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Национальные пристрастия

Самые продаваемые модели на ведущих мировых авторынках по итогам 2016 г., тыс. шт.
Самые продаваемые модели на ведущих мировых авторынках по итогам 2016 г., тыс. шт.

До полной глобализации в мировом автопроме еще далеко: рынки ведущих стран все-таки сохраняют самобытность, которая зависит не только от финансовых возможностей, но и от образа жизни, традиций, наконец, вкусовых пристрастий населения

Хоть и говорят, что весь мир вот-вот накроет глобализация и в разных странах люди станут потреблять одинаковые вещи, в отношении автомобилей этот тренд все еще не стал доминирующим. О чем свидетельствует новое исследование самых популярных моделей машин на 15 ведущих мировых авторынках, которое провели аналитики международной компании Focus2move. Согласно их выводам, даже в крупнейших мировых автодержавах наибольшим спросом пользуются разные машины.

Пикапы и гибриды

Большие, вместительные, грузоподъемные машины – это то, что особенно любят жители Северной Америки. В США и Канаде самым продаваемым автомобилем по итогам прошлого года оказался пикап Ford F Series. Этой модели в двух странах в общей сложности было продано 960 тыс. единиц, что является очень внушительным показателем (см. график). Популярность пикапов на Североамериканском континенте неудивительна. Люди там живут преимущественно в частных домах, и пикап – универсальное транспортное средство для подобного образа жизни. На такой машине можно не только ездить, например на работу в офис, но и закинуть в кузов газонокосилку или другой инвентарь для загородного участка. Или же совершать семейные выезды с большой поклажей, благо в США и Канаде достаточно мест для автомобильных путешествий.

А вот в Китае – ведущем мировом авторынке – титул самой популярной модели принадлежит седану Volkswagen Lavida, который в ушедшем году разошелся тиражом 450 тыс. штук. Китайцы, может быть, и рады были бы ездить на пикапах. Но, во-первых, в перенаселенных китайских городах пользоваться пикапом неудобно, во-вторых, эти машины сами по себе дорогие и не по карману массовому клиенту в Поднебесной. Доступный же четырехдверный автомобиль Lavida, который Volkswagen производит для китайского рынка с 2008 года, раскупается очень хорошо. За невысокую цену покупатель получает «много автомобиля»: у машины вполне вместительный салон, багажник, а также большой выбор двигателей и транс-миссий, включая весьма резвый турбированный мотор 1.4 TSI в 140 л.с., а также передовую семиступенчатую коробку DSG. Не случайно у Lavida наблюдается довольно заметный прирост продаж, составивший 20%.

В Японии же сейчас в почете технологичность. Здесь лидерство за Toyota Prius, который считается самым востребованным в мире гибридом. В Стране восходящего солнца в ушедшем году было продано 248 тыс. таких машин, причем 2016-й ознаменовался бешеным приростом в 85%. Да, японцы с готовностью покупают технически передовые автомобильные продукты. Популярны у них и идеи экологии и минимизации вредных выбросов от личного транспорта. Хотя дело не только в сознательности, в последние годы власти страны развивают программы стимулирования продаж экологически чистых моделей. Иметь такое транспортное средство не только престижно, но и выгодно: серьезно понижаются траты на налоги, парковки, не говоря уж о расходах на топливо, которого гибридные машины потребляют куда меньше.

Доступно и прагматично

Звание четвертого по популярности автомобиля на ведущих мировых рынках уверенно держит Maruti Alto, в Индии этой модели отдали предпочтение более 245 тыс. человек. Компактный городской хэтчбек идеально приспособлен к тому тесному транспортному хаосу, что представляет собой движение в индийских городах. Юркая машинка выпускается в Индии аж с 1970 года, ее производит дочернее предприятие Suzuki в этой стране. Maruti Alto – это, конечно, не Toyota Prius, конструкция включает скромный 3-цилиндровый моторчик мощностью 48 л.с. Зато розничная цена составляет 250–350 тыс. рупий, что соответствует 4–5 тыс. долларов.

Пятое место в рейтинге самых ходовых машин мира занял Volkswagen Golf. Эта легендарная модель, которая дала название целому классу автомобилей, выпускается немецким концерном с 1974 года и остается самой востребованной в Германии – в прошлом году там было реализовано 240 тыс. таких машин. Пожалуй, немецкий прагматизм особенно проявляется в данном потребительском пристрастии, ведь Golf – «правильный» со всех точек зрения автомобиль. Он удовлетворяет любым вкусам с точки зрения дизайна, функционала, технических характеристик. И расчетливые бюргеры делают выбор в пользу именно такой машины.

Впрочем, утилитарность и прагматизм – мотив, который движет покупателями и… в Бразилии, где самым популярным стал Сhevrolet Onix с объемом продаж 150 тыс. экземпляров. Этот хэтчбек В-класса выпускается концерном General Motors в Бразилии с 2012 года, но даже в тяжелые для бразильского рынка времена (там продажи машин, как и в России, падают) Onix демонстрирует прирост в 21%.

Стиль и мода

Итальянцы же проголосовали кошельком за Fiat Panda, разошедшийся в этой стране тиражом 147 тыс. единиц. Компактные машинки А-класса в тесной Италии давно продаются хорошо, и симпатичная Panda завоевывает клиентов не только утилитарностью и доступностью, но и стильным дизайном, который именно итальянские автомобилисты ценят высоко.

В Великобритании, в свою очередь, балом правит Ford Fiesta. В свое время американской марке удалось занять лидирующие позиции в Англии, и долгое время бестселлером там был Ford Focus. Однако теперь на обгон пошла более компактная Fiesta – она отлично подходит для тесных улиц британских городов, к тому же привлекательнее по цене. Не последнюю роль в популярности Fiesta сыграл ее стильный внешний вид, который фордовцам вполне удался.

Во Франции, где в городах уже днем с огнем не сыскать полноразмерный внедорожник или пикап, также в особом почете автомобили класса А и В. Французы отдают предпочтение своему родному производителю в лице модели Renault Сlio. Ведь на скромной и доступной машине удобно ездить по тесным улочкам Парижа, Марселя или Лиона, выбор в пользу этой модели сделали 112 тыс. жителей страны (кстати, с приростом 3,5%).

Корейское наступление

В Южной Корее самой продаваемой моделью стала Hyundai Avanta (99,5 тыс. штук). Во многих странах, в том числе и у нас, она известна под названием Elantra. Однако на родине имя машины пришлось изменить из-за созвучия с такими автомобилями, как Lotus Elan и KIA Elan.

При этом вслед за бестселлером корейского рынка в мировом рейтинге идет самая востребованная модель в России: сейчас это уже, увы, не Lada – впервые в истории лидером продаж в нашей стране стала иномарка. На первую строчку въехал Hyundai Solaris, который за последний год приобрели свыше 90 тыс. россиян.

А вот в Мексике на передовые позиции вырвалась японская Nissan с моделью Versa, которая выпускается на местном заводе и на нашем рынке известна как Tiida. В прошлом году таких машин в Мексике было продано 88 тыс., и это сразу на 40% больше, чем годом ранее.

Замыкают рейтинг Австралия и Испания. От самой популярной модели пятого континента Toyota Hilux (42 тыс. экземпляров) веет бескрайними просторами этой страны и фермами ее жителей. Ну а горячие испанцы сделали выбор в пользу своей национальной марки – в стране продано 33 тыс. машин SEAT Leon. Эта доступная модель гольф-класса производится в Испании с 1988 года, придя на смену популярной некогда SEAT Ronda. Отцы и деды большинства испанцев ездили на автомобилях своего бренда, и сегодня жители страны не хотят изменять традициям. Как видим, мировые рынки сохраняют самобытность, и вряд ли процессы глобализации смогут это быстро изменить.   

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