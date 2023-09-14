Урбанизация и «цифра» переворачивают производственный процесс

6,6 млрд человек — до такой астрономической величины, по прогнозам ООН, вырастет городское население Земли к 2050 году. Электромобили, возможно, не позволят мегаполисам превратиться в газовые камеры, но при сохранении прежних принципов организации производство авто с нулевым выхлопом останется далеко не «зеленым». Проблему не решить простым увеличением степени компьютеризации и роботизации каждого завода в отдельности, пока сохраняется глобальная паутина логистических цепочек: за перевозящими различные автокомпоненты кораблями, самолетами, железнодорожными составами на тепловозной тяге на тысячи и тысячи километров тянется отчетливый углеродный след.

Но на пороге промышленная революция 5.0, на знамени которой начертаны три слова: «Локализация!» «Цифровизация!» «Эффективность!» Британская компания Helixx предлагает концепцию промышленного хаба, напоминающего устройство Солнечной системы. Центр разработки продукта и производственного процесса выступает в качестве светила, в чьем информационном поле притяжения находятся использующие местных поставщиков комплектующих предприятия-сателлиты, которые в кратчайшие сроки могут быть масштабированы в зависимости от потребностей в любой густонаселенной части планеты.

Заказчик сообщает только сведения о размерах имеющейся производственной площадки и планируемом количестве выпускаемых легких коммерческих электромобилей (ELCV) для доставки людей и грузов внутри мегаполиса. Задействуя эти данные, Helixx предоставляет своему клиенту услуги в формате all inclusive, начиная от собственно продукта, подбора поставщиков компонентов рядом с местом планируемого производства, расчета стоимости проекта и оптимального числа занятых до составления строительной документации, поставки оборудования и профессиональной подготовки персонала. Вся операция до выпуска первых электромобилей укладывается в полгода.

Однако это лишь половина дела. Сателлиты, которые становятся не только заводами, но также центрами продаж, обслуживания и утилизации, в режиме реального времени передают огромный массив данных в Центр управления Helixx Mission Control в Великобритании, откуда будут поступать доступные участникам сетевой структуры рекомендации по повышению эффективности бизнеса. Разумеется, все это возможно только благодаря сверхсовременным информационным технологиям вроде «цифрового двойника». В разработке своего проекта «Завод из коробки» Helixx заручилась поддержкой Siemens Xcelerator, чей софт используется самыми высокотехнологичными отраслями, включая аэрокосмическую.

Система промышленного хаба позволит клиенту Helixx сэкономить не менее 20% на стоимости проекта и сквозной операционной цепочке. Более того, обладатели лицензии британской компании получают право выпускать ЕLCV под собственным брендом и вносить изменения в дизайн моделей. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Но в Helixx позаботились о том, чтобы сателлиты, опирающиеся на местную базу компонентов, не отправились вдруг в «одиночное плавание». Во-первых, поставка тяговых литий-железо-фосфатных батарей (LFP) остается централизованной. А во-вторых, поступающая из Helixx Mission Control информация носит чисто прикладной характер, что превращает предприятия-сателлиты в простых операторов.

Привыкайте! Промышленная революция 5.0 переворачивает многое, в том числе привычную систему ценностей. Так, еще вчера для автомобильного дизайнера работа над проектом гиперкара была мечтой и вершиной карьеры, а сегодня Джовин Вонг и Якуб Йодловски, создавшие для баварской компании Apollo (экс-Gumpert) модель Intensa Emozione с 6,3 литровым 780 сильным V12, становятся авторами квартета ELCV для Helixx. Эти модели уже реальность. Как и использующий технологию «цифрового двойника» центр в Оксфордшире, за которым к 2025 году последуют новые экспериментальные площадки в Великобритании и Сингапуре, рассчитанные на выпуск 10 тыс. ELCV в год. Индия, регион MENA, объединяющий два десятка стран Северной Африки и Ближнего Востока, плюс Южная Америка тоже в числе потенциальных клиентов Helixx. Время идеи промышленного хаба пришло?