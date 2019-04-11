Компания Mercedes-Benz продемонстрировала, на что способна ее строительная техника: нам удалось испытать многочисленные исполнения тяжелых грузовиков Arocs, которые стали еще более мощными, надежными и технически совершенными

Знакомство с семейством Mercedes-Benz Arocs новой генерации состоялось на внедорожном полигоне, являющемся частью инфраструктуры автодрома Moscow Raceway. Здесь на трассе с ухабами, колеями и крутыми уклонами ключевые игроки в сегменте строительных и внедорожных автомобилей смогли продемонстрировать свой потенциал, а у журналистов появился шанс проверить в деле самые разные модификации – от шасси и автомобилей с бортовой платформой до бетоносмесителей и тяжелых самосвалов.

Рабочая закалка

Несмотря на то что в семействе Arocs предусмотрено сразу 14 вариантов кабины (с разной шириной и высотой), эти автомобили трудно спутать с другими грузовиками Mercedes-Benz. Трудяги Arocs похожи на огромные внедорожники с мощной зубастой радиаторной решеткой, скошенной нижней частью переднего бампера (выполняет функцию противоподкатного бруса) и сверкающей на солнце стальной защитой картера двигателя. Фары ряда модификаций могут быть прикрыты стальными решетками. Под лобовым стеклом смонтированы внушительные поручни, а подножки, ведущие в кабину, массивнее, чем у «магистральника» Actros.

Различные модификации Arocs строятся на основе двух-, трех- и четерехосных шасси, мощнейшая рама предлагается в двух версиях ширины (834 и 744 мм). В подвеске в зависимости от модификации применяются как многолистовые параболические рессоры, так и пневмобаллоны.

В просторных и уютных кабинах все продумано до мелочей. Отделочные материалы износостойкие и легко чистятся. Сиденья с различными видами обивки стали шире и комфортнее. Эргономика обеспечена развитым профилем и широким диапазоном регулировок, как у магистральных моделей. Позади передних сидений может быть смонтировано откидное спальное место. Панель приборов здесь не слишком отличается от варианта, примененного во флагманском Actros, однако интерьер в целом выглядит проще, а ящичков и кармашков меньше.

С новыми силами

Модели Arocs оснащаются 6-цилиндровыми двигателями стандарта Euro 5 объемом 7,7, 10,7, 12,8 и 15,6 л, развивающими от 238 до 625 л.с. В линейке этих моторов реализовано сразу несколько инженерных инноваций. Прежде всего это технология X-Pulse, гарантирующая высокую эффективность сгорания топливовоздушной смеси, а также асимметричный турбокомпрессор и доступный на двигателях объемом 15,6 л турбокомпаунд (создает дополнительную – до 68 л.с. – мощность). На всех силовых агрегатах используется также декомпрессионный моторный тормоз. В качестве трансмиссии уже в «базе» предлагается передовая коробка передач с автоматизированным переключением Mercedes PowerShift 3. Она обеспечивает отсутствие вибраций, точный выбор передачи и быстрые переключения. Отметим, что у новой коробки появилась важная для строительного сегмента функция – алгоритм плавного трогания, позволяющий повысить крутящий момент мотора на старте. Есть и еще один интересный режим – свободная раскачка застрявшего автомобиля.

И, разумеется, инженеры постарались сделать Arocs максимально эффективным. Технология BlueEfficiency Power позволила повысить экономию топлива на 7% по сравнению с моделями предыдущего поколения. А прогнозирующий адаптивный круиз-контроль (сис­тема Predictive Powertrain Control), учитывая топографию, подстраивает двигатель и коробку передач под конкретную местность, тем самым помогая дополнительно снизить расход топлива до 5% на автомагистралях и шоссе.

По кочкам

Во время испытаний на внедорожном полигоне сводим знакомство с великаном в семействе строительных грузовиков – тяжелым самосвалом Arocs 4145 с колесной формулой 8х4 и рессорной подвеской. Цифровой индекс на кабине означает, что полная масса нашего испытуемого составляет 41 т, а двигатель развивает 450 л.с.

Стихия такого самосвала – лесные дороги, зимники, стройплощадки, карьеры, тайга. Неудивительно, что с подмосковными горками такой Mercedes-Benz справляется играючи. Первый крутой спуск преодолеваем ходом, и я отмечаю про себя, насколько огромен запас энергоемкости у ходовой – нет и намека на раскачку, но ямы и выступы отрабатываются достаточно жестко.

Управлять динамикой очень удобно. Под педалью «газа» ощущается огромный запас тяги, а поскольку управление автоматизированной трансмиссией вынесено на правый подрулевой джойстик, можно переключаться «вниз» и «вверх», толкая рычажок, соответственно на себя и от себя. Если же потянуть рычажок вниз, активируется горный тормоз.

Уверенному восхождению на крутые подъемы даже под серьезной нагрузкой Arocs 4145 обязан тяговитому дизелю (пиковый момент 2300 достигается на полке 900–1125 Нм) и полноприводной трансмиссии с блокировкой дифференциала. К слову, при снаряженной массе 14 т грузоподъемность гиганта составляет 27 т. Отмечу еще, что такой Arocs отличает великолепный обзор, а его рулевое колесо, даром что немаленькое в диаметре, легко вращать, что экономит силы. Наконец, как и во флагманском Actros, в новинке внедрена передовая система управления парком FleetBoard, а снижению затрат на обслуживание и ремонт способствует расширенная гарантия на оборудование, входящее в силовую линию: три года или 250 000 км.