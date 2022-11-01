Наверняка все водители когда-нибудь да слышали фразу от более опытных товарищей: «Не вижу – не еду». Вроде все просто. Но не спешите с выводами

Известно, что у человека существует сфокусированное зрение, которое он использует для детального рассмотрения какого либо объек­та, и периферическое. Оно, в свою очередь, предназначено для определения потенциальных опасностей во всем поле зрения. И легко выделяет движущиеся объек­ты из общей картины, но плохо справляется с их точной идентификацией. А поскольку, управляя автомобилем, мы с вами находимся в движении, то периферическое зрение нам в этом точно помогает.

Начнем со сфокусированного взгляда. Он позволяет детально рассмотреть другой автомобиль, оценить дистанцию до него, понять приближается он или отдаляется. В то же время сфокусированный на объекте взгляд требует от нашего мозга больших усилий, поскольку распознавание образов и оценка характера их поведения – задача непростая. Так что если в условиях дефицита времени и пространства, и тем более двигаясь на высокой скорости, вы начинаете пристально рассматривать какой-то объект, то неизбежно начинаете терять контроль над другими аспектами вождения. К примеру, можете пропустить точку входа в поворот или не заметить другое транспортное средство или пешехода. Поэтому пристальное разглядывание предметов при вождении, и особенно на высокой скорости, противопоказано. Не забываем и еще об одном свойстве сфокусированного взгляда. Когда мы направили его на какой-то предмет, запускается шейно-тонический рефлекс, который заставит повернуть руль именно по направлению нашего взгляда. И хорошо, если при этом мы смотрели, например, на выход из поворота. А если наше внимание привлекла собака на обочине, то ситуация может выйти из-под контроля. Особенно опасным это становится в условиях приближающейся зимы. Поскольку привычка к движению по скользким покрытиям еще не сформирована, в случае ошибки со стороны водителя вернуть машину на безопасный курс быстро уже не получится.

На высокой скорости знатоки рекомендуют переходить на периферическое зрение, не фокусируясь на частностях. Это тоже непросто, так как нетренированное периферическое зрение не позволяет получить полноценную картину. Если в процессе экстренного торможения вы начинаете фокусироваться на бампере переднего автомобиля, избежать аварии вряд ли удастся. Связано это с работой шейно-тонического рефлекса, помноженного на стремительно нарастающий уровень стресса. Если же перейдете на периферическое зрение, вам будет намного проще справиться с проблемой. Кроме того, благодаря этому вы получаете больше информации о том, что происходит вокруг, и сможете выбрать более правильный, чем торможение, вариант действий.

При движении в плотном потоке периферическое зрение оказывает огромную помощь, в частности, при необходимости совершения маневров на сложных развязках. Получается, что при управлении автомобилем мы должны использовать только периферическое зрение? Нет! Ведь и сфокусированный взгляд имеет свои очевидные плюсы. В том случае, если мы приняли правильное решение, скажем, о том, в какой точке начать маневр и по какой траектории на дуге поворота машина должна двигаться. Именно сфокусированное зрение позволяет точно следовать выбранному плану. Получается, что на этапе оценки ситуа­ции и принятия решения мы используем периферическое зрение. А вот когда решение принято, добиваемся его точного исполнения с помощью сфокусированного. Так что нужно уметь быстро, правильно и своевременно переключаться от одного типа зрения к другому. Да, еще я упомянул принцип «Не вижу — не еду».

Остается добавить, что с наступлением осени и зимы особое внимание следует уделить чистоте стекол и зеркал. Хороший обзор в темное время суток имеет первостепенное значение в плане безопасности. Всем хорошей дороги!

