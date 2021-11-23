Еще совсем недавно модели китайских марок устанавливали антирекорды EuroNCAP, но времена меняются. В недавней серии краш-тестов представители Поднебесной нахватали пятизвездочных, высших рейтингов безопасности. Причем не с неба, а вполне заслуженно

Заочными соперниками китайского дуэта в EuroNCAP-состязании оказались модели известных компаний со сложившимися инженерными школами. Но кто кого затмил?

На поле базовых технологий – ничья. Классическому электромобилю Audi Q4 e-tron и использующей водородные топливные элементы Toyota Mirai был дан адекватный ответ гибридным Lynk & Co 01 от корпорации Geely и полностью электричес­ким NIO ES8. В области собственно безопасности еще интереснее. При лобовом столкновении с подвижным барьером с 50-процентным перекрытием бледнее остальных, как ни странно, оказались «японцы»: и новый Subaru Outback, и Toyota Mirai второго поколения защитили грудь водителя лишь на удовлетворительно. Среднеразмерный же кроссовер Audi без каких-либо серьезных помарок прошел оба фронтальных краш-теста. Однако полноразмерный китайский SUV от NIO тоже не промах, как и «одноклассник» ингольштадтской модели от Geely. Более того, при ударе о жесткий стационарный барьер со 100-процентным перекрытием этот «китаец», находящийся в прямом «родстве» с Volvo XC40, защитил грудь водителя на 5 баллов, тогда как «немец» – на 4.

В двух боковых краш-тестах модели от Subaru и Toyota набрали максимум баллов. Lynk & Co – тоже. А вот Audi и NIO в более жестком – «столбовом» – испытании недотянули до высшей оценки, причем способность «китайца» уберечь грудь водителя от травм оценена лишь на тройку. Синхронизация на этом не блестящем уровне произошла у моделей Q4 e-tron и ES8 и при оценке смещения пассажира внутрь салона от удара в противоположный борт. Напротив, три остальных испытуемых, включая Lynk & Co 01, записали на свой счет в этой субдисциплине твердую четверку.

По степени опасности для другого автомобиля – участника фронтального столкновения – в худшую сторону отличился ES8, но японский дуэт здесь лишь немногим лучше. А самыми «дружественными» показали себя Audi Q4 e-tron и Lynk & Co 01. Для угодивших же под колеса пешеходов наименьшее из зол – Subaru Outback. Ни один другой испытуе­мый не смог предъявить столь же травмобезопасную переднюю кромку капота, как у японского универсала повышенной проходимости. К тому же лишь чисто оптическая система автоматического торможения при угрозе столкновения (АЕВ) этого автомобиля отработала без осечек в ситуации, когда на пути поворачивающего Subaru оказывался другой автомобиль или пешеход. При этом последнего не замечает электроника Audi Q4 e-tron, а Lynk & Co 01 вообще ни того, ни другого. Вот он, триумф японских технологий?

Не все так однозначно. Та же АЕВ, установленная на Outback, «проглядела» пешехода, стоящего прямо по курсу автомобиля! С другой стороны, ES8 на отлично справился с куда более сложной задачей – избежать наезда на пешехода при маневрировании передним ходом, а способность этого «китайца» предотвратить столкновение с машиной в той же ситуации оценена на 4 балла. Правда, у обеих моделей Made in China не предусмотрено срабатывание АЕВ при движении задним ходом. У остальных испытуемых такая возможность имеется, хотя, как показали тесты, у Outback она чисто теоретическая. По степени укомплектованности прочими высокотехнологичными системами безопасности (контроля усталости водителя, контроля рядности с автоматической корректировкой траектории, автоматического срабатывания тормозной системы в случае аварии и вызова служб спасения) Lynk & Co 01 и NIO ES8 не уступили своим именитым соперникам.

Но самую громкую сенсацию преподнесли «детские» краш-тесты. Модели Audi, Toyota и NIO показали себя безупречными защитниками 6- и 10-летних пассажиров в спецкреслах. Присоединиться же к этому трио Lynk & Co помешала лишь четверка, в которую оценили степень травмобезопасности для шеи «10-летнего» манекена при фронтальном столкновении. А вот в Subaru грудной клетке того же маленького пассажира крепко достанется при боковом ударе. Так кто на кого теперь должен равняться?

Результаты краш-тестов EuroNCAP

Cредний класс Бизнес-класс Среднеразмерные SUV/кроссоверы Среднеразмерные SUV/кроссоверы Полноразмерные SUV/кроссоверы Subaru Outback ***** Toyota Mirai ***** Audi Q4 e-tron ***** Lynk & Co 01 ***** NIO ES8 ? ***** Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях 88% 88% 93% 96% 82% Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,

рекомендованных автомобильными компаниями 89% 85% 89% 87% 84% Степень безопасности для пешеходов

при наезде на них автомобиля 84% 80% 66% 71% 72% Степень оснащенности автомобиля

системами безопасности 95% 82% 80% 81% 92%