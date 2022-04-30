За последнее время EuroNCAP провела серии краш-тестов, участницами которых стали и потенциально интересные для российского рынка модели. За впечатляющими почти исключительно пятизвездочными рейтингами безопасности в действительности скрывается достаточно пестрая картина

Самая заметная брешь в классических «взрослых» тестах обнаружилась в оборонительных порядках нового Genesis G70. При ударе о жесткий барьер со 100-процентным перекрытием задний пассажир этого премиального «корейца» поднырнул под ремень безопасности, что сразу же и обнулило его эффективность. При этом родственный седану кроссовер GV70 в той же дисциплине получил лишь тройки за защищенность грудной клетки водителя и манекена-испытателя на втором ряду.

В G70 не лучше дело обстоит и с защитой корпуса водителя в боковом «столбовом» тесте. К тому же обе модели Genesis вместе с представляющим тот же концерн Hyundai Tucson продемонстрировали недостаточную эффективность задних подголовников в деле предотвращения хлыстовых травм шейного отдела позвоночника. Наконец, передняя кромка капота GV70 (как и у дуэта испытанных моделей BMW) наиболее травмоопасна для тазовой области угодившего под колеса пешехода. Зато выраженное человеколюбие в этой субдисцип­лине проявил Volkswagen Taigo. Этот немецкий купе-кроссовер блеснул и в обоих боковых краш тестах, заработав в них максимум баллов. Такой же результат на счету GV70, нового Nissan Qashqai, а также у премиальной электрической парочки из Германии – BMW iX и Mercedes-Benz EQS.

Кстати, по результатам и других краш-тестов чувствуется, что эти топовые модели из «альтернативной» линейки баварской и швабской марок готовили максимально тщательно. Разве что у iX обнаружилось несоответствие с требованиями EuroNCAP характеристик системы автоматического торможения при столкновении «на догоне». Напротив, наиболее неровные результаты показали более массовые Hyundai Tucson и Volkswagen Caddy. У обоих имеются проблемы с защищенностью грудной клетки водителя, а у компактвэна VW – еще и заднего пассажира. К тому же в Caddy величина смещения манекена внутрь салона при боковом ударе оказалась существенной, что, впрочем, компенсировала хорошая эффективность «разделительной» подушки безопасности между водителем и сидящим рядом с ним пассажиром. Такой «эйрбег», имевшийся у всех испытуемых, кроме BMW 2 Series Coupe, сработал штатно и в других случаях, но у Lexus NX, по мнению экспертов EuroNCAP, устройство не отличается надлежащей стабильностью результатов.

В «детских» тестах безупреч­ными себя показали BMW iX, Genesis G70 и GV70, Mercedes Benz EQS. На другом полюсе – BMW 2 Series Coupe и VW Taigo. В первом случае голова «10-летнего» манекена в спецкресле при боковом ударе защищена на 3-, а во втором лишь немногим лучше. В отношении другого автомобиля – участника аварии наибольшую агрессивность проявили обе модели BMW и внешне миролюбивый Caddy. По укомплектованности «умными» системами безопасности в числе отстающих – 2 Series Coupe и Taigo, не имеющие устройства для замера степени усталости водителя. А вот активная система контроля рядности и ограничитель скорости, способный реагировать на соответствующие знаки, – уже общий стандарт.

Степень совершенства еще одного хай-текового устройства – системы автоматического торможения при угрозе столкновения с автомобилями, велосипедистами и пешеходами – варьируется в широких пределах: от идеальных настроек у BMW iX и Lexus NX до целого ряда осечек у Hyundai Tucson и баварской 2 Series Coupe, единственной модели с четырехзвездочным рейтингом среди испытуемых. К числу наиболее проблемных сценариев относится детекция пешехода и/или автомобиля в повороте, что связано с недостаточным углом обзора камер и радаров. Словом, инженерам даже самых передовых компаний еще есть над чем работать.



Результаты краш-тестов EuroNCAP, %

Малый средний класс Cредний класс Представительский класс Компактные SUV/кроссоверы Среднеразмерные SUV/кроссоверы Полноразмерные SUV/кроссоверы Компактвэны BMW 2

Series Coupe **** Genesis G70 ***** Mercedes-BENZ EQS ***** VW

Taigo ***** Genesis GV70 ***** Hyundai Tucson ***** Lexus

NX ***** Nissan Qashqai ***** BMW iX ***** VW

Caddy ***** 1 82 89 96 94 89 86 83 91 91 84 2 81 87 91 84 87 87 87 91 87 82 3 67 76 76 71 64 66 83 70 73 69 4 64 88 80 70 87 70 91 95 81 79

1. Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

2. Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями

3. Степень безопасности для пешеходов при наезде на них автомобиля

4. Степень оснащенности автомобиля системами безопасности