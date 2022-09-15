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Когда российский рынок станет китайским?

Еще недавно «китаец» значило: дикий дизайн, фенольный салон, ржавевший на глазах кузов. Помните, автоклуб «Ангел», экстренная помощь на дорогах, закупил для своих «техничек» Great Wall Deer? Такие желтые пикапы, были хорошо заметны в потоке? Пропали с глаз долой, сгнили за каких-то года полтора

Но сегодня динамика триумфального шествия китайских автомобилей по России впечатляет. Вот итоги августа, источник – агентство «Автостат». Доля китайских марок на российском рынке достигла 26% – год назад была около 8%. Лидером в сегменте SUV впервые стал китаец, Haval Jolion. Месяцем раньше Chery Tiggo 4 вошел в ТОП-3 самых продаваемых в Росcии иномарок.

Совсем свежая новость: в пятерке самых популярных в Москве моделей автомобилей первые четыре позиции – тоже у китайцев. На первом месте все тот же Havаl Jolion, рост по сравнению с прошлым годом почти в 8 раз. На втором Geely Coolray, рост в 7 раз. Третье и четвертое места – у Chery Tiggo 7 Pro и Geely Atlas Pro соответственно. И в столичном рейтинге популярных автобрендов три места китайские, первое и второе – у Geely и Haval, на четвертом Chery. Ну и так далее.

Это мы еще не говорим о том, что в России начали появляться, пока неофициально, автомобили не очень известных нам китайских брендов – BYD, Ora, Wuling, Weltmeister и других. В Китае сейчас сотни автомобильных марок и – просто вдумайтесь! – несколько сотен моделей. От массовых до бескомпромиссно премиальных. И вряд ли многие понимают, что такое нынешний премиальный «китаец» – по передовым технологиям, дизайну, качеству, – выпущенный для внутреннего рынка. Есть, правда, одно «но»: это по большей части гибриды и электромобили. В этой стране давно принята госпрограмма перевода местного автопрома на электротягу и полного отказа от ДВС к 2030 году. И уже два года назад Китай начал мировую экспансию, повез свои электромобили в Европу и в Америку, понемногу открывает там представительства.

А теперь вопрос: как в виду неизбежного перехода на электротягу распорядиться ресурсами по выпуску автомобилей с ДВС? Патентами, технологиями, производственными мощностями? Разумнее всего продлить им жизнь в странах, где у электромобилей пока перспективы не слишком велики. Поэтому вот вам подсказка: следите за тем, будут ли китайцы открывать у нас свои заводы, как Haval. Если будут – российский автомобильный рынок станет китайским, без вариантов.

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