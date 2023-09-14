Урбанизация и «цифра» переворачивают производственный процесс
6,6 млрд человек — до такой астрономической величины, по прогнозам ООН, вырастет городское население Земли к 2050 году. Электромобили, возможно, не позволят мегаполисам превратиться в газовые камеры, но при сохранении прежних принципов организации производство авто с нулевым выхлопом останется далеко не «зеленым». Проблему не решить простым увеличением степени компьютеризации и роботизации каждого завода в отдельности, пока сохраняется глобальная паутина логистических цепочек: за перевозящими различные автокомпоненты кораблями, самолетами, железнодорожными составами на тепловозной тяге на тысячи и тысячи километров тянется отчетливый углеродный след.
Но на пороге промышленная революция 5.0, на знамени которой начертаны три слова: «Локализация!» «Цифровизация!» «Эффективность!» Британская компания Helixx предлагает концепцию промышленного хаба, напоминающего устройство Солнечной системы. Центр разработки продукта и производственного процесса выступает в качестве светила, в чьем информационном поле притяжения находятся использующие местных поставщиков комплектующих предприятия-сателлиты, которые в кратчайшие сроки могут быть масштабированы в зависимости от потребностей в любой густонаселенной части планеты.
Заказчик сообщает только сведения о размерах имеющейся производственной площадки и планируемом количестве выпускаемых легких коммерческих электромобилей (ELCV) для доставки людей и грузов внутри мегаполиса. Задействуя эти данные, Helixx предоставляет своему клиенту услуги в формате all inclusive, начиная от собственно продукта, подбора поставщиков компонентов рядом с местом планируемого производства, расчета стоимости проекта и оптимального числа занятых до составления строительной документации, поставки оборудования и профессиональной подготовки персонала. Вся операция до выпуска первых электромобилей укладывается в полгода.
Однако это лишь половина дела. Сателлиты, которые становятся не только заводами, но также центрами продаж, обслуживания и утилизации, в режиме реального времени передают огромный массив данных в Центр управления Helixx Mission Control в Великобритании, откуда будут поступать доступные участникам сетевой структуры рекомендации по повышению эффективности бизнеса. Разумеется, все это возможно только благодаря сверхсовременным информационным технологиям вроде «цифрового двойника». В разработке своего проекта «Завод из коробки» Helixx заручилась поддержкой Siemens Xcelerator, чей софт используется самыми высокотехнологичными отраслями, включая аэрокосмическую.
Система промышленного хаба позволит клиенту Helixx сэкономить не менее 20% на стоимости проекта и сквозной операционной цепочке. Более того, обладатели лицензии британской компании получают право выпускать ЕLCV под собственным брендом и вносить изменения в дизайн моделей. Слишком хорошо, чтобы быть правдой? Но в Helixx позаботились о том, чтобы сателлиты, опирающиеся на местную базу компонентов, не отправились вдруг в «одиночное плавание». Во-первых, поставка тяговых литий-железо-фосфатных батарей (LFP) остается централизованной. А во-вторых, поступающая из Helixx Mission Control информация носит чисто прикладной характер, что превращает предприятия-сателлиты в простых операторов.
Привыкайте! Промышленная революция 5.0 переворачивает многое, в том числе привычную систему ценностей. Так, еще вчера для автомобильного дизайнера работа над проектом гиперкара была мечтой и вершиной карьеры, а сегодня Джовин Вонг и Якуб Йодловски, создавшие для баварской компании Apollo (экс-Gumpert) модель Intensa Emozione с 6,3 литровым 780 сильным V12, становятся авторами квартета ELCV для Helixx. Эти модели уже реальность. Как и использующий технологию «цифрового двойника» центр в Оксфордшире, за которым к 2025 году последуют новые экспериментальные площадки в Великобритании и Сингапуре, рассчитанные на выпуск 10 тыс. ELCV в год. Индия, регион MENA, объединяющий два десятка стран Северной Африки и Ближнего Востока, плюс Южная Америка тоже в числе потенциальных клиентов Helixx. Время идеи промышленного хаба пришло?
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Одноклассниках
Россия стала главной страной для экспорта китайских автомобилей
По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, с января по май 2023 года экспорт автомобилей из Китая в Россию достиг отметки в 287 000 штук
Audi приобретет китайскую платформу для электромобилей
Недавно стало известно, что немецкая компания Audi планирует приобрести новую платформу для будущих электромобилей компании у китайского партнера
Российский завод Соллерс выпустит собственные пикапы
Российский автопроизводитель Соллерс намерен возобновить работу завода во Владивостоке 17 июля 2023 года
Завод «Москвич» сменит генерального директора
Нынешний глава предприятия, Дмитрий Пронин, уйдет работать в государственные структуры, однако, он останется связанным с «Москвичом»
Минпромторг не исключил возрождения бренда «Ока»
Кажется, российское министерство решило дать вторую жизнь большинству российских автомобильных брендов. «Москвич» уже возрожден – завод производит кроссоверы. Не так давно заговорили о возвращении на рынок автомобилей «Волга»– под этим наименованием будут выпускать некие легковые машины на сбывшем заводе Volkswagen в Нижнем Новгороде. Что там с «Окой»?
ЗМЗ совершил локальную революцию двигателей
Заволжский моторный завод (ЗМЗ) выпустит новые версии бензинового V8
Автопроизводители будут держать высокие цены до конца
Пандемия коронавируса прошла, дефицит микрочипов сходит на нет, однако автоконцерны привыкли к получению высокой прибыли за каждую машину, соответственно, они идут на ухищрения, чтобы поток не иссякал