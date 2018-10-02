Без обязательного страхования гражданской ответственности автовладельцу никак нельзя. Но так сложилось, что данный вид страхования мало кому нравится, да и работает система отнюдь не идеально. Поэтому грядет серьезная реформа. Попробуем понять, что нас ожидает

Сегодняшняя стоимость полиса ОСАГО формируется следующим образом. Есть базовый тариф, который установлен Банком России. В нем предусмотрена вилка от 3432 до 4118 рублей. Конкретную начальную ставку определяют сами страховые компании, затем с ней суммируются разные надбавки. Они зависят от стажа вождения, возраста водителя, региона использования автомобиля и мощности двигателя. Кроме того, на цену полиса сильно влияет, попадал по своей вине страхователь в ДТП или нет. При этом у страховых компаний мало возможностей для предоставления хороших скидок «безаварийным» и не нарушающим Правила дорожного движения водителям и, наоборот, – накруток для агрессивных и недисциплинированных.

А потому одно из новшеств (по сути, оно уже одобрено) – это переход к либерализации тарифа. То есть в ближайшем будущем (речь идет о паре-тройке лет) стоимость полиса страховые компании начнут определять самостоятельно. Но для начала им дадут больше свободы в определении ценника на ОСАГО. Прежде всего базовый тариф расширят на 20% в каждую сторону, в результате для частников вилка будет варьироваться от 2746 до 4942 руб-лей. Изменится и коэффициент, зависящий от стажа и возраста водителя (КВС). Если сегодня таких градаций чуть больше десяти, то станет 50! Для опытных водителей стоимость страховки снизится, а вот молодым придется платить больше.

К примеру, для 25-летнего водителя с трехлетним стажем сейчас КВС составляет 1,7, а станет 1,04. А у молодого человека, только что получившего права (18 лет, без стажа), КВС вырастет с 1,8 до 1,87. Такой детальный расчет в зависимости от возраста и стажа позволит страховщикам перейти к более точному учету рисков каждого страхователя.

«Хорошим» – скидка, «плохим» – наценка

Еще одно новшество – учет в стоимости полиса поведения водителя на дороге. Если сейчас смотрят лишь на количество аварий с участием водителя, то в будущем страховые компании смогут учитывать все зафиксированные нарушения ПДД. Это окажется возможным благодаря объединению информационных баз ГИБДД и страхового объединения (РСА).

Понятно, что часто нарушающий Правила водитель находится в группе риска, он с большей долей вероятности может попасть в аварию. Значит, и платить должен больше. А тот, кто ездит аккуратно, станет желанным клиентом любой страховой компании.

В зону риска попадут и люди, вообще игнорирующие ОСАГО. Недоступность полисов в некоторых регионах (да и просто желание сэкономить) привело к тому, что множество автомобилистов ездят без страховки. И это плохо. Судите сами: случись авария, виновник должен будет заплатить из своего кармана. Но денег может понадобиться больше, чем у него есть, и пострадавшая сторона попросту не получит должной компенсации. Поэтому уже в ближайшее время водителей без «автогражданки» начнут выявлять камеры автоматической фиксации. Так же, как и за превышение скорости, к примеру.

Тариф индивидуальный, свободный

Если предложения будут приняты Госдумой, то уже к следующей осени у страховых компаний появится возможность для перехода на индивидуальные тарифы. Это значит, что тарифный коридор расширят еще больше – уже на 40, а то и на 60%. А еще через год страховые компании смогут самостоятельно устанавливать цены полисов ОСАГО для каждого водителя. И регулировать их (цены) будет рынок.

Стоит ли ожидать роста стоимости страхования? Вероятно, на первых порах действительно будет небольшое повышение. Однако, как показал опыт европейских стран (Испании, Германии, Польши), после первоначального увеличения цен следует снижение стоимости полиса для автомобилистов. В Испании, к примеру, после либерализации тарифа на обязательное страхование уже спустя год средняя стоимость страховки упала почти вдвое.

Такой же сценарий возможен и у нас. Правда, надо иметь в виду, что уменьшение цены коснется только тех, кто аккуратно водит и не нарушает Правила. Тем же, кто наплевательски относится к дорожной безопасности, часто нарушает ПДД, придется и платить намного больше. С чем лично я полностью согласен: повышенные тарифы для «гонщиков» станут дисциплинирующим рычагом. Соответственно, уровень безопасности для всех остальных повысится.