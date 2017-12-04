Большинство жителей России относятся к автомобилям из Китая с плохо скрываемым снобизмом. А зря! Пришла пора избавляться от таких стереотипов

Недавно с коллегами заспорили о том, какой смартфон лучше. Кто-то отстаивал преимущества «яблочных» девайсов, другие ратовали за продукцию Samsung. За аргументами обратились к рейтингу мировых продаж смарт-фонов в нынешнем году. И выяснили, что Samsung и Apple хотя и занимают первые два места, свои рыночные доли теряют. Лидеров резво «поджимают» Huawei, Xiaomi, ASUS, Lenovo, HTC, Meizu. Их аппараты уже не стыдно предъявить в приличном обществе. А если еще вспомнить, что и продукция Apple собирается в Китае…

Быть может, вызову чье-то негодование и смех, но готов поспорить: пройдет немного времени, и то же самое мы будем говорить об автомобилях. Не верите? Тогда оценим факты.

Осенью в Испании стартовала международная кругосветная регата Volvo Ocean Race 2017/18 – самая известная и авторитетная в мире. Участие в ней – удовольствие не из дешевых, оно обходится в 20–30 млн евро (сама яхта, «транспортные расходы» на восемь месяцев, презентации). Зато как престижно! Гонку организует премиальный автомобильный бренд, но есть и другие спонсоры. В этом году среди них – крупная страховая компания и фирма по выпуску ветрогенераторов, мировой лидер по производству красок и нефтегазовый гигант… И только один автопроизводитель – из Китая, Dongfeng Motors. Второй по масштабам у себя на родине, но пока не слишком известный в мире. На вопрос, зачем китайской компании участвовать в дорогой гонке, вице-президент DFM Ван Маоху ответил: «Соревнования закладывают основу для дальнейших маркетинговых мероприятий по развитию бренда и способствуют укреплению связей с региональными дилерами, ведь маршрут регаты проложен через порты стран и регионов, которые являются целевыми для корпорации Dongfeng».

То есть цель компании – мировые рынки. И если посмотреть на маршрут регаты, то можно понять какие – ЮАР, Южная Америка, Австралия, Европа… При этом проходит парусная гонка под флагом европейской автомобильной марки, которая, так уж получилось, несколько лет назад… тоже перешла под контроль китайской корпорации, но уже другой – Geely.

И этот аспект – следующий факт, на который хочу обратить внимание. Вы можете смело загибать пальцы, подсчитывая корпорации из КНР, владеющие крупными пакетами акций некогда исконно европейских, японских и американских брендов. У той же Dongfeng Motors 15% бумаг Groupe Peugeot Citroen Automobiles, а еще с несколькими грандами автопрома – Honda, KIA, Nissan, Renault и опять же Volvo – она имеет совместные предприятия. В прошлом году компания произвела 4,3 млн автомобилей и лишь 1,4 млн из них – под своей маркой. Остальные – см. выше. Взглянув на статистику других крупнейших автопроизводителей из Поднебесной, наверняка увидим схожие пропорции.

Да, с годами к ним приходит опыт, качество автомобилей, выпущенных под собственными брендами, растет. И вот уже «китайцам» тесно на своем внутреннем рынке. Значит, надо развиваться, проникать в те страны, где прежде безраздельно царили конкуренты из Европы, США, Японии, Кореи. Тем более что китайское законодательство не просто предлагает, а требует от своих производителей активно выходить на внешние рынки. И если у кого-то нет перспектив для экспорта – не беда, компанию… просто присоединят к более успешной.

Зная это, можно оценить и действия китайских фирм на земле российской. Первые из них пришли в нашу страну больше десяти лет назад и даже пытались подписать соглашения с правительством о промсборке. Но не удалось – тогда считалось, что «китайцы» смогут составить серьезную конкуренцию отечественным маркам, поэтому не стоит давать им еще и льготы. Однако они остались и уже открыли сборочные производства. Позже показалось, что кризис в России им на руку, – вот оно время предлагать доступные машины! Но, похоже, наши соседи не спешат, действуя по своему, известному только им плану. На долю 12–13 официально представленных у нас автокомпаний из КНР всегда приходится примерно 3% рынка – неважно, кризис на дворе или подъем.Видимо, эта доля их устраивает. Надолго ли?

В этом году компания FAW объявила о масштабном сотрудничестве с калининградским заводом «Автотор», речь идет о создании производства, рассчитанного на выпуск 50 тыс. автомобилей. В Ставропольском крае начался выпуск модели DW Hower. Пока мощность завода – 10 тыс. машин в год, но в перспективе можно собирать и по 100 тыс. Еще один завод – по производству кроссоверов и внедорожников Haval – будет запущен в 2018 году в Тульской области, где смогут выпускать уже до 150 тыс. автомобилей в год. А еще есть «Дервейс» в Черкесске, где делают автомобили Geely и Lifan, и появилась информацию о том, что некоторые производители из КНР ведут переговоры о приобретении ТагАЗа...

Если сложить все эти факты, станет ясно: тайный план китайских компаний никакой тайной не является. Для них российский рынок пока главным не является, но перспективным – точно! И они готовятся – не спеша, но основательно: начнется в России экономический подъем, снова пойдет вверх спрос – а тут уже все есть. И россиянам будут готовы предложить современные интересные модели, созданные вместе с корифеями мирового автопрома. Причем по интересной цене! Так что не исключено, что мой следующий автомобиль будет носить уже не европейское имя. Впрочем, и моя нынешняя машина уже на треть, поди, собрана из китайских комплектующих.