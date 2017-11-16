Доля автомобилей российской сборки на рынке страны достигла рекордных показателей. Конечно, растущий производственный задор – это хорошо для экономики. Для потребителя же ситуация пока неоднозначно позитивна

Автомобили российской сборки практически целиком подмяли рынок. Согласно данным Аналитического агентства «Автостат», их доля в общих продажах новых машин в РФ по итогам 8 месяцев нынешнего года составила 82,2%, что стало рекордным показателем за всю новейшую историю. Так, по сравнению с прошлым годом этот показатель увеличился почти на 2,5% – в 2016-м он составлял 79,8%. А что уж говорить про более ранние периоды! Пять лет назад на долю локализованных машин вообще приходилось менее двух третей рынка (64,1%). А в 2008-м таких автомобилей в портфеле российских дилеров было и вовсе меньше половины – лишь 44,3% (см. график ).

Все флаги в гости

Выпуск автомобилей в России (как, впрочем, и в любой другой стране) всегда играл большую роль для отечественного рынка. В советский период были построены внушительные производственные мощности, и к 1980-м годам СССР по выпуску легковых машин (2,2 млн единиц в год) занимал пятое место в мире, уступая лишь США, Германии, Японии и Франции.

Сейчас же Россия с показателем производства 1,1 млн автомобилей в год числится лишь на 13-м месте в мировом рейтинге, уступая даже таким странам, как Чехия, Бразилия, Мексика, Индия. Тем не менее и этот результат можно назвать вполне достойным, ведь с распадом Советского Союза новой России пришлось едва ли не восстанавливать свой автопром.

С началом перестройки и переходом экономики на рыночные рельсы объемы выпуска автомобилей в РФ рухнули, в страну хлынул импорт. Сделанные за рубежом иномарки быстро заняли доминирующее положение. И только в 2000-х ситуация постепенна начала исправляться, когда ведущие мировые автопроизводители стали задумываться о создании собственных производств на территории России. Произошло это не без усилия властей, которые подобно Китаю взяли курс на развитие автопрома именно внутри страны. Для реализации этой политики были подняты ввозные таможенные пошлины на импортные машины, а автоконцернам, строящим в РФ свои сборочные заводы, предложили значимые льготы и преференции.

Постепенно новый российский автопром стал набирать обороты. Сначала в июле 2002 года свой завод под Санкт-Петербургом возвела американская компания Ford. Позже свои предприятия открыли и другие автомобильные гиганты – такие, как General Motors, Renault, Volkswagen, Toyota, Hyundai-KIA, Nissan, Peugeot-Citroen, Mitsubishi, Mazda и другие. По сути, сегодня в России имеют свои производственные площадки (полного или неполного цикла) большинство мировых автомобильных марок. Согласно статистике Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), из 59 марок, присутствующих на российском рынке, непосредственно в стране имеют свои мощности 24. У остальных же 35 автомобильных брендов, продолжающих импортировать свои машины, продажи незначительные, и они отодвинуты на второй план. К ним, например, относятся Honda, Suzuki, Subaru. Кроме того, как мы помним, некоторые бренды свернули свои производственные мощности по политическим мотивам – речь идет о Chevrolet и Opel от концерна General Motors. Пока бессмысленным считают развивать свои производства в нашей стране премиальные марки вроде Porsche, Land Rover, Volvo, Lexus (завод может быть рентабелен только при больших объемах выпуска и продаж автомобилей, о чем в условиях кризиса применительно к премиальным брендам говорить не приходится). Хотя не исключено, что в будущем и они примут решение о приходе в Россию. Ведь недавно свой завод в Подмосковье начал строить Mercedes-Benz. Наконец, о скором приходе в РФ со своим производством постоянно говорят некоторые китайские марки.

Сужение выбора

Итак, сегодня из каждых десяти машин, продающихся в автосалонах, уже более восьми производится внутри страны. Хорошо это или плохо? С точки зрения развития экономики это, безусловно, позитивный фактор: растут новые предприятия, появляются рабочие места, оживляются смежные отрасли, связанные с выпуском деталей и компонентов.

С другой стороны, можно предположить, что рост доли произведенных в России машин происходит не от хорошей жизни. Во многом это связано с кризисом: рухнувший курс рубля делает невыгодным импорт автомобилей из-за границы. А для потребителя переход авторынка на исключительно внутреннее потребление не всегда хорошо. Тревожный момент в этой ситуации – сокращение официально продаваемого модельного ряда в России. Проблема в том, что на конвейерах выгодно держать только модели, пользующиеся массовым спросом. Нишевые же машины, которые имеют узкий круг поклонников, увы, выпускать на российских заводах автоконцерны не особенно стремятся.

Вообще, падение авторынка за последние годы серьезно сузило выбор для потребителей. По некоторым оценкам, число продающихся в России моделей за последние три года сократилось почти на 30%: если до кризиса на рынке их насчитывалось около 400, то сейчас этот показатель упал до отметки менее 300. Из автосалонов пропадают кабриолеты, минивэны, компактные ситикары или, например, модификации с редкими моторами, которые не имеют массового спроса и, соответственно, не попадают на конвейеры локализованных предприятий. Увы, потребителю в такой ситуации приходится довольствоваться тем, что есть, забыв о своих пристрастиях и предпочтениях.

Экспортные перспективы

Еще одна примечательная тенденция развития автопроизводства внутри России – наращивание экспорта. Связана она с тем, что вместе с увеличением доли производимых в стране машин в абсолютных числах объемы производства не растут: если в рекордном 2008 году с конвейеров российских заводов сошло почти 1,5 млн легковых машин, то по итогам прошлого года их насчитывалось 1,1 млн.

Получается, что заложенные до кризиса на более значимые продажи производственные мощности в стране простаивают, как следствие, автоконцерны ищут возможности их дополнительно загрузить возможными экспортными поставками. И пока наращивать автомобильный экспорт из России успешно удается. По данным «Автостата», за первые шесть месяцев текущего года рост поставок легковых автомобилей из РФ увеличился на внушительные 61% – до 24 тыс. единиц (за исключением стран Таможенного cоюза).

Интересно, что половину этого количества занимают автомобили Skoda, которых в общей сложности было экспортировано около 12 тыс. штук. Причем практически весь этот объем приходится на одну модель – кроссовер Yeti. На втором месте среди брендов располагается отечественная Lada, ей в структуре общего российского автомобильного экспорта принадлежит 23%, что соответствует 5,5 тыс. экземпляров. По 1,3 тыс. машин на экспорт поставили Hyundai и Renault. В пятерку лидеров попадает и Volkswagen, который в первом полугодии экспортировал из России более 1 тыс. легковых автомобилей.

Примечательно, что в последнее время существенно активизировался не только российский экспорт автомобилей, но и автомобильных комплектующих. Например, сегодня порядка двух третей объема выпуска шин компании Nokian Tyres отгружается в европейские страны. О росте экспорта говорит и итальянская Pirelli, которая уже поставляет производимые своими российскими заводами шины в страны Европы и даже Северной Америки. Кстати, российское правительство заявляет, что в перспективе отечественный автоэкспорт может составить весьма значимую долю. По словам главы Минпромторга Дениса Мантурова, к 2020 году экспорт легковых автомобилей должен достичь 25% от общего производства. То есть за пределы страны с российских конвейеров будет отправляться каждая четвертая собранная у нас машина. Но надо понимать, что экспорт автомобилей из России будет расти до тех пор, пока спрос на отечественном рынке не воспрянет и местные заводы мировых производителей не начнут вновь работать в полную силу на удовлетворение именно внутреннего спроса.

Когда (и если) это все-таки случится, то, надеемся, вновь станет расширяться и ассортимент производимых на российских предприятиях автомобилей. Так, на нынешнем автосалоне во Франкфурте представители BMW заявили, что компания рассматривает возможность выпуска в России своего нового самого большого кроссовера – BMW X7. Обещания о скором расширении производимого в РФ модельного ряда в последнее время делают и другие бренды. Все это создает предпосылки к тому, что наш автомобильный рынок в будущем снова начнет радовать не только самим фактом наличия отметки на машинах «Сделано в России», но и тем, что потребителю будет предложен действительно разнообразный ряд моделей.