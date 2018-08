Крупнейшая в СНГ выставка строительной техники и технологий Bauma CTT Russia преподнесла сюрприз. Несмотря на оживление рынка и планы мировых лидеров отрасли по активизации бизнеса в России, мероприятие вышло «домашним» – львиную долю экспозиции заняли стенды отечественных фирм

Крупнейшая профильная выставка Bauma CTT Russia 2018 прошла уже в 19-й раз, собрав в павильонах «Крокус Экспо» почти 600 экспонентов и более 21 тыс. специалистов, журналистов и клиентов из шести с лишним десятков стран. Важнейший форум в сфере рынка строительной техники стал, таким образом, еще более массовым. Для сравнения, на аналогичном прошлогоднем мероприятии отметилось 557 экспонентов из 30 стран. Сказалось оживление рынка: по итогам 2017 года продажи строительной техники увеличились на 45%, производство в России выросло на четверть, а импорт – более чем в полтора раза. Кроме того, по мнению экспертов, свою роль сыграл рост деловой активности в преддверии чемпионата мира по футболу. Однако состав участников выставки в сравнении со смотром годичной давности изменился – представители «Большой грузовой семерки» на выставку по разным причинам не приехали, а российские и китайские, напротив, нарастили свое присутствие.

Знаковое отсутствие

Тон в этот раз задавали российские компании: КамАЗ, ГАЗ, «Чайка-Сервис», «Завод «Дорожных машин», Ковровский электромеханический завод, «Кудесник», «Традиция-К», а также белорусский МАЗ. Что же касается «Большой грузовой семерки», их показательная «неявка» связана отнюдь не со скепсисом относительно перспектив российского рынка (все как раз наоборот), а с намерениями продвигать свои новинки на иных площадках.

Scania, к примеру, показала свою технику (в том числе для строительной отрасли) в ходе обширной подмосковной презентации накануне открытия Bauma CTT Russia. По словам менеджера по маркетинговым проектам ООО «Скания-Русь» Елизаветы Дементьевой, компания выбрала «выездной» формат презентации как наиболее предпочтительный. А в пресс-службе «Даймлер КамАЗ Рус» нам сообщили, что решено сосредоточиться на глобальном августовском мероприятии, где планируется представить весь модельный ряд среднетоннажных и тяжелых грузовиков.

В отсутствие грандов отрасли западное и азиатское направления бизнеса представляли экспозиции Hyundai, Kogel, Ammann, Fassi, Haulotte, Hyva, Kobelco, Manitou, Putzmeister, RM Terex, John Deere, Shantui, SDLG и Wirtgen. Свои новые продукты представили также нефтяные компании Shell и ЛУКОЙЛ, а торговый бренд «Русбизнесавто» (реализует коммунальную, пассажирскую и дорожно-строительную технику) приурочил участие в выставке к празднованию своего 25-летия.

Плоды импортозамещения

Что ж, свято место пусто не бывает. Главной новинкой автогиганта из Набережных Челнов стал седельный тягач КАМАЗ-54909 – первый грузовик бренда с подключаемым передним гидростатическим приводом французской фирмы Poclain. Гидропривод можно подключить на скорости до 25 км/час, и этого достаточно, чтобы повысить проходимость на скользких и рыхлых поверхностях. Новинка оснащена комфортабельной кабиной с одним спальным местом, экономичным 400-сильным дизелем, современной трансмиссией и пневматической подвеской ведущего моста. Кроме того, производитель показал на своих стендах самосвал-углевоз на шасси КАМАЗ-65801 (8х4), самосвал КАМАЗ-6520 с обновленной кабиной, автобетоносмеситель 5814Y7 на шасси КАМАЗ-6540, а также бортовой автомобиль с краном-манипулятором Palfinger РК 13501 SLD на шасси КАМАЗ-5325.

Со стенда «Группы ГАЗ» челнинцам оппонировал автомобильный завод «Урал», вошедший в сегмент дорожных машин. Главная новинка – седельный тягач «Урал Next» с колесной формулой 6х4, который не имеет ведущего переднего моста, благодаря чему отличается пониженным расходом топлива. Он предназначен для транспортировки тяжелых грузов на местных и региональных перевозках. Полная масса автопоезда составляет 44 т, что позволяет грузовику передвигаться по дорогам общего пользования. Повышению комфорта водителя способствует увеличение объема кабины со спальным местом. Большой интерес вызвал и «Урал Next» с двойной кабиной и спальным местом вместо заднего сиденья, а также «Урал Next»-автогидроподъемник с 7-местной кабиной.

Горьковский автозавод представил спецтехнику, выпущенную на базе автомобилей увеличенной грузоподъемности. В частности, впервые были показаны модификации, созданные на базе грузо-пассажирской «ГАЗель Next 4,6» с двухрядной кабиной: самосвал и автомобиль с крано-манипуляторной установкой, а также «ГАЗон Next 10» с такой же надстройкой. Напомним, что производство моделей повышенной грузоподъемности началось в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года. Конструктивные отличия «ГАЗель Next 4,6» – новый задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, а также увеличенная ширина бортовой платформы. Одна из важных особенностей «ГАЗон Next 10» – пневматическая подвеска задней оси. Увеличенная до 2550 мм ширина бортовой платформы дает возможность размещать в кузове до 12 европалет. Колесная база в заводском исполнении увеличена на 635 мм, что позволяет более равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями.

МАЗ привез в Москву сразу семь моделей грузовой и прицепной техники, часть которой (в частности, седельный тягач МАЗ-643028 с колесной формулой 6х4) оснащается китайскими дизелями Weichai. Эти моторы со следующего года будут производиться в Белоруссии на СП «МАЗ-Weichai» и, соответственно, придут на замену российским силовым агрегатам – такое вот импортозамещение по-белорусски. Еще одна интересная новинка минской компании – четырехосный самосвал МАЗ-6516Y9 с колесной формулой 8х4 и 12-литровым дизелем Cummins ISG мощностью 460 л.с. На сегодня это самый «грузоподъемный» вариант в линейке самосвалов МАЗ.

Китайский аргумент

А что же амбициозные новички из Поднебесной? Они, как видно, стремятся занять не только стенды, где в минувшие годы выставлялись игроки «Большой семерки», но и потеснить последних на все более конкурентном рынке. Пример движения в этом направлении – экспозиция компании Dongfeng. Она показала самосвал KC DFH3330A80 с колесной формулой 6х4 и среднетоннажное шасси Dongfeng KR 4х2 со спальной кабиной. Первая может использоваться на строительных площадках, для крупнотоннажных перевозок, в коммунальном хозяйстве и в горнодобывающей промышленности. Эти самосвалы способны увезти 18 т груза, легко адаптируются под выполнение различных задач и обладают надежной и простой конструкцией. В свою очередь, шасси KR DFH5120B80 грузоподъемностью от 7,5 т применяется как основа для надстроек и используется в городских и междугородних перевозках. Обе модели оснащаются современными двигателями (Cummins и DCEC) стандарта Euro 5.

Представитель «Дунфэн Мотор Рус» Максим Помелов в беседе с «Автопанорамой» подчеркнул, что компания планирует активно развиваться на российском рынке. Так, в 2017 году объем продаж коммерческих автомобилей Dongfeng Trucks достиг в нашей стране 85 единиц, а в нынешнем – намечено как минимум удвоить эту цифру. Причем объем мог бы стать и больше, если бы не задержка с сертификацией и установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В 2018-м компания готовится вывести на наш рынок также обновленное семейство грузовиков KC. Сейчас у Dongfeng 18 российских дилеров, и это число увеличится в ближайший год вдвое.