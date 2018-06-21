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Honda Gold Wing Tour 2018 DCT на трассе
Honda Gold Wing Tour 2018 DCT водительское место
Водительское место напоминает кабину истребителя
Honda Gold Wing Tour 2018 DCT двигатель
Выдающиеся клапанные крышки - фирменная черта японских оппозитов
Honda Gold Wing Tour 2018 DCT седенье
Комфорт вполне сопоставим с автомобильным
Honda Gold Wing Tour 2018 DCT багажные кофры
Новые багажные кофры легко примут большой запас поклажи

Название семейства японских люкс-туреров, создававшихся для рынка США четыре десятилетия назад, сегодня стало именем нарицательным: каждое новое поколение задавало стандарты класса и производило революцию. Не стало исключением и нынешнее. Встречайте – Honda Gold Wing Tour 2018 DCT

Как редкая птица долетает до середины Днепра, так редкий байк задерживается в производстве дольше 7–9 лет, слишком уж быстро меняется мода и развиваются технологии. Однако предыдущее поколение Gold Wing стало исключением из правила, мотоцикл оказался столь удачным, что 18 лет выпускался лишь с небольшими изменениями, на равных конкурируя с «молодежью».

Не просто мотоцикл

Он тот последний рубеж, что отделяет мотоцикл от какого-нибудь роскошного купе: 1,8-литровая оппозитная «шестерка» и более 400 кг снаряженной массы! Куда уж дальше? Для Honda шагом вперед стал… разворот на 180 градусов – следом за электронными гаджетами, которые становятся все более функциональными и меньшими в размерах, сокращаться в размерах начала и роскошь. Новая модель, хотя и сохранила длину колесной базы, в целом стала компактнее и легче. Снаряженная масса нового поколения Gold Wing снизилась сразу на 48 кг и теперь в версии с «автоматом» составляет «всего» 383 кг. При этом оппозитная «шестерка» обеспечивает настолько низкий центр тяжести, что вкупе с прочими изменениями позволяет с комфортом передвигаться на этом мотоцикле и без выдающихся физических данных.

Новый двигатель короче и легче, но его характеристики изменились мало: объем вырос на «кубик» (до 1833 куб. см), мощность – со 117 до 126 «лошадей», а двухклапанные головки блока уступили место четырехклапанным. Получив электронное управление дросселем и систему «Старт-стоп», мотор теперь более экономичен, а потому уменьшившийся до 21 л бак не сказывается на запасе хода.

А вот трансмиссия – это настоящая революция, отныне Gold Wing доступен не только с 6-ступенчатой «механикой», но и с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Им и был оснащен тестовый мотоцикл, и именно с ним разгон до скорости, отныне ограниченной на отметке 180 км/ч, особенно впечатляет. Переключения передач столь молниеносны, что скорее напоминают поочередные отделения ступеней от ракеты, да и тяга двигателя сумасшедшая.

Есть здесь и задний ход, необходимый столь большому мотоциклу, активируемый специальной клавишей на пульте. Он, к слову, был и на прошлой генерации, но на новинке дополнился возможностью «прокатить» мотоцикл нажатием кнопки не только назад, но и вперед. Электроники здесь вообще необычайно много: система помощи при старте в подъем, полностью бесключевой доступ, трекшн- и круиз-контроль, ABS, «музыка», навигация, раздельный обогрев седла и рукояток, регулировка жесткости подвесок и высоты ветрового стекла, датчики давления в колесах… Даже странно, что парковочный тормоз остался механическим.

Все, что тебя касается

Как манипулировать всем этим функционалом? Как выяснилось, не трудно. Если в органах управления прежней генерации модели можно было заблудиться, то в новинке добрую половину клавиш заменили джойстиком на баке, продублированном клавишами на левом пульте: в меню приборной панели счет настройкам и регулировкам идет на десятки. Хотя основные системы все равно имеют свои клавиши, которые не придется долго искать даже в темноте – пульты получили подсветку.

Эргономика водительского места эталонная – посадка прямая, руль не слишком высок, ноги согнуты в коленях под прямым углом, огромное мягкое седло, в котором можно с легкостью проезжать по 1,5–2 тыс. км за день. Что еще нужно? Багажник? Да, его объем в новом Gold Wing сократился до 110 л, однако тому есть свое объяснение: японские исследования показали, что владельцы этих мотоциклов редко использовали прежние 150 л полностью.

Впрочем, в качестве опции можно заказать «гриль» на верхний кофр, куда получится привязать дополнительную поклажу, а совсем мелкие предметы вроде ключей складываются в запираемый бардачок у правого колена пилота. Базовая комплектация имеет еще один вещевой бокс, расположенный в накладке бака, но в нашем исполнении на его месте находилась опциональная подушка безопасности. Она появилась еще на прежней генерации и перекочевала на новейшую. Кстати, Honda Gold Wing остается единственным мотоциклом в мире с такой системой.

Разумеется, изменилось и шасси: новая алюминиевая рама, переработанный односторонний маятник со спрятанным внутри карданом, но главное – передняя подвеска отныне не телескопическая, а параллелограммная. Сложные и неимоверно красивые рычаги позволяют разделить функции управления и демпфирования, исключая характерное для прежних поколений продавливание вилки на торможениях и снимая лишние вибрации с руля. Благодаря этому управляемость и комфорт нового Gold Wing еще сильнее приблизились к автомобильным.

В сухом остатке можно сказать, что Honda в очередной раз задала стандарты в классе люкс-туреров. И пусть объем багажных емкостей сократился почти на треть, став  едва ли не самым скромным в классе, зато при наследовании всех лучших качеств семейства новая модель избавилась от многих недостатков, получив одно важное преимущество – автоматическую трансмиссию, пусть и доступную лишь в качестве опции. 

Технические характеристики Honda Gold Wing 2018 Tour DCT

Габариты, мм

2575х905х1430

Колесная база, мм

1695

Высота по седлу, мм

745

Снаряженная масса, кг

383

Объем бака, л

21,1

Тип двигателя

4-тактный 6-цилиндровый 24-клапанный SOHC

Рабочий объем, куб. см

1833

Макс. мощность, л.с./об/мин

126/5500

Макс. момент, Нм/об/мин

170/4500

Система запуска

династартер

Система охлаждения

жидкостная

Коробка передач

роботизированная 7-ступенчатая

Главная передача

кардан

Подвеска передняя/задняя

электрорегулируемая параллелограммная вилка/консольный маятник
с электрорегулируемым моноамортизатором

Тормоза передние/задние

дисковые, два диска/один диск

Шина передняя/задняя

130/70 R18/200/55 R16

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