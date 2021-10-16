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Сейчас много говорят об изменениях в ОСАГО, но не всегда понятно, что именно произошло с этим видом страхования. Можете рассказать обо всех новшествах?

В конце августа 2021 года были приняты поправки в Федеральный закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств». Изменились и Правила страхования ОСАГО. Так, начиная с 22 августа 2021 года при приобретении полиса ОСАГО не нужно предъявлять диагностическую карту о пройденном техосмотре. Однако это отнюдь не означает, что техосмотр проходить не надо. Дело в том, что обязанность по прохождению техосмот­ра осталась.

При этом страховые компании вправе, выплатив пострадавшему деньги на ремонт поврежденного автомобиля, предъявить регрессное требование к виновнику аварии. Правда, при условии, что у виновника нет действующего техосмотра (диагностической карты), а причиной аварии стала неисправность автомобиля виновного водителя. Кроме того, с 1 марта 2022 года будет введен штраф за отсутствие техосмотра.

Помимо этого, появилась возможность вносить изменения в полис ОСАГО через Интернет. Ранее, если владелец транспортного средства купил полис в офисе страховщика, внести изменения он мог только при личном посещении страховой компании. Теперь же добавить в полис еще одного водителя допустимо и без этой процедуры. То есть если водитель приобрел страховку на цветном бланке в офисе страховщика, а через некоторое время ему потребовалось добавить в полис еще одного водителя, то с 29 августа 2021 года он может делать это в том числе и через Интернет.

Также теперь разрешается досрочно расторгнуть договор страхования. Это может пригодиться водителю, который продал свой автомобиль и хочет вернуть деньги за неиспользованный период ОСАГО. Ранее в обязательном порядке нужно было ехать в офис страховой компании.

Еще одно немаловажное изменение касается сроков осмотра поврежденной машины. Общий срок осмотра поврежденного автомобиля составляет 5 дней. Теперь, если пострадавший в аварии автовладелец не представит в страховую компанию документы о ДТП из полиции, а также справки о причинении вреда здоровью и документы о затратах на лечение (утраченный заработок, погребение), срок осмотра поврежденного автомобиля увеличивается до 15 рабочих дней.

Кроме указанных изменений начиная с 29 августа введены новые бланки ОСАГО. Их основное отличие состоит в том, что в верхней части лицевой стороны полиса появилось разъяснение о необходимости решать споры по страховым выплатам через финансового уполномоченного в досудебном порядке. При этом бланки предыдущего образца могут выдаваться страховыми компаниями до 1 июля 2022 года.

Предусмотрена ли компенсация затрат на оплату услуг адвоката, если постановление о привлечении к ответственности отменено?

Да, такая возможность имеется. Правда, здесь нужно учесть следующее: в отличие от гражданско-процессуального законодательства при рассмотрении дел об административных правонарушениях затраты на оплату труда адвоката или иного лица, участвовавшего в производстве по делу в качестве защитника, не отнесены к издержкам. Расходы на услуги адвоката или юриста могут быть взысканы на основании статей 15, 1069 и 1070 Гражданского кодекса РФ за счет средств соответствующей казны (Российской Федерации или субъекта РФ).

Причем неважно, на какой стадии было отменено постановление о привлечении автовладельца к административной ответственности – в досудебном порядке (при обжаловании в вышестоящем органе либо у вышестоящего должностного лица) или в суде. В любом случае водитель имеет право на компенсацию юридических издержек. Однако следует иметь в виду, что для этого придется вновь обращаться в суд с исковым заявлением о взыскании расходов на оплату услуг адвоката.