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В классическом боковом краш-тесте EuroNCAP тараном служит деформируемый барьер, который теперь разгоняется на тележке до 60 км/ч вместо 50 км/ч ранее
В классическом боковом краш-тесте EuroNCAP тараном служит деформируемый барьер, который теперь разгоняется на тележке до 60 км/ч вместо 50 км/ч ранее
При боковом ударе сидящие рядом пассажиры могут травмировать друг друга; снизить риск таких травм помогают «разделительные» эйрбеги, но они все еще редкость, тем более в компактном классе
При боковом ударе сидящие рядом пассажиры могут травмировать друг друга; снизить риск таких травм помогают «разделительные» эйрбеги, но они все еще редкость, тем более в компактном классе
Фронтальный краш-тест воспроизводит самый распространенный сценарий аварий: столкновение автомобилей на средней скорости со смещением по отношению друг к другу
Фронтальный краш-тест воспроизводит самый распространенный сценарий аварий: столкновение автомобилей на средней скорости со смещением по отношению друг к другу

Почти за четверть века деятельности EuroNCAP методика оценки безопасности автомобилей, пожалуй, никогда не менялась столь масштабно, как в 2020 году. Уже есть и первый «блин». Каким он получился?

Европейский комитет по проведению независимых краш-тестов автомобилей (EuroNCAP), похоже, взял за правило не давать легкой жизни производителям машин. Как только те подстраиваются под действующую систему испытаний, следует усложнение ее процедуры. Что поменялось в 2020-м?

Изучаем новшества

Фронтальный краш-тест с частичным перекрытием

Удар разогнанного до 64 км/ч автомобиля о стационарный сминаемый барьер с 40-процентным перекрытием – такой тест использовался EuroNCAP с 1997 года. Теперь ситуация максимально приближена к реальной: и авто­мобиль, и установленный на тележку весом 1400 кг барьер разгоняются к моменту столкновения до 50 км/ч, что поднимает скорость соударения до 100 км/ч. При этом площадь перекрытия увеличена до 50%.

Оценка испытуемого учитывает и степень его опасности для другого участника аварии, которого имитирует подвижный барьер с увеличивающейся по мере смятия жесткостью.
Для регистрации данных используется новый «взрослый» манекен THOR-50M с самой совершенной в мире системой датчиков.

Боковые краш-тесты

При стандартном боковом краш-тесте и более жестком, воспроизводящем столк­новение со столбом, теперь учитывается наличие и эффективность подушки безопасности, разделяющей водителя и переднего пассажира, а также степень смещения последних внутрь салона при ударе в противоположный борт автомобиля.

Оценка возможности предотвращения столкновения автомобилей

С 2014 года EuroNCAP тестировал системы автоматического торможения при угрозе столкновения (АЕВ) с другим автомобилем отдельно на городских и трассовых скоростях. Поскольку теперь в обоих случаях используются одни и те же устройства, то выставляется суммарная оценка за работу АЕВ.

Добавлен сценарий проверки эффективности АЕВ в ситуации, когда траектория поворачивающего автомобиля пересекается с траекторией транспорта, движущегося по встречной полосе.

Оценка возможности предотвращения наезда на пешехода

Добавлены сценарии проверки эффективности АЕВ в ситуациях, когда машина поворачивает или движется задним ходом.

Оценка степени усталости водителя

Перечень устройств, учитываемых в категории «Степень оснащенности автомобиля», пополнила система определения степени усталости водителя.

Оценка возможности оказания помощи пострадавшим при аварии

Появилась новая подкатегория оценки безопасности автомобилей – «Возможность оказания помощи пострадавшим при аварии». При этом учитывается доступность документа от компании-производителя с указанием вариантов быстрейшего вскрытия деформированного кузова с учетом мест установки пиропатронов эйрбегов, преднатяжителей ремней безопасности, прокладки кабелей высокого напряжения, которые представляют опасность и для пострадавших, и для спасателей.

На оценку влияет также наличие устройства автоматического вызова экстренных служб в случае аварии и системы автоматического торможения после аварии, снижающей вероятность повторных столкновений поврежденного автомобиля.

Как это работает

Кто-то тренируется на кошках, а EuroNCAP опробовал апгрейд системы оценки безопасности автомобилей на новом Toyota Yaris в европейском исполнении. Последствия фронтального столкновения с подвижным сминаемым барьером оказались для компактного хэтчбека наиболее тяжелыми. Ступни водителя в такой ситуации защищены на «три с минусом», чуть лучше – его грудь. К тому же у сидящих спереди есть и риск получения травм коленей и бедер, что усугубляется неидеальной конструкцией передней панели.

При боковом ударе с противоположной стороны величина смещения «взрослого» манекена внутрь салона оценена на «тройку», хотя датчики в теле THOR-50M не зафиксировали опасных нагрузок. Зато эйрбег, разделяющий водителя и переднего пассажира при фланговом ударе, показал высокую эффективность.

Легкий Yaris с хорошо просчитанной деформацией передней части кузова при ударе признан не представляющим угрозы для другого участника фронтального столкновения. Полный порядок у модели Toyota и с наличием всего необходимого для получения максимума баллов в новой подкатегории «Возможность оказания помощи пострадавшим при аварии». Правда, отсутствие у системы автоматического торможения функции распознавания пешехода при движении машины задним ходом стоило «японцу» нескольких баллов, но эта потеря не подпортила общий результат, который также определили хорошие и отличные оценки модели в большинстве «дореформенных» дисциплин.

В итоге у маленькой Toyota высший, пятизвездочный рейтинг безопасности. Может, EuroNCAP стоило еще сильнее закрутить гайки?

Малый класс Toyota Yaris new ?????

Степень защищенности взрослых пассажиров при фронтальных и боковых столкновениях

86%

Степень защищенности детей-пассажиров 6 и 10 лет в специальных креслах, рекомендованных автомобильными компаниями

81%

Степень безопасности для пешеходов при наезде на них автомобиля

78%

Степень оснащенности автомобиля системами безопасности

85%

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