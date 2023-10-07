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Mercedes-Benz E-Class (2024) вид спереди
Новинку легко идентифицировать по характерному рисунку ходовых огней
Mercedes-Benz E-Class (2024) салон
Напичканное экранами торпедо — почти как в новом S-class
Mercedes-Benz E-Class (2024) приборная панельMercedes-Benz E-Class (2024) передние кресла
Mercedes-Benz E-Class (2024) задний диван
Комфорт пассажиров обеспечивают просторный задний ряд и пневмоподвеска
Mercedes-Benz E-Class (2024) дискMercedes-Benz E-Class (2024) задний фонарьMercedes-Benz E-Class (2024) багажное отделениеMercedes-Benz E-Class (2024) вид сзади

Mercedes-Benz E-Class поколения W214 наступает на пятки своему «старшему брату» — фешенебельному Sonderklasse, а в чем-то даже превосходит его

Платформа и линейка двигателей нового E-Class на первый взгляд могут показаться знакомыми. Седан создан на платформе MRA, а точнее, на MRA2, переработанной версии шасси для последнего поколения мерседесовских моделей, в том числе новейших C-, GLC- и S-Class. Двигатели, первоначально доступные в Великобритании, — это рядные «четверки» E200 и E220d с мягким гибридным приводом, которые передают крутящий момент на задние колеса через 9?ступенчатую коробку передач. Полноприводные версии 4Matic могут появиться на рынке позднее, хотя уже известно, что до конца года выйдет 6?цилиндровый E450d.

С точки зрения дизайна новый Mercedes-Benz E-Class продолжает мерседесовскую традицию: быть узнаваемым, но при этом отличаться от других моделей бренда. Самые явные различия находятся спереди — изогнутые фары и характерная «барсучья» морда на моделях AMG Line (единственная комплектация, которую увидят британцы) — и сзади, где световые «сигнатуры» включают красные ходовые огни в виде трехконечных звезд. Выдвижными дверными ручками, как у нового S-Class, сейчас никого не удивишь — их используют даже китайцы. Но интерьеры мерседесовцы умеют делать так, что с них можно (и нужно) брать пример. Все, начиная от используемых материалов до звука, с которым захлопываются двери, подобрано идеально. E-Class дебютировал с новой MB.OS — полностью самостоятельно разработанной информационно-развлекательной системой и программной инфраструктурой, в которую загружены приложения, услуги и контент-платформы. И все это аккуратно реализовано в новом Superscreen.

Как вы, вероятно, уже догадались, Superscreen — это уменьшенная версия мерседесовского Hyperscreen, который впервые появился на электрическом EQS. Он включает в себя большой центральный сенсорный дисплей, а также электронную приборную панель и экран для переднего пассажира. Система позволяет устанавливать приложения и игры их собственного онлайн-магазина. В наших тестовых автомобилях были загружены Angry Birds и даже Zoom, который работает в паре камерой, установленной на приборной панели. Как насчет провести совещание прямо в пробке?

И это еще не все. E-Class оснастили всеми новейшими технологиями безопасности, включая системы, предупреждающие вас о проезжающих автомобилях/велосипедистах/пешеходах, если вы открываете дверь, а также функцию дополненной реальности, которая позволяет проецировать графику на дороге впереди. Новая система помощи водителю при обгоне автоматически меняет полосу движения, даже не подсказывая вам об этом. Мы попробовали функцию — она пугающе впечатляет.

Протестировать удалось оба доступных мотора — бензиновый E200 и дизельный E220d. И, хотя эти агрегаты не особо выдающиеся в плане мощности или звука, они обеспечивают седану неплохую динамику и образцовую экономичность. Все автомобили, которые мы тестировали в Австрии, были оснащены пневматической подвеской Airmatic и подруливающими колесами задней оси, которых… не будет в Великобритании. И это досадно, потому что пневматика шикарна: впечатляет «лимузинная» изысканность, с которой новый E-Class идет по трассе. Если он делает это и хуже S-Class, то не намного. Причем маневренность большого седана просто потрясающая.

Но как седан поедет с простой пружинной подвеской, мы так и не узнали, поэтому не можем прокомментировать, как будут себя вести E-Class, предназначенные для британского рынка. Вряд ли карета превратится в тыкву, хотя часть комфорта машина наверняка растеряет. Может, это сделано нарочно, чтобы не отбить покупателей у более дорогого S-Class? Последний, безусловно, хорош, но, если не брать в расчет размеры кузова и запас места на заднем ряду, «214?й» лучше во всем.

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