Еще совсем недавно модели китайских марок устанавливали антирекорды EuroNCAP, но времена меняются. В недавней серии краш-тестов представители Поднебесной нахватали пятизвездочных, высших рейтингов безопасности. Причем не с неба, а вполне заслуженно
Заочными соперниками китайского дуэта в EuroNCAP-состязании оказались модели известных компаний со сложившимися инженерными школами. Но кто кого затмил?
На поле базовых технологий – ничья. Классическому электромобилю Audi Q4 e-tron и использующей водородные топливные элементы Toyota Mirai был дан адекватный ответ гибридным Lynk & Co 01 от корпорации Geely и полностью электрическим NIO ES8. В области собственно безопасности еще интереснее. При лобовом столкновении с подвижным барьером с 50-процентным перекрытием бледнее остальных, как ни странно, оказались «японцы»: и новый Subaru Outback, и Toyota Mirai второго поколения защитили грудь водителя лишь на удовлетворительно. Среднеразмерный же кроссовер Audi без каких-либо серьезных помарок прошел оба фронтальных краш-теста. Однако полноразмерный китайский SUV от NIO тоже не промах, как и «одноклассник» ингольштадтской модели от Geely. Более того, при ударе о жесткий стационарный барьер со 100-процентным перекрытием этот «китаец», находящийся в прямом «родстве» с Volvo XC40, защитил грудь водителя на 5 баллов, тогда как «немец» – на 4.
В двух боковых краш-тестах модели от Subaru и Toyota набрали максимум баллов. Lynk & Co – тоже. А вот Audi и NIO в более жестком – «столбовом» – испытании недотянули до высшей оценки, причем способность «китайца» уберечь грудь водителя от травм оценена лишь на тройку. Синхронизация на этом не блестящем уровне произошла у моделей Q4 e-tron и ES8 и при оценке смещения пассажира внутрь салона от удара в противоположный борт. Напротив, три остальных испытуемых, включая Lynk & Co 01, записали на свой счет в этой субдисциплине твердую четверку.
По степени опасности для другого автомобиля – участника фронтального столкновения – в худшую сторону отличился ES8, но японский дуэт здесь лишь немногим лучше. А самыми «дружественными» показали себя Audi Q4 e-tron и Lynk & Co 01. Для угодивших же под колеса пешеходов наименьшее из зол – Subaru Outback. Ни один другой испытуемый не смог предъявить столь же травмобезопасную переднюю кромку капота, как у японского универсала повышенной проходимости. К тому же лишь чисто оптическая система автоматического торможения при угрозе столкновения (АЕВ) этого автомобиля отработала без осечек в ситуации, когда на пути поворачивающего Subaru оказывался другой автомобиль или пешеход. При этом последнего не замечает электроника Audi Q4 e-tron, а Lynk & Co 01 вообще ни того, ни другого. Вот он, триумф японских технологий?
Не все так однозначно. Та же АЕВ, установленная на Outback, «проглядела» пешехода, стоящего прямо по курсу автомобиля! С другой стороны, ES8 на отлично справился с куда более сложной задачей – избежать наезда на пешехода при маневрировании передним ходом, а способность этого «китайца» предотвратить столкновение с машиной в той же ситуации оценена на 4 балла. Правда, у обеих моделей Made in China не предусмотрено срабатывание АЕВ при движении задним ходом. У остальных испытуемых такая возможность имеется, хотя, как показали тесты, у Outback она чисто теоретическая. По степени укомплектованности прочими высокотехнологичными системами безопасности (контроля усталости водителя, контроля рядности с автоматической корректировкой траектории, автоматического срабатывания тормозной системы в случае аварии и вызова служб спасения) Lynk & Co 01 и NIO ES8 не уступили своим именитым соперникам.
Но самую громкую сенсацию преподнесли «детские» краш-тесты. Модели Audi, Toyota и NIO показали себя безупречными защитниками 6- и 10-летних пассажиров в спецкреслах. Присоединиться же к этому трио Lynk & Co помешала лишь четверка, в которую оценили степень травмобезопасности для шеи «10-летнего» манекена при фронтальном столкновении. А вот в Subaru грудной клетке того же маленького пассажира крепко достанется при боковом ударе. Так кто на кого теперь должен равняться?
|
|
Cредний класс
|
Бизнес-класс
|
Среднеразмерные SUV/кроссоверы
|
Среднеразмерные SUV/кроссоверы
|
Полноразмерные SUV/кроссоверы
|
|
Subaru Outback
*****
|
Toyota Mirai
*****
|
Audi Q4 e-tron
*****
|
Lynk & Co 01
*****
|
NIO ES8 ?
*****
|
Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях
|
88%
|
88%
|
93%
|
96%
|
82%
|
Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,
|
89%
|
85%
|
89%
|
87%
|
84%
|
Степень безопасности для пешеходов
|
84%
|
80%
|
66%
|
71%
|
72%
|
Степень оснащенности автомобиля
|
95%
|
82%
|
80%
|
81%
|
92%
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
В Euro NCAP отчитались о своих новых испытаниях
Ассоциация Euro NCAP раз в квартал берет пять различных новинок автомобильного рынка и разбивает их в своих краш-тестах
В новом Volkswagen ID.3 однозначно удастся выжить
Европейская организация Euro NCAP провела краш-тест электрокара Volkswagen ID.3, который заработал там высший бал
Европейские краш-тесты дополнят новым рейтингом ассистирующих систем
Европейская организация Euro NCAP вводит новый рейтинг для оценки эффективности работы современных активных вспомогательных систем
Euro NCAP пересмотрел правила краш-тестов
Испытания Euro NCAP становятся строже каждые два года. В этом году вводятся новые испытания уровня защиты пассажиров и систем помощи водителю
Невозможно стоять в стороне
Всем знакома организация под названием EuroNCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей. Недавно стало известно, что в организации сформировано подразделение, которое будет заниматься вопросами вредных выбросов у автомобилей
Краш-тесты Euro NCAP: еще двое «отличников»
В Европе провели независимые краш-тесты Volvo XC40 и Ford Focus. Несмотря на более жесткие требования и расширенные испытания обе модели набрали максимальное количество баллов
Euro NCAP назвал самые безопасные автомобили 2017 года
Независимая организация Euro NCAP составила своеобразный рейтинг самых безопасных новинок ушедшего года, которые были разбиты на ее краш-тестах