До полной глобализации в мировом автопроме еще далеко: рынки ведущих стран все-таки сохраняют самобытность, которая зависит не только от финансовых возможностей, но и от образа жизни, традиций, наконец, вкусовых пристрастий населения

Хоть и говорят, что весь мир вот-вот накроет глобализация и в разных странах люди станут потреблять одинаковые вещи, в отношении автомобилей этот тренд все еще не стал доминирующим. О чем свидетельствует новое исследование самых популярных моделей машин на 15 ведущих мировых авторынках, которое провели аналитики международной компании Focus2move. Согласно их выводам, даже в крупнейших мировых автодержавах наибольшим спросом пользуются разные машины.

Пикапы и гибриды

Большие, вместительные, грузоподъемные машины – это то, что особенно любят жители Северной Америки. В США и Канаде самым продаваемым автомобилем по итогам прошлого года оказался пикап Ford F Series. Этой модели в двух странах в общей сложности было продано 960 тыс. единиц, что является очень внушительным показателем (см. график). Популярность пикапов на Североамериканском континенте неудивительна. Люди там живут преимущественно в частных домах, и пикап – универсальное транспортное средство для подобного образа жизни. На такой машине можно не только ездить, например на работу в офис, но и закинуть в кузов газонокосилку или другой инвентарь для загородного участка. Или же совершать семейные выезды с большой поклажей, благо в США и Канаде достаточно мест для автомобильных путешествий.

А вот в Китае – ведущем мировом авторынке – титул самой популярной модели принадлежит седану Volkswagen Lavida, который в ушедшем году разошелся тиражом 450 тыс. штук. Китайцы, может быть, и рады были бы ездить на пикапах. Но, во-первых, в перенаселенных китайских городах пользоваться пикапом неудобно, во-вторых, эти машины сами по себе дорогие и не по карману массовому клиенту в Поднебесной. Доступный же четырехдверный автомобиль Lavida, который Volkswagen производит для китайского рынка с 2008 года, раскупается очень хорошо. За невысокую цену покупатель получает «много автомобиля»: у машины вполне вместительный салон, багажник, а также большой выбор двигателей и транс-миссий, включая весьма резвый турбированный мотор 1.4 TSI в 140 л.с., а также передовую семиступенчатую коробку DSG. Не случайно у Lavida наблюдается довольно заметный прирост продаж, составивший 20%.

В Японии же сейчас в почете технологичность. Здесь лидерство за Toyota Prius, который считается самым востребованным в мире гибридом. В Стране восходящего солнца в ушедшем году было продано 248 тыс. таких машин, причем 2016-й ознаменовался бешеным приростом в 85%. Да, японцы с готовностью покупают технически передовые автомобильные продукты. Популярны у них и идеи экологии и минимизации вредных выбросов от личного транспорта. Хотя дело не только в сознательности, в последние годы власти страны развивают программы стимулирования продаж экологически чистых моделей. Иметь такое транспортное средство не только престижно, но и выгодно: серьезно понижаются траты на налоги, парковки, не говоря уж о расходах на топливо, которого гибридные машины потребляют куда меньше.

Доступно и прагматично

Звание четвертого по популярности автомобиля на ведущих мировых рынках уверенно держит Maruti Alto, в Индии этой модели отдали предпочтение более 245 тыс. человек. Компактный городской хэтчбек идеально приспособлен к тому тесному транспортному хаосу, что представляет собой движение в индийских городах. Юркая машинка выпускается в Индии аж с 1970 года, ее производит дочернее предприятие Suzuki в этой стране. Maruti Alto – это, конечно, не Toyota Prius, конструкция включает скромный 3-цилиндровый моторчик мощностью 48 л.с. Зато розничная цена составляет 250–350 тыс. рупий, что соответствует 4–5 тыс. долларов.

Пятое место в рейтинге самых ходовых машин мира занял Volkswagen Golf. Эта легендарная модель, которая дала название целому классу автомобилей, выпускается немецким концерном с 1974 года и остается самой востребованной в Германии – в прошлом году там было реализовано 240 тыс. таких машин. Пожалуй, немецкий прагматизм особенно проявляется в данном потребительском пристрастии, ведь Golf – «правильный» со всех точек зрения автомобиль. Он удовлетворяет любым вкусам с точки зрения дизайна, функционала, технических характеристик. И расчетливые бюргеры делают выбор в пользу именно такой машины.

Впрочем, утилитарность и прагматизм – мотив, который движет покупателями и… в Бразилии, где самым популярным стал Сhevrolet Onix с объемом продаж 150 тыс. экземпляров. Этот хэтчбек В-класса выпускается концерном General Motors в Бразилии с 2012 года, но даже в тяжелые для бразильского рынка времена (там продажи машин, как и в России, падают) Onix демонстрирует прирост в 21%.

Стиль и мода

Итальянцы же проголосовали кошельком за Fiat Panda, разошедшийся в этой стране тиражом 147 тыс. единиц. Компактные машинки А-класса в тесной Италии давно продаются хорошо, и симпатичная Panda завоевывает клиентов не только утилитарностью и доступностью, но и стильным дизайном, который именно итальянские автомобилисты ценят высоко.

В Великобритании, в свою очередь, балом правит Ford Fiesta. В свое время американской марке удалось занять лидирующие позиции в Англии, и долгое время бестселлером там был Ford Focus. Однако теперь на обгон пошла более компактная Fiesta – она отлично подходит для тесных улиц британских городов, к тому же привлекательнее по цене. Не последнюю роль в популярности Fiesta сыграл ее стильный внешний вид, который фордовцам вполне удался.

Во Франции, где в городах уже днем с огнем не сыскать полноразмерный внедорожник или пикап, также в особом почете автомобили класса А и В. Французы отдают предпочтение своему родному производителю в лице модели Renault Сlio. Ведь на скромной и доступной машине удобно ездить по тесным улочкам Парижа, Марселя или Лиона, выбор в пользу этой модели сделали 112 тыс. жителей страны (кстати, с приростом 3,5%).

Корейское наступление

В Южной Корее самой продаваемой моделью стала Hyundai Avanta (99,5 тыс. штук). Во многих странах, в том числе и у нас, она известна под названием Elantra. Однако на родине имя машины пришлось изменить из-за созвучия с такими автомобилями, как Lotus Elan и KIA Elan.

При этом вслед за бестселлером корейского рынка в мировом рейтинге идет самая востребованная модель в России: сейчас это уже, увы, не Lada – впервые в истории лидером продаж в нашей стране стала иномарка. На первую строчку въехал Hyundai Solaris, который за последний год приобрели свыше 90 тыс. россиян.

А вот в Мексике на передовые позиции вырвалась японская Nissan с моделью Versa, которая выпускается на местном заводе и на нашем рынке известна как Tiida. В прошлом году таких машин в Мексике было продано 88 тыс., и это сразу на 40% больше, чем годом ранее.

Замыкают рейтинг Австралия и Испания. От самой популярной модели пятого континента Toyota Hilux (42 тыс. экземпляров) веет бескрайними просторами этой страны и фермами ее жителей. Ну а горячие испанцы сделали выбор в пользу своей национальной марки – в стране продано 33 тыс. машин SEAT Leon. Эта доступная модель гольф-класса производится в Испании с 1988 года, придя на смену популярной некогда SEAT Ronda. Отцы и деды большинства испанцев ездили на автомобилях своего бренда, и сегодня жители страны не хотят изменять традициям. Как видим, мировые рынки сохраняют самобытность, и вряд ли процессы глобализации смогут это быстро изменить.