В очередной серии краш-тестов EuroNCAP, как на заказ, сошлись «кузены» – электрический тандем от концерна Volkswagen и пара популярных «бюджетников» с ДВС от Группы Renault. И в уровне безопасности контраст получился разительным

Немецкий концерн, поставивший целью стать глобальным лидером в области электромобильности, намерен показать качественно новый товар лицом со всех ракурсов. Если взглянуть на соплатформенные Skoda Enyaq и Volkswagen ID.4 под углом безопасности, то они без малого безупречны. Среди прочих достижений среднеразмерных кроссоверов этих компаний стоит отметить дубли отличных оценок в таких чувствительных дисциплинах, как защищенность взрослых пассажиров в боковых краш-тестах, в том числе «столбовом», а также маленьких пассажиров в спецкреслах при фронтальном и фланговом столкновениях. В собственно «ударных» испытаниях у тандема концерна Volkswagen выявился лишь один действительный пробел в оборонительных порядках. Степень смещения переднего пассажира внутрь салона при ударе в противоположный борт автомобиля у Enyak оценена на тройку, а у ID.4 – на полбалла ниже. Однако этот недостаток смягчает разделяющий передних седоков при фланговом столкновении эйрбег, являющийся для обеих моделей стандартным оснащением.

У электрических «кузенов» высокую эффективность продемонстрировала и система автоматического торможения (АЕВ) при угрозе столкновения как с машинами, так и с пешеходами/велосипедистами. Шероховатости тут тоже общие: АЕВ не видит «безлошадных» участников движения перед поворачивающим или сдающим назад автомобилем.

Чтобы на поле безопасности отличить Enyaq от ID.4, придется вглядеться пристальнее. Соблюдая принципы субординации внутри концерна, лишь кроссовер Volkswagen комплектуют удостоившейся специального приза EuroNCAP системой Local Hazard Warning. Она позволяет находиться на связи с соответствующим образом оснащенными автомобилями и элементами инфраструктуры и пре­дупреждает, например, об авариях или дорожных работах по ходу движения. Наконец, в отличие от «немца» у «чеха» передняя кромка капота местами все же травмоопасна для тазовой области угодивших под колеса пешеходов.

Зато у дуэта от румынской Dacia – Logan и Sandero Stepway – она вообще безжалостна! И это не единственный неуд от EuroNCAP. Степень смещения передних пассажиров внутрь салона при боковом ударе признана чрезмерной, что усугубляется отсутствием разделительного центрального эйрбега. Кроме того, при фронтальном столкновении грудная клетка и шея 10-летнего ребенка в спецкресле защищены на три с минусом, а шея 6-летнего лишь чуть лучше.

В обширной коллекции троек седана и приподнятого хэтчбека Dacia также оценки за защищенность грудной клетки, коленей и бедер передних пассажиров при фронтальном столкновении, грудной клетки водителя при стандартном боковом краш-тесте и эффективность задних подголовников. Наконец, АЕВ Logan и Sandero Stepway не обучена реагировать на пешеходов и велосипедистов, а системы контроля рядности и оценки степени усталости водителя отсутствуют в перечне доступных для моделей Dacia устройств.

В активе же у «бюджетников» румынской марки значатся хорошие оценки в жестком «столбовом» тесте и отличные – за безопасность маленьких пассажиров в спецкреслах при боковом ударе. Нет претензий и к эффективности АЕВ в ситуации, чреватой столкновением с автомобилями. Если же худшее все же произошло, модели Dacia, как и их визави от концерна Volkswagen, не представляют особой опасности для другого участника аварии. Однако этого сходства оказалось недостаточно, чтобы итоговые звездные рейтинги безопасности двух пар «кузенов» перестали быть полярными.

Результаты краш-тестов EuroNCAP

Малый класс Среднеразмерные SUV/кроссоверы Dacia Logan ** Dacia Sandero Stepway ** Skoda Enyaq ***** Volkswagen ID.4 ***** Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях 70% 70% 94% 93% Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах,

рекомендованных автомобильными компаниями 72% 72% 89% 89% Степень безопасности для пешеходов

при наезде на них автомобиля 41% 41% 71% 76% Степень оснащенности автомобиля

системами безопасности 42% 42% 82% 85%