухконтурные тормоза, а в фургоне Т2 («Дюссельдорфер») 1985 года – дисковые тормоза «по кругу» и ABS.

Теперь же пришла очередь задавать стандарты его новейшему поколению. Sprinter третьего поколения предлагается с декабря 2018 года в 1700 (!) вариантах, в том числе с задним, передним и полным приводом, а также с задней пневмоподвеской (теперь это заводская опция).

Как в легковой машине

С 2015 года в Mercedes-Benz работает служба анализа аварий, происходящих с малотоннажными автомобилями. Результаты исследований говорят о том, что Sprinter достойно воспринимает «удары судьбы», однако продвинутые ассистенты, отвечающие за безопасность, во многих случаях могли бы и вовсе предотвратить эти неприятности. На месте аварий фиксируются десятки параметров, в стандартную процедуру входит также опрос водителей, помогающий понять, как машина повела себя в критической ситуации.

Казалось бы, речь идет о транспортных средствах для профессионалов, однако модификации до 3,5 т может водить любой человек с правами категории В. И если предстоит переезд или какая-либо разовая перевозка, то иногда удобнее арендовать машину без водителя. Идея нынешнего апгрейда состоит в том, чтобы любой, кто сел за руль фургона, мог чувствовать себя в нем так же уверенно и спокойно, как в обычном легковом автомобиле. Хотя опыт показывает, что электронные ассистенты весьма полезны и тем, кто работает на этих машинах каждый день и хорошо знает их особенности.

Скажем, парковка панельного фургона – весьма нетривиальная задача. Поэтому новый Sprinter можно выбрать с одним из двух парковочных пакетов: с камерой заднего вида плюс парковочные датчики или же с новой системой кругового обзора.

На компактном полигоне, расположенном рядом с исследовательским центром Mercedes-Benz, я опробовал практически все новые ассистенты, в частности парковочные. Могу сказать точно, что без системы кругового обзора в узкий коридор с хитрыми изгибами я бы не вписался, причем ни при въезде в извилистый тупик, ни на выезде из него. Задняя камера очень полезна и тогда, когда кто-либо без вашего ведома пытается проникнуть в фургон через задние двери – на большом центральном дисплее все отлично видно. Эта же камера благодаря функции зума и углу зрения 180° помогает быстро и точно стыковаться с прицепом. Еще одна функция парковочного пакета не дает разогнаться при трогании, если водитель перепутал педали «газа» и тормоза. Точно так же автомобиль реагирует, если перед ним или за «кормой» оказались предметы, которых не видно из кабины или о которых водитель попросту забыл (например, о низких разграничителях на парковке). Немаловажно и то, что в ситуации, когда водитель собирается открыть дверь кабины и не видит приближающегося сзади велосипедиста, ему помогут камеры слежения за слепыми зонами, работающие еще три минуты после выключения мотора: в случае опасности вспыхнет красный огонь в боковом зеркале.

Больше скорость – выше риск

Именно об этом говорят данные исследований специалистов Mercedes-Benz: более 75% аварий происходит за городом при хорошей видимости, треть с лишним – на скоростных магистралях, а около четверти – на дорогах местного значения. Наконец, примерно в половине случаев водитель фургона «догоняет» другое транспортное средство. Но многих ДТП можно было избежать, если бы водители вовремя реагировали на опасности или за них это делал автомобиль – с помощью систем, поддерживающих безопасную дистанцию и не дающих выехать за пределы полосы.

Ценность этих помощников я проверил на скоростном треке полигона. Ассистент удержания в полосе при явных признаках бокового дрейфа сначала предупредил вибрацией на руле и надписью на дисплее, а после, не дождавшись моей реакции, вернул машину в ряд, притормозив колеса на одной из сторон фургона.

Впервые в своей истории Sprinter теперь может и безопасно двигаться за другими машинами при содействии активного круиз-контроля. Радар в переднем бампере следит за тем, что происходит перед фургоном, начиная с 20 км/ч, и автомобиль четко следует за лидером, при необходимости полностью останавливаясь. В этом я убедился, двигаясь за грузовиком с прицепом. На скорости около 80 км/ч я намеренно не мешал своему фургону догонять замедляющийся автопоезд, и Distrionic уверенно предотвратил аварию.

Какие новые опции появятся на российских машинах, пока неизвестно. Они, безусловно, увеличивают стоимость автомобиля, но и существенно повышают уровень безопасности и комфорта. А что может быть дороже жизни и здоровья?