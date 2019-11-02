Компания Mercedes-Benz планирует к 2039 году отказаться от двигателей внутреннего сгорания. Какие автомобили придут на смену моделям с классическими силовыми установками, стало понятнее после знакомства с электрокарами и гибридами современных линеек EQ и EQ Power

Знакомство с новинками бренда на Франкфуртском автосалоне не оставило сомнений: взят курс на резкое увеличение «поголовья» подключаемых гибридов и моделей на электротяге. Электрокроссовер EQC уже вовсю колесит по дорогам Европы, в ближайшее время компанию ему составит первый серийный электрический премиум-фургон EQV, и еще быстрее создаются новые гибридные модификации – мерседесовские седаны, хэтчбеки и кроссоверы с бензино-электрическими и дизель-электрическими установками. Такие в модельной гамме теперь причисляются к линейке EQ Power.

На зарядку становись!

У стен корпоративного центра в коммуне Шпрендлинген выстроилось такое количество «зеленых» новинок Mercedes-Benz, что я даже затруднился с выбором. В итоге первым беру на тест дизель-электрический GLE 350 de 4MATIC. Ведь это единственная двухмоторная модификация на основе дизеля, которая в обозримом будущем появится на российском рынке, – остальные представители новой линейки будут у нас бензино-электрическими.

Буквально накануне теста о преимуществах дизель-электрического привода мне рассказывал руководитель департамента разработок SUV Mercedes-Benz Андреас Цуган. Если резюмировать, это оптимальный вариант по тяговым характеристикам и пробегу. Скажем, GLE 350 de 4MATIC обеспечит вам 99 км движения исключительно на электротяге (примерно вдвое больше, чем бензино-электрический вариант). Вполне можно ездить на работу и домой на одной зарядке, в то время как тяговитый турбодизель позволяет буксировать даже тяжелый прицеп.

С проверки заманчивых на бумаге данных я и начинаю тест. Сажусь за руль, нажимаю кнопку Start и перевожу селектор выбора режимов движения в положение Electric. Звука двигателя, разумеется, не слышно – даже не сразу понимаю, что машина готова стартовать. В этот момент отмечаю, что на цифровой «приборке» вместо заявленных 99 км красуется цифра 37. Оказывается, этот GLE чуть раньше уже помучили немецкие коллеги. Начинаю движение и сразу замечаю, что даже в «электрическом» режиме машина очень бодро реагирует на «газ». Электроагрегат, встроенный в 9-диапазонный «автомат» 9G-Tronic, развивает здесь 136 «лошадок», но крутящий момент впечатляет куда больше – 440 Нм. Суммарная же отдача гибридной установки составляет 320 л.с. и 700 Нм.

Стоило же отпустить педаль «газа», и гибридный «немец» начал запасать энергию – задействовал систему рекуперации, что было хорошо заметно по характерному гулу. А что, если утопить ту же педаль «в пол»? Сразу запускается 2-литровый 194-сильный турбодизель. Как мне пояснили инженеры, это типичная схема при кикдауне. Словом, «электрический» режим останется «зеленым» только, если вы «газуете» нерезко.

Проезжаю первый десяток километров и вижу, что расчетный запас хода на «приборке» снизился до 32 км. Понятно, что цифра условная, ведь лимит пробега будет зависеть от вашей манеры езды, особенностей покрытия, температуры воздуха, количества пассажиров и еще целого ряда условий. В любом случае остаюсь доволен, поскольку понимаю – с задачей преодолеть два-три десятка верст от дома до работы и обратно этот автомобиль точно справится. В заключение пытаюсь оценить повадки машины в режимах Drive и Sport и снова остаюсь под впечатлением: фирменная мерседесовская динамика, мягкий ход, предсказуемые и острые реакции при нажатии на «газ» – все это в полной мере свойственно GLE 350 de 4MATIC.

В общем, и по паспорту, и по ощущениям динамика ускорения весьма достойная – на разгон до «сотни» уходит 6,8 с. Средний расход топлива составляет всего 1,1 л/100 км (с учетом движения при полностью заряженной батарее). Настоящий же полный привод с многодисковой муфтой подключения передних колес – это уже пропуск на бездорожье.

Флагман с двумя моторами

Знакомство с длиннобазным флагманским S-Сlass S 560 e вновь начинаю в «электрическом» формате. В сравнении с кроссовером GLE 350 de 4MATIC двухмоторный седан может предложить вдвое меньший запас хода на электротяге – 50 км. Гибридный привод организован здесь на базе 367-сильного бензинового V6, 122-сильного электромотора и 9-диапазонного «автомата». Восполнение же заряда от специального устройства происходит втрое медленнее, чем у кроссовера, – за полтора часа.

В движении в «электрическом» режиме не замечаю ни малейшего дефицита приемистости. Пиковые 440 Нm, которые электромотор выдает уже на старте, делают свое дело – гибридный седан ускоряется в «зеленом» режиме мощно и совсем бесшумно. При работе в комбинированном цикле бензиновый и электрический агрегаты S-Сlass S 560 e выдают совместно внушительные 476 л.с. и 700 Нм. Разумеется, этого более чем достаточно для ускорения с любых скоростей. Средний же расход составляет 2,5–2,6 л/100 (при частичном преодолении дистанции на электричестве).

Отмечаю также безупречную шумоизоляцию флагманской модели – практически все внешние шумы отфильтровываются. В то же время вижу, что запас батареи тает быстрее, чем у GLE 350 de 4MATIC, – сказывается прежде всего большая масса представительской «четырехдверки». При этом, как и в случае с GLE 350 de 4MATIC, зарядка аккумуляторов осуществляется и в движении – от бензинового двигателя и при торможении.

Чистое электричество

Наконец, оказываюсь в салоне электрокара EQC 400 4MATIC. Этот SUV с экзотическим «фасадом» и необычными колесными дисками соразмерен кроссоверу GLC, с которым делит платформу и схему независимых подвесок. В подполье установлена литий-ионная батарея емкостью 80 кВт-ч, которую можно подзарядить от станции быстрой зарядки за 40 минут. Запас хода заявлен в диапазоне 445–471 км.

В салоне сразу бросается в глаза, насколько здесь высокие пороги, – следствие размещенного под панелью пола батарейного блока. Мультимедиа MBUX с двумя экранами диагональю по 10,25 дюйма адаптирована к электромобильности: навигация дает наводку на более чем 300 станций зарядки европейских стран. Подрулевыми «лепестками» можно тасовать режимы рекуперации энергии, а тумблером на консоли – алгоритмы Comfort, Eco, Sport и Max Range (снижение потребления энергии для увеличения запаса хода).

В движении EQC впечатляет спорткаровской динамикой. Два асинхронных электромотора (по одному на каждой оси) выдают совместно 408 л.с., ускоряя кроссовер до 100 км/ч всего за 5,1 с, а вот «максималкой» 180 км/ч любителей погонять по немецким «безлимиткам» вряд ли удивишь. И, поскольку электроагрегаты разнесены по осям, реализован полый привод, а еще такой SUV может буксировать прицеп массой до 1800 кг.

Итак, этот тест, пожалуй, убедил меня, что мерседесовцам удалось сколотить довольно сыгранную команду «зеленых». Согласно стратегическому плану развития линейки EQ Power, к концу текущего года у компании будет десять подключаемых гибридов, а в 2020-м их количество превысит два десятка. В России же еще до новогодних праздников начнут продавать гибридные C-Сlass, E-Сlass, S-Class и GLC, а в следующем году к нам привезут GLE и даже полностью электрический EQC. Так что процесс «озеленения» линейки Mercedes-Benz идет полным ходом и в России.