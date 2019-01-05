На 67-м международном мотор-шоу коммерческой техники в Ганновере бал правили машины будущего. Шоу-кары с аэродинамикой самолетов и системами автопилотирования соседствовали с серийными грузовиками и автобусами, нацеленными на максимальную эффективность и экологичность

Важной приметой мотор-шоу в этом году стал парад полноразмерных «зеленых» моделей, рассчитанных на эксплуатацию в городе. Такие машины показали практически все участники смотра, но погоду, как водится, делали представители «большой семерки» и их партнерские компании – к примеру, Fuso со своим серийным электрическим среднетоннажником eCanter. Стенды наводнили также производственные версии электрических малотоннажников (Iveco Daily Electric, MAN eTGE, Mercedes-Benz eVito и eSprinter) и «предсерийники» Volkswagen eCaddy и eTransporter.

Не было недостатка и в футуристических концептах с обтекаемыми формами, запуск которых в серию тормозит разве что законодательство ЕС по габаритам кабин, шоу-карах с автопилотом и просто прорывных моделях вроде нового флагмана Mercedes-Benz Trucks c видеокамерами вместо боковых зеркал. А еще патриотические чувства всколыхнула «Группа ГАЗ», представившая в Ганновере внедорожный грузовик «Садко Next» (наследник знаменитой «Шишиги») и семейство «ГАЗель Next», адаптированное для глобальных рынков.

Электроника для «тяжеловесов»

Дебют седельного тягача Mercedes-Benz нового поколения стал одним из основных и зрелищных событий мотор-шоу. Серийный флагман Actros явился на подиум с видеокамерами вместо лобовых зеркал и 15-дюймовыми цифровыми экранами, смонтированными в кабине в районе передних стоек. Такое решение резко улучшило и аэродинамику, и обзор. Как рассказал шеф дизайнер грузового отделения немецкой марки Кай Зибер, в «зеркалах-экранах» имеются траекторные подсказки для облегчения маневрирования. Объективы же камер не запотевают и не обледеневают, поскольку снабжены запатентованной системой подогрева. В оснащение флагманской модели вошли также 10-дюймовая цифровая «приборка» и 10-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа, а кабина отделана на премиальном уровне и напоминает по стилю легковушки Mercedes-Benz.

Жаль только, что до нашего рынка высокотехнологичные красавцы доедут не скоро. По словам представителей российского подразделения немецкой марки, компания сосредоточится на реализации машин предшествующего поколения Actros MP4, которое дебютировало на нашем рынке в середине осени. Вряд ли можно рассчитывать на быстрое появление в России и таких ганноверских премьер, как электрическая версия флагманского тягача eActros, опытная эксплуатация которого уже проходит в Европе, и низкопольного электрического автобуса eCitaro, имеющего запас хода 250 км.

На стенде компании DAF выделялись серийные электрогрузовики LF Electric и CF Electric, разработанные для городских перевозок с использованием усовершенствованной технологии E-Power компании VDL, и гибридная модель CF Hybrid для региональных маршрутов, имеющая режим нулевых выбросов в городской черте. Еще одна мощная во всех смыслах новинка – флагманская модель DAF XF 6x2 с рамой BDF для монтажа съемных кузовов с установкой на заводе. Напомним в связи с этой премьерой, что моделям CF и XF нового поколения присудили победу в прошлогоднем конкурсе «Международный Грузовик года» за инновации, обеспечившие снижение расхода топлива на 7%.

Победителем же этой премии за нынешний год стал флагманский тягач Ford Trucks F-Max. С этой прорывной новинкой фордовцы стремятся превратить «большую европейскую семерку» в «глобальную восьмерку». Эти амбиции подкрепляются использованием крупной (шириной 2,5 м и внутренней высотой 2,16 м), аэродинамически выверенной, высокотехнологичной и комфортабельной кабины, 6-цилиндрового 12,7-литрового 500-сильного дизеля Ford Ecotorq, передовых мультимедиа и систем безопасности (в частности, адаптивного круиз-контроля с привязкой к GPS). Выпуск триумфатора наладят на заводе Ford Trucks в Турции. Еще одна знаковая новинка Ford Trucks в Ганновере – концепт электрического тягача F-Vision Future Truck, внешне напоминающий инопланетный корабль и имеющий автопилот четвертого уровня автономности.

Компания Scania представила в Ганновере грузовики нового поколения и широкую линейку автобусов, в том числе модель Interlink MD, оснащенную двигателем, работающим на сжиженном природном газе. Особый интерес вызвал подзаряжаемый гибридный грузовик PHEV/HEV с силовым дуэтом в виде 9-литрового дизеля, переваривающего солярку и биотопливо, а также 177-сильного электродвигателя, способного работать и без содействия ДВС. Приверженцев же безопасности и высокотехнологичных гаджетов шведы заинтересовали инновационным жилетом безопасности Scania C-me. Эта с виду обычная жилетка снабжена коммуникационным устройством, системами GPS-позиционирования и подачи сигнала тревоги, которые активируются в случае ДТП.

Итальянский производитель Iveco отметился дебютами широкой линейки LCV и автобусов на электротяге, но настоящей звездой стенда стал крупнотоннажный Stralis NP 400 с рефрижераторной надстройкой. Эта модель работает на сжиженном природном газе, отличается минимальными вредными выбросами и бьет рекорды по бесшумности (менее 71 дБ по результатам тестов PIEK Quiet Truck). Запас хода за счет увеличенных резервуаров достигает 1000 км. Еще одна изюминка Stralis NP 400 – газовая технология Carrier Supra CNG для питания холодильной установки.

На стенде компании MAN внимание было приковано к среднетоннажному электрогрузовику eTGM с огромными батареями, занимающими почти все пространство ниже рамы. Заявленный запас хода новинки составляет 180 км. Автомобиль оснащен 360-сильным электромотором, смонтированным в пределах колесной базы. Девять таких предсерийных электрогрузовиков уже переданы для тестирования клиентам в Австрии, а серийное производство планируется начать в 2021 году. Еще одним героем стенда марки стал 12-метровый прототип низкопольного электробуса MAN Lion’s City E с запасом хода до 270 км. Поскольку электромотор здесь расположен не под капотом, а на ведущей задней оси, в салоне удалось выкроить четыре дополнительных посадочных места.

Меньше, да лучше

В малотоннажном сегменте на фоне «одноклассников» выделялся концепт-кар с говорящим названием Mercedes-Benz Vision Urbanetic. Как говорит шеф-дизайнер Кай Зибер, этот автомобиль намекает на предстоящую смену дизайнерской парадигмы – обращение к более обтекаемым кузовным формам. Vision Urbanetic можно оперативно превратить из пассажирского автомобиля в грузовой – на смену верхнего модуля на специальной станции уйдет лишь пять минут. В инженерном плане это электрический беспилотник: в салоне нет руля и педалей, роль окон выполняют прорези неправильной формы, вместо фар – только подсветка габаритов. Пространство по периметру прощупывают многочисленные датчики. В салоне микроавтобуса установлены пристенные скамейки, а грузовая версия концепта способна принять до десяти европоддонов.

Volkswagen представил в малотоннажном сегменте имиджевый фургон ID Buzz Cargo. Внешность этого грузового прототипа дает понять, как будет выглядеть серийный Transporter нового поколения. Рулевое колесо в кабине напоминает огромный планшет, еще один выдвигается на ножке из центрального тоннеля. При желании водитель может активировать автопилот, и руль втянется в переднюю панель. Новинка оснащена электрическим приводом, запас хода – от 330 до 550 км.

Интересный концептуальный фургон показала и компания Renault. Автономный прототип EZ-PRO – это грузовая версия шоу-кара EZ-GO, дебютировавшего на автосалоне в Женеве. Французский концепт умеет самостоятельно объединяться в колонну с такими же беспилотниками.

Компания Ford представила в малотоннажном сегменте рестайлиноговый Transit грузоподъемностью 2 т, с новым 2-литровым 185-сильным дизелем и переоформленным салоном. Однако самый большой сюрприз преподнесла «Группа ГАЗ», показавшая прототипы модернизированного семейства «ГАЗель Next». В Ганновер такие машины прибыли с новым 2-литровым дизельным мотором Volkswagen стандарта Euro 6 и новой 6-ступенчатой «механикой» производства Горьковского автозавода. В России серийные версии таких LCV появятся в 2019 году и получат на старте продаж 136-сильную версию дизеля Volkswagen стандарта Euro 5. Еще одно важное новшество – «ГАЗель Next» с усиленным задним мостом типа спайсер и односкатной задней ошиновкой. Это решение позволит загружать европалеты не только продольно (как раньше), но и поперечно.

Итак, очередной смотр коммерческой техники в Ганновере продемонстрировал, что электрокары, гибриды, беспилотники и трансформеры активно наступают – процесс их перевоплощения в серийные модели идет полным ходом. Чем ответит ГАЗ? Компания из Нижнего Новгорода тоже смотрит в «зеленое» будущее, о чем свидетельствует уже серийный электрический микроавтобус «ГАЗель Next» с запасом хода 100 км, занявший одно из главных мест на ганноверском стенде российской марки.