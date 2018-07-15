Проекта «Кортеж» больше нет – встречайте новую российскую марку Aurus. Звучит «золотисто», благородно, но не станет ли она еще одним «ё-мобилем» или «Марусей»?

В начале мая 2018-го мир вздрогнул – на инаугурации президента России возник новый российский лимузин. И это стало настоящим сюрпризом: подумать только, не очередной ГАЗ, Lada или УАЗ, а представительский бронированный «членовоз», созданной из ничего отечественной марки! Слухи, конечно, ходили, да и повод для дебюта главной машины страны самый подходящий, но все же мало кто верил, что проект «Кортеж» вот так внезапно появится на людях в серийном исполнении.

Знатоки тут же припомнили сталинскую традицию, когда ни один автомобиль не попадал на конвейер без личного одобрения Вождя народов. А если показ в Кремле удался, то судьба машины, считай, решена, – быть ей в производстве долгие годы. Премьера продукта в высшем свете – заявка громкая и в постсоветские времена. Для любого бренда честь прорваться в политическую элиту. В России – особенно. Все мы понимаем, что в нашей стране значит «указание сверху».

Маркетинговые жернова закрутились сразу: в Москве мгновенно собрали пресс-конференцию по случаю официального рождения новой марки Aurus, в которую решили переименовать «Кортеж». Главой назначили бывшего сотрудника Daimler AG, напутственное слово произнес глава Минпромторга. Планов – громадье. За лимузином в серию должны пойти седан Senat и минивэн Arsenal для свободной реализации всем желающим, чуть позже – кроссовер. Продажи стартуют в 2019 году, причем Aurus собрался навести шороху и на международном рынке – уже задуман визит на престижную выставку в Женеве.

Показали Западу кузькину мать, открываем краснодарское игристое за победу импортозамещения? Убежден, пока рано. Попробуем разложить ситуацию по полочкам.

Первое – мы не знаем, а что, собственно, намерен предложить Aurus клиентам. Допустим, линейка известна, прототипы даже видели на улицах. То есть общее впечатление о дизайне составить можно хотя бы по фотографиям. Но не более. Детали прояснятся не раньше конца августа, когда в Москве откроется Международный автосалон, где обещают выставить новые российские машины. Глядишь, и дилеры подтянутся, ведь пока «золотые» автомобили банально негде продавать – ни одного шоу-рума нет. Вот тогда пощупаем, понюхаем, измерим и поймем, оправданна ли заявка Aurus на выход в люксовый сегмент.

Спросим строго, потому как демпингом, судя по всему, не пахнет. Официальных цен пока нет, но в кулуарах гуляет информация, что Aurus Senat станут предлагать дешевле Rolls-Royce и Bentley, но чуть дороже Mercedes-Benz и BMW. Рассчитывать при таком позиционировании на снисхождение к «детским болезням» и косякам сборки уже не приходится. Хотя они наверняка найдутся, если Aurus и правда оригинальная разработка, а не «переодетая» иномарка.

Если Aurus выйдет удачным, то лучше станет всем, а не только избранным

Тут ура-патриот воскликнет: «Позвольте, сам президент не постыдился в российский лимузин сесть, не могли же главе государства барахло подсунуть?!» Без сомнения, разработчики сделали максимум, чтобы на глазах всего мира бронированный Senat проехал несколько сот метров без проблем. Возможно, на всякий случай подготовили не одну, а две или три машины – сути дела это не меняет. Роскошный автомобиль по индивидуальному запросу способны с высочайшим качеством построить грамотные ребята из тюнинг-гаража, но производство (пусть не массовое, а хотя бы серийное) – совсем другая история. Здесь важен каждый элемент цепочки: от конструкторов и поставщиков компонентов до сборщика или технолога. Маленький сбой влечет по принципу домино катастрофу на всей линии. И даже для мировых концернов запуск принципиально новой модели – сложнейшее мероприятие.

Еще одна загадка – как поедет Aurus. При доводке ходовых качеств без варягов, думаю, не обошлось, но финишные настройки – дело не только датчиков и цифр, но и опыта. А его российской марке как раз и не хватает.

Теперь заглянем внутрь кузова. Многоцилиндровые турбодвигатели вроде как оригинальной конструкции, нетипичный российский автомат КАТЕ без гидротрансформатора (который, к слову, пытаются раскрутить уже много лет), гибридный силовой агрегат, полноприводная трансмиссия с электронным управлением… И весь этот «космический корабль» планируют строить силами НАМИ тиражом 200–250 штук в год. Вот только некогда крупнейший автомоторный институт поточным производством сроду не занимался, не его это профиль.

Допустим, возведенную специально под Aurus новую сборочную площадку помогут наладить зарубежные партнеры. Но это начальный этап, с ростом ежегодных объемов до 1500 машин к выпуску должен подключиться концерн Sollers. Мощности подходящие у него есть, вот только скандалы с качеством УАЗов все не утихают, а марки Fiat и SsangYong компания так и не смогла раскрутить…

Вопросов больше, чем ответов. И состоятельные покупатели не могут этого не понимать. Но брать Aurus все равно будут, во всяком случае, первое время. Сработает эффект новизны: «прикольно», «не как у соседа-олигарха», «как у Путина» – мотивов хватит. Нельзя забывать и об административном ресурсе: спустили добровольно-принудительную установку, значит, надо купить и ездить.

Хотя я искренне хочу ошибиться с пессимистичными прогнозами. Президент подал правильный пример – негоже лидеру державы, претендующей на роль ведущей в мире, рассекать на чужих лимузинах. Как-никак автомобилестроение – важнейший показатель здоровья экономики. И если Aurus выйдет удачным, поделится технологиями с другими нашими заводами, да и вообще задаст ориентир, то станет лучше всем, а не только избранным.