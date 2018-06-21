Название семейства японских люкс-туреров, создававшихся для рынка США четыре десятилетия назад, сегодня стало именем нарицательным: каждое новое поколение задавало стандарты класса и производило революцию. Не стало исключением и нынешнее. Встречайте – Honda Gold Wing Tour 2018 DCT

Как редкая птица долетает до середины Днепра, так редкий байк задерживается в производстве дольше 7–9 лет, слишком уж быстро меняется мода и развиваются технологии. Однако предыдущее поколение Gold Wing стало исключением из правила, мотоцикл оказался столь удачным, что 18 лет выпускался лишь с небольшими изменениями, на равных конкурируя с «молодежью».

Не просто мотоцикл

Он тот последний рубеж, что отделяет мотоцикл от какого-нибудь роскошного купе: 1,8-литровая оппозитная «шестерка» и более 400 кг снаряженной массы! Куда уж дальше? Для Honda шагом вперед стал… разворот на 180 градусов – следом за электронными гаджетами, которые становятся все более функциональными и меньшими в размерах, сокращаться в размерах начала и роскошь. Новая модель, хотя и сохранила длину колесной базы, в целом стала компактнее и легче. Снаряженная масса нового поколения Gold Wing снизилась сразу на 48 кг и теперь в версии с «автоматом» составляет «всего» 383 кг. При этом оппозитная «шестерка» обеспечивает настолько низкий центр тяжести, что вкупе с прочими изменениями позволяет с комфортом передвигаться на этом мотоцикле и без выдающихся физических данных.

Новый двигатель короче и легче, но его характеристики изменились мало: объем вырос на «кубик» (до 1833 куб. см), мощность – со 117 до 126 «лошадей», а двухклапанные головки блока уступили место четырехклапанным. Получив электронное управление дросселем и систему «Старт-стоп», мотор теперь более экономичен, а потому уменьшившийся до 21 л бак не сказывается на запасе хода.

А вот трансмиссия – это настоящая революция, отныне Gold Wing доступен не только с 6-ступенчатой «механикой», но и с 7-ступенчатым «роботом» DCT. Им и был оснащен тестовый мотоцикл, и именно с ним разгон до скорости, отныне ограниченной на отметке 180 км/ч, особенно впечатляет. Переключения передач столь молниеносны, что скорее напоминают поочередные отделения ступеней от ракеты, да и тяга двигателя сумасшедшая.

Есть здесь и задний ход, необходимый столь большому мотоциклу, активируемый специальной клавишей на пульте. Он, к слову, был и на прошлой генерации, но на новинке дополнился возможностью «прокатить» мотоцикл нажатием кнопки не только назад, но и вперед. Электроники здесь вообще необычайно много: система помощи при старте в подъем, полностью бесключевой доступ, трекшн- и круиз-контроль, ABS, «музыка», навигация, раздельный обогрев седла и рукояток, регулировка жесткости подвесок и высоты ветрового стекла, датчики давления в колесах… Даже странно, что парковочный тормоз остался механическим.

Все, что тебя касается

Как манипулировать всем этим функционалом? Как выяснилось, не трудно. Если в органах управления прежней генерации модели можно было заблудиться, то в новинке добрую половину клавиш заменили джойстиком на баке, продублированном клавишами на левом пульте: в меню приборной панели счет настройкам и регулировкам идет на десятки. Хотя основные системы все равно имеют свои клавиши, которые не придется долго искать даже в темноте – пульты получили подсветку.

Эргономика водительского места эталонная – посадка прямая, руль не слишком высок, ноги согнуты в коленях под прямым углом, огромное мягкое седло, в котором можно с легкостью проезжать по 1,5–2 тыс. км за день. Что еще нужно? Багажник? Да, его объем в новом Gold Wing сократился до 110 л, однако тому есть свое объяснение: японские исследования показали, что владельцы этих мотоциклов редко использовали прежние 150 л полностью.

Впрочем, в качестве опции можно заказать «гриль» на верхний кофр, куда получится привязать дополнительную поклажу, а совсем мелкие предметы вроде ключей складываются в запираемый бардачок у правого колена пилота. Базовая комплектация имеет еще один вещевой бокс, расположенный в накладке бака, но в нашем исполнении на его месте находилась опциональная подушка безопасности. Она появилась еще на прежней генерации и перекочевала на новейшую. Кстати, Honda Gold Wing остается единственным мотоциклом в мире с такой системой.

Разумеется, изменилось и шасси: новая алюминиевая рама, переработанный односторонний маятник со спрятанным внутри карданом, но главное – передняя подвеска отныне не телескопическая, а параллелограммная. Сложные и неимоверно красивые рычаги позволяют разделить функции управления и демпфирования, исключая характерное для прежних поколений продавливание вилки на торможениях и снимая лишние вибрации с руля. Благодаря этому управляемость и комфорт нового Gold Wing еще сильнее приблизились к автомобильным.

В сухом остатке можно сказать, что Honda в очередной раз задала стандарты в классе люкс-туреров. И пусть объем багажных емкостей сократился почти на треть, став едва ли не самым скромным в классе, зато при наследовании всех лучших качеств семейства новая модель избавилась от многих недостатков, получив одно важное преимущество – автоматическую трансмиссию, пусть и доступную лишь в качестве опции.

Технические характеристики Honda Gold Wing 2018 Tour DCT Габариты, мм 2575х905х1430 Колесная база, мм 1695 Высота по седлу, мм 745 Снаряженная масса, кг 383 Объем бака, л 21,1 Тип двигателя 4-тактный 6-цилиндровый 24-клапанный SOHC Рабочий объем, куб. см 1833 Макс. мощность, л.с./об/мин 126/5500 Макс. момент, Нм/об/мин 170/4500 Система запуска династартер Система охлаждения жидкостная Коробка передач роботизированная 7-ступенчатая Главная передача кардан Подвеска передняя/задняя электрорегулируемая параллелограммная вилка/консольный маятник

с электрорегулируемым моноамортизатором Тормоза передние/задние дисковые, два диска/один диск Шина передняя/задняя 130/70 R18/200/55 R16