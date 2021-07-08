Подразделение «Сбера», компания SberAutoTech, представила прототип полностью автономного электрокара собственной разработки
Первенец SberAutoTech под названием ФЛИП дебютировал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2021), где предсказуемо вызвал большой интерес. ФЛИП позиционируется как электрическое беспилотное такси будущего. В его основе лежит платформа собственной разработки, предполагающая использование батарейного блока, который можно заменить всего за пять минут. Такое решение снимает одно из известных ограничений в развитии электротранспорта – его сравнительно долгую подзарядку. Кроме того, как отмечается в пресс-релизе SberPress, компоновка машины позволяет выпускать модификации, где в качестве источников энергии используется также газ и водород.
ФЛИП имеет независимую подвеску всех колес и большую площадь остекления кузова. Доступ в салон осуществляется через раздвижные двери с электроприводом. Во фронтальной части автомобиля организовано вертикальное информационное табло, все стекла сильно тонированы, а в потолочную панель врезаны панорамные люки.
Габаритная длина новинки сопоставима с таковой у субкомпактных кроссоверов (3620 мм), а вот по ширине прототип даст фору полноразмерным SUV (1950 мм). В салоне при этом на 40% просторнее, чем в B-SUV, поскольку в конструкции нет элементов, крадущих внутренний объем, характерных для машин с ДВС. Фирменная «тележка» обеспечила гибкость компоновки и позволила задействовать большой спектр надстроек, включая грузовую и комбинированную.
Поскольку прототип SberAutoTech отвечает пятому, максимальному уровню автономности, водительского места здесь не предусмотрено в принципе. В салоне, не стесняя друг друга, разместятся шесть человек. Управление осуществляется исключительно электроникой с опорой на комплекс лидаров, радаров и видеокамер. Такой блок способен распознавать пешеходов и препятствия, с учетом этого электрокар принимает решение об ускорении, торможении, перестроении и поворотах. Кроме того, поддерживаются протоколы V2V и V2X для обмена данными с другими ФЛИПами и объектами дорожной инфраструктуры.
Предполагается, что клиенты смогут вызывать такой транспорт через специальное приложение «Салют», а во время поездки у них будет возможность персонализировать настройки бортовых систем – в частности, включать и менять атмосферную подсветку, выбирать музыку от «СберЗвука» или видеоконтент от Okko, задавать температуру климат-контроля, а также прокладывать и корректировать маршрут.
Сейчас ФЛИП проходит испытания в Санкт-Петербурге на закрытой территории. Доступ на дороги общего пользования – вопрос ближайших лет. Напомним, что в 2021 году Минтранс разрешил испытывать машины с автопилотом без человека на месте водителя на дорогах общего пользования. Также ведомство представило четырехлетнюю программу по тестированию и поэтапному выводу робомобилей на дороги общего пользования. Одновременно с испытаниями чиновники планируют до 2024 года выработать необходимые правовые условия для распространения на беспилотные машины транспортного законодательства. В России такие транспортные средства тестируют уже несколько компаний, но лидирующие позиции занимает IT-гигант «Яндекс».
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