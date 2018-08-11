Крупнейшая в СНГ выставка строительной техники и технологий Bauma CTT Russia преподнесла сюрприз. Несмотря на оживление рынка и планы мировых лидеров отрасли по активизации бизнеса в России, мероприятие вышло «домашним» – львиную долю экспозиции заняли стенды отечественных фирм
Крупнейшая профильная выставка Bauma CTT Russia 2018 прошла уже в 19-й раз, собрав в павильонах «Крокус Экспо» почти 600 экспонентов и более 21 тыс. специалистов, журналистов и клиентов из шести с лишним десятков стран. Важнейший форум в сфере рынка строительной техники стал, таким образом, еще более массовым. Для сравнения, на аналогичном прошлогоднем мероприятии отметилось 557 экспонентов из 30 стран. Сказалось оживление рынка: по итогам 2017 года продажи строительной техники увеличились на 45%, производство в России выросло на четверть, а импорт – более чем в полтора раза. Кроме того, по мнению экспертов, свою роль сыграл рост деловой активности в преддверии чемпионата мира по футболу. Однако состав участников выставки в сравнении со смотром годичной давности изменился – представители «Большой грузовой семерки» на выставку по разным причинам не приехали, а российские и китайские, напротив, нарастили свое присутствие.
Тон в этот раз задавали российские компании: КамАЗ, ГАЗ, «Чайка-Сервис», «Завод «Дорожных машин», Ковровский электромеханический завод, «Кудесник», «Традиция-К», а также белорусский МАЗ. Что же касается «Большой грузовой семерки», их показательная «неявка» связана отнюдь не со скепсисом относительно перспектив российского рынка (все как раз наоборот), а с намерениями продвигать свои новинки на иных площадках.
Scania, к примеру, показала свою технику (в том числе для строительной отрасли) в ходе обширной подмосковной презентации накануне открытия Bauma CTT Russia. По словам менеджера по маркетинговым проектам ООО «Скания-Русь» Елизаветы Дементьевой, компания выбрала «выездной» формат презентации как наиболее предпочтительный. А в пресс-службе «Даймлер КамАЗ Рус» нам сообщили, что решено сосредоточиться на глобальном августовском мероприятии, где планируется представить весь модельный ряд среднетоннажных и тяжелых грузовиков.
В отсутствие грандов отрасли западное и азиатское направления бизнеса представляли экспозиции Hyundai, Kogel, Ammann, Fassi, Haulotte, Hyva, Kobelco, Manitou, Putzmeister, RM Terex, John Deere, Shantui, SDLG и Wirtgen. Свои новые продукты представили также нефтяные компании Shell и ЛУКОЙЛ, а торговый бренд «Русбизнесавто» (реализует коммунальную, пассажирскую и дорожно-строительную технику) приурочил участие в выставке к празднованию своего 25-летия.
Что ж, свято место пусто не бывает. Главной новинкой автогиганта из Набережных Челнов стал седельный тягач КАМАЗ-54909 – первый грузовик бренда с подключаемым передним гидростатическим приводом французской фирмы Poclain. Гидропривод можно подключить на скорости до 25 км/час, и этого достаточно, чтобы повысить проходимость на скользких и рыхлых поверхностях. Новинка оснащена комфортабельной кабиной с одним спальным местом, экономичным 400-сильным дизелем, современной трансмиссией и пневматической подвеской ведущего моста. Кроме того, производитель показал на своих стендах самосвал-углевоз на шасси КАМАЗ-65801 (8х4), самосвал КАМАЗ-6520 с обновленной кабиной, автобетоносмеситель 5814Y7 на шасси КАМАЗ-6540, а также бортовой автомобиль с краном-манипулятором Palfinger РК 13501 SLD на шасси КАМАЗ-5325.
Со стенда «Группы ГАЗ» челнинцам оппонировал автомобильный завод «Урал», вошедший в сегмент дорожных машин. Главная новинка – седельный тягач «Урал Next» с колесной формулой 6х4, который не имеет ведущего переднего моста, благодаря чему отличается пониженным расходом топлива. Он предназначен для транспортировки тяжелых грузов на местных и региональных перевозках. Полная масса автопоезда составляет 44 т, что позволяет грузовику передвигаться по дорогам общего пользования. Повышению комфорта водителя способствует увеличение объема кабины со спальным местом. Большой интерес вызвал и «Урал Next» с двойной кабиной и спальным местом вместо заднего сиденья, а также «Урал Next»-автогидроподъемник с 7-местной кабиной.
Горьковский автозавод представил спецтехнику, выпущенную на базе автомобилей увеличенной грузоподъемности. В частности, впервые были показаны модификации, созданные на базе грузо-пассажирской «ГАЗель Next 4,6» с двухрядной кабиной: самосвал и автомобиль с крано-манипуляторной установкой, а также «ГАЗон Next 10» с такой же надстройкой. Напомним, что производство моделей повышенной грузоподъемности началось в Нижнем Новгороде в декабре прошлого года. Конструктивные отличия «ГАЗель Next 4,6» – новый задний мост типа «Спайсер», тормозная система с дисковыми тормозными механизмами на всех колесах и АБС, а также увеличенная ширина бортовой платформы. Одна из важных особенностей «ГАЗон Next 10» – пневматическая подвеска задней оси. Увеличенная до 2550 мм ширина бортовой платформы дает возможность размещать в кузове до 12 европалет. Колесная база в заводском исполнении увеличена на 635 мм, что позволяет более равномерно распределить нагрузку между передней и задней осями.
МАЗ привез в Москву сразу семь моделей грузовой и прицепной техники, часть которой (в частности, седельный тягач МАЗ-643028 с колесной формулой 6х4) оснащается китайскими дизелями Weichai. Эти моторы со следующего года будут производиться в Белоруссии на СП «МАЗ-Weichai» и, соответственно, придут на замену российским силовым агрегатам – такое вот импортозамещение по-белорусски. Еще одна интересная новинка минской компании – четырехосный самосвал МАЗ-6516Y9 с колесной формулой 8х4 и 12-литровым дизелем Cummins ISG мощностью 460 л.с. На сегодня это самый «грузоподъемный» вариант в линейке самосвалов МАЗ.
А что же амбициозные новички из Поднебесной? Они, как видно, стремятся занять не только стенды, где в минувшие годы выставлялись игроки «Большой семерки», но и потеснить последних на все более конкурентном рынке. Пример движения в этом направлении – экспозиция компании Dongfeng. Она показала самосвал KC DFH3330A80 с колесной формулой 6х4 и среднетоннажное шасси Dongfeng KR 4х2 со спальной кабиной. Первая может использоваться на строительных площадках, для крупнотоннажных перевозок, в коммунальном хозяйстве и в горнодобывающей промышленности. Эти самосвалы способны увезти 18 т груза, легко адаптируются под выполнение различных задач и обладают надежной и простой конструкцией. В свою очередь, шасси KR DFH5120B80 грузоподъемностью от 7,5 т применяется как основа для надстроек и используется в городских и междугородних перевозках. Обе модели оснащаются современными двигателями (Cummins и DCEC) стандарта Euro 5.
Представитель «Дунфэн Мотор Рус» Максим Помелов в беседе с «Автопанорамой» подчеркнул, что компания планирует активно развиваться на российском рынке. Так, в 2017 году объем продаж коммерческих автомобилей Dongfeng Trucks достиг в нашей стране 85 единиц, а в нынешнем – намечено как минимум удвоить эту цифру. Причем объем мог бы стать и больше, если бы не задержка с сертификацией и установкой системы «ЭРА-ГЛОНАСС». В 2018-м компания готовится вывести на наш рынок также обновленное семейство грузовиков KC. Сейчас у Dongfeng 18 российских дилеров, и это число увеличится в ближайший год вдвое.
Рассказать друзьям:
Рассказать во ВКонтакте Рассказать в Facebook Рассказать в Google Рассказать в Twitter Рассказать в Одноклассниках
МАЗ будет собирать китайскую копию Mercedes-Benz Sprinter
Минский автомобильный завод объявил о скором запуске в производство легких коммерческих автомобилей
Toyota Hilux получила «юбилейную» версию
Российское отделение Toyota представило пикап Hilux в новой «юбилейной» версии
Foton привезет в Россию обновленный Tunland
Российское отделение Foton объявило о том, что продажи обновленного пикапа Tunland начнутся до конца этого года
Подсчитано число пикапов в России
Пикап в России — больше, чем просто утилитарный небольшой грузовичок. Многие используют такие автомобили в качестве машины для активного отдыха, а некоторые вообще предпочитают ездить на пикапах каждый день
УАЗ представил юбилейную «буханку»
УАЗ-452 или, как ее называют в народе, «буханка» автомобиль легендарный. К юбилею модели на заводе сделали эксклюзивную спецверсию этой модели
УАЗ сделал гибридный вариант грузовика Профи
Ульяновский автозавод на выставке «Иннопром» показал ходовой прототип гибридного варианта своей последней модели, коммерческого грузовика Профи
Тарифы «Платона» не будут меняться год
Правительство России решило не нервировать общественность и перенесло индексацию тарифов системы «Платон» на один год