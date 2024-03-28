"ГАЗ 23 – невидимка"

История этого автомобиля началась в 1951 году на Заводе имени Молотова. Было принято решение разработать техзадание на модель М21 – индекс «М» тогда носила продукция автозавода ГАЗ

Менялись эпохи, менялись названия заводов, менялись модели машин , так и на смену «Победе» М-20 должна была прийти смена. Ее разработкой занялся известный конструктор Андрей Александрович Липкард – он был главным конструктором завода с 1932 года. К сожалению, довести разработку автомобиля до конвейера он не смог, его сняли с должности по политическим мотивам, заканчивать работу пришлось инженеру Александру Невзорову. Задача была непростой: надо было сделать не просто хороший автомобиль, а машину, которая была бы конкурентоспособной на мировом рынке. Заранее скажу, что им это удалось.

Машину надо было сделать быстрей, надежней, мощнее… Разработать новый несущий кузов, подвеску, двигатель. 10 октября 1956 года появились три первых образца, а до конца года всего пять, дизайном этих машин занимался Лев Еремеев. Производство велось с 1956 года по 1970, за 13 лет было выпущено 638 875 автомобилей всех модификаций.

Для своего времени конструкция была достаточно прогрессивной, двигатель ЗМЗ21 А был цельноалюминиевым, – что значительно снижало его вес и было редкостью для 1950-х годов, – верхнеклапанным, рабочим объемом 2445 см3, мощностью 75 лошадиных сил. Этот мотор разгонял машину до ста километров в час за 25 секунд. «Волга» – а это была именно она – обладала передней независимой подвеской, задней зависимой с неразрезным мостом, на полуэллиптических рессорах, в конструкции применялись гидравлические амортизаторы, коробка была трехскоростной, привод задним.

Классическая машина среднего класса 1950-х годов. Ее использовали во всех отраслях народного хозяйства, она была такси, «скорой помощью», возила руководителей разных рангов, могла быть седаном, универсалом и даже пикапом. Мы все ее прекрасно знаем по фильмам, а многие еще и застали в модификации «скорая помощь», – универсала белого цвета с красной полосой и крестом на фаре закрепленной на крыше ГАЗ 22НЮ, красивый базовый универсал ГАЗ М 22, встречались даже грузовые фургоны ГАЗ М 22 А, но самым массовым был, конечно, седан ГАЗ 21. Но это не все модификации известной вам «Волги».

ГАЗ-23. Долгое время считалось что такой машины не существует – в СССР умели хранить военную тайну. Это была машина-миф, о которой рассказывали на кухнях, но даже сам рассказчик не очень верил в ее существование. И это легко объяснимо. Выпущено было всего 603 экземпляра. В 1959 году разработку ГАЗ-23 заказала главная спецслужба СССР, тогда она называлась КГБ при Совете Министров СССР. Машина должна была вести скрытое наблюдение за перемещением западных дипломатов, а значит стандартной мощности в 75 лошадиных сил было явно недостаточно. Она не должна была выделяться в потоке других автомобилей, чтобы не привлекать внимание, а значит внешне должна была быть абсолютно неотличима от серийной модели.

Была и еще одна задача – сопровождение правительственных кортежей. Надо понимать, что правительственный автомобиль «Чайка" ГАЗ-13 разгонялся до ста километров в час за 18 секунд. А машина сопровождения должна была быть быстрее…. Главным ведущим конструктором был назначен Борис Дехтяр. При создании машины возникло много сложностей. Как вставить огромный V-образный 195-сильный двигатель объемом 5,52 литра в маленькое подкапотное пространство? Пришлось наклонить его на угол в два градуса. Как вывести выхлопную систему V-образного мотора в одну выхлопную трубу, при этом не потеряв мощности? Как изменить переднюю подвеску, чтобы она выдержала огромный тяжелый мотор? Как добиться управляемости? Ведь почти весь вес приходился на передние колеса, а ведущими были задние… В итоге все получилось, в автомобиль были установлены и мощный двигатель, и автоматическая коробка, внешность была сохранена, в передней подвеске вставлены более мощные пружины, в багажник вварена 120-килограммовая плита, усилены тормоза. Паспортный разгон ГАЗ-23 до сотни занимал 17 секунд, максимальная скорость была 170 км/ч

Но эта машина была не для гражданских водителей. Требовался немалый опыт да и отвага, чтобы управлять ей. Вспомните, тогда не было летней и зимней резины да и высота бортика шины была велика, при резких поворотах он подгибался и на стандартных машинах. Добавьте отсутствие усилителя тормозов и руля. Но ездили, догоняли, перехватывали.

