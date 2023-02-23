Euro NCAP надоели отличники краш-тестов

Завершение 2022 года Euro NCAP отметила двумя суперсериями краш-тестов, участниками которых стали 29 моделей (в обзоре рассматривается десятка наиболее интересных) самых разных сегментов с классическими, гибридными и полностью электрическими силовыми установками. Результат столь массовой проверки боем получился в чем-то обескураживающим.

Во-первых, несмотря на пестроту состава испытуемых, среди них не оказалось неуспевающих и троечников и всего четверо хорошистов, из которых половина ветераны, недавно прошедшие апгрейд. Как легко понять, 86% участников пополнили ряды отличников Euro NCAP. Что еще интереснее, среди обладателей высшего, пятизвездочного рейтинга не только сливки автомобильного общества. Более того, привычной иерархии, похоже, уже не существует. Флагманский Range Rover new, единственный из отличников, не комплектуется эйрбегом, разделяющим водителя и переднего пассажира при боковом ударе. У чуть менее пафосного Lexus RX та же «осевая» подушка безопасности не показала стабильности срабатывания, а у утилитарного пикапа Isuzu D-MAX заслужила максимально высокий балл. Худшим в столбовом краш-тесте стал не представитель новорожденной китайской марки Omoda, а Mercedes-Benz GLC, получивший в этой субдисциплине тройку с минусом за защищенность груди водителя. Ту же область тела рулевого одинаково средне оберегает при фронтальном столкновении с частичным перекрытием премиальное трио: Lexus RX, Range Rover new, Tesla Model S. Здесь на полбалла ниже оценки только у более «народных» Toyota Corolla Cross и хорошиста Peugeot 408. Другой четырехзвездочный «француз», стоящий выше на ступени в табели о рангах, DS 9, заставил вспомнить о долго не поддававшейся лечению болезни моделей тогда еще концерна PSA: передние подголовники бизнес-седана показали посредственную эффективность.

Ощутимые проблемы с защищенностью шеи «10 летнего» манекена в спецкресле при фронтальном краш-тесте выявились у Peugeot 408 и Toyota Corolla Cross. В остальном отобранную десятку моделей не упрекнешь в нелюбви к маленьким пассажирам. DS 9, Isuzu D-MAX, Range Rover new набрали в детских краш-тестах максимум баллов, а Tesla Model S на пару с также электрическим «китайцем» Lucid Air к тому же установили в этой дисциплине новый рекорд в сегменте моделей бизнес-класса.

А вот к угодившим под колеса взрослым пешеходам испытуемые относятся диаметрально противоположно. Наибольшие различия в степени травмоопасности проявились в передней кромке капота. В числе стопроцентных гуманистов обладатель классового рекорда Lexus RX, а также Lucid Air, Peugeot 408, Tesla Model S, Toyota Corolla Cross. К этой группе близки такие разные DS 9 и Isuzu D-MAX, а Omoda C5, Range Rover new и в особенности Mercedes-Benz GLC — отъявленные мизантропы.

Но, может быть, упорядоченность восторжествовала в суперхай-тековой дисциплине? Ничуть не бывало! Автоматические системы торможения (АЕВ) с трудом различают или вообще не реагируют на пешехода и автомобиль при выполнении поворота как у премиальных DS 9 и Lucid Air, так и у более демократичных Omoda C5 и Peugeot 408. Компанию последним составил D-MAX, что не помешало пикапу Isuzu стать рекордсменом в этой дисциплине среди себе подобных. В оставшемся квинтете АЕВ без малейших помарок отработала, нет, не у самых дорогих моделей, а у достаточно скромной Toyota Corolla Cross!

Какой же вывод напрашивается по итогам предновогодних супер­серий краш-тестов? Похоже, большинство автомобильных компаний как с богатой историей, так и без таковой, подобрали ключики к действующему регламенту Euro NCAP, а результаты в той или иной дисциплине определяются только размерами бюджетов и расстановкой приоритетов при реализации того или иного проекта. В Euro NCAP это понимают и принимают проверенные временем меры. С 2023 года процедуру проведения краш-тестов ждет очередное усложнение. В частности, появятся новые сценарии в испытании автомобилей на травмоопасность для пешеходов и велосипедистов. Но это лишь разминка! В рамках обнародованной в конце прошлого года стратегии Vision 2030 Euro NCAP планирует полную перезагрузку. Первая фаза радикального обновления регламента намечена на 2026 год. Отличников краш-тестов станет меньше?

Результаты краш-тестов Euro NCAP* 1 2 3 4 Бизнес-класс DS 9 79% 86% 67% 67% Lucid Air 90% 91% 78% 84% Tesla Model S 94% 91% 85% 98% Компактные SUV/кроссоверы Omoda C5 87% 87% 68% 88% Среднеразмерные SUV/кроссоверы Mercedes-Benz GLC 92% 90% 74% 84% Peugeot 408 76% 84% 78% 65% Toyota Corolla Cross 85% 83% 87% 82% Полноразмерные SUV/кроссоверы Lexus RX new 90% 87% 89% 91% Range Rover new 84% 87% 72% 82% Пикапы Isuzu D-MAX 86% 86% 69% 83%