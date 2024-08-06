В разгар лета странная новость появилась в ленте. Сообщалось, что холдинг «Объединенные пивоварни» планирует выпуск пива бод брендом «Москвич»

Помните побасенку из советских времен, которая говорила нам, что гречка — это не женщина из Греции, а крупа, венгерка — куртка, чешка и вьетнамка — это про обувь, болгарка — инструмент, испанка — болезнь, шведка — удар в футболе, американка — игра на бильярде… а москвич — это не житель мегаполиса, а транспортное средство? Этикеток нового пива еще никто не видел, поэтому сегодня невозможно сказать, будет ли там изображена продукция АЗЛК или что-то с китайским прищуром из дня сегодняшнего, но нас в данном случае интересует другое — пиво названо в честь автомобиля.

Вообще, тема пива в контексте отечественного автомобилестроения в последний месяц звучала не раз. Например, была информация о том, что в бывшей проходной ЗИЛа — одном из немногих зданий, оставшихся от огромного завода, которое сегодня грустно стоит на обочине ТТК, будет обустроена пивоварня. В сеть даже выложен рендер, на котором позади памятника Ивану Алексеевичу Лихачеву за стеклянным фасадом проходной сияют медные чаны и трубы.

Сторонники конспирологических теорий уже высказали версию, что оба вышеуказанных события, а наверняка было и еще что-то подобное, — очередная попытка лоббировать возвращение продажи пива на АЗС. Такая идея в сентябре 2018 года обсуждалась на заседании правительства РФ: там посчитали, что отмена запрета продажи слабоалкогольной продукции на автозаправках, который был введен в 2011 году, позволит сдержать рост цен на бензин и приведет к увеличению доходов заправок и общей доходности нефтяного сектора. Спустя два месяца вопрос обсуждался даже в Государственной Думе РФ, где по итогам заседания был выпущен релиз вот с такими гневными словами: «Для государства в приоритете должны быть жизнь и здоровье граждан, а не прибыльность заправочных станций», «Появление в продаже на АЗС спиртного будет провоцировать граждан на спонтанную покупку и распитие спиртных напитков прямо за рулем, особенно учитывая, что на многих трассах вместо постов ДПС стоят камеры, которые не могут выявить выпивших водителей».

Заботиться о собственных гражданах — дело благое, но представлять их полными идиотами, у которых инстинкты превалируют над здравым смыслом по принципу «увидел-захотел», это все же перебор. Помните, как у Евгения Гришковца: «Смотрю английский футбол — хочу пива, смотрю российский — хочу водки». Тем более что международная практика доказывает обратное. Если верить исследованиям Национального института здоровья США, политика ограничения мест, где можно приобрести алкоголь, никак не влияет на количество дорожных инцидентов. Скажем, есть умеренная аварийность «по пьянке» в Калифорнии, Неваде и Аризоне, где алкоголь можно не только купить в магазине при бензоколонке, но и в аптеке. А Техас или, например, Южная Каролина, где существует множество ограничений на продажу алкоголя, включая полный запрет на продажу по воскресеньям, все равно в списке тех штатов, где аварий, связанных с алкоголем, больше всего. Да что там в Америку за примерами ходить — в Белоруссии на АЗС продается не только пиво, но и водка, но из-за этого на дорогах соседней страны почему-то не творится пьяный беспредел.

Но у нас, похоже, и в этом свой особенный путь. А коли так, то выпуск пива с автомобильным названием — самое настоящее преступление, ибо несет в себе опасный ассоциативный ряд. Вдумчивый читатель со стажем спросит: а как же во времена СССР, когда самой популярной легковушкой у нас были «Жигули», а самым популярным сортом пива — «Жигулевское», которое в лучшие годы варили 735 пивзаводов страны? Так там историческая последовательность была совсем иной. В Тольятти решили назвать свой автомобиль «Жигулями» в 1967 году. А сорт пива «Жигулевское» присутствовал в советских стандартах уже в 1938 м, то есть почти на три десятка лет раньше.

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