Не люблю я снисходительные разговоры про «китайцев». Что обычно про них говорят? Вот, мол, они (имеются ввиду китайские автопроизводители) стараются, машины у них с каждым годом становятся все лучше и лучше, приличнее и приличнее. Уже почти, уже скоро…

Что скоро? Что почти? Станут как «японцы» или как «европейцы»? Нет, не станут. Если, конечно, говорить про те модели, к которым у нас приклеилось обобщительное прозвище «китайцы». И утверждаю я это вовсе не потому, что не верю в потенциал их автопрома. А потому, что твердо знаю: приличные и даже очень приличные модели он выпускает уже сегодня. Причем, в огромных количествах! Начинаем загибать пальцы? Audi A4 и A6, Q3 и Q5, BMW 3-й и 5-й серий, X1 и X3, Mercedes C-класса и E-класса, GLK и даже специализированные версии минивенов V-класса. Все они делаются в том числе и в КНР. Я уже не говорю про более доступные автомобили, такие, как Volkswagen Passat и Touran, Honda Accord и CR-V, Nissan Murano и Citroen C6… Пальцы и на руках, и на ногах закончились, а мы еще даже не добрались до моделей концерна GM, вполне себе официально выпускаемых на многочисленных совместных предприятиях. Среди них Buick Excelle и GL8, Cadillac CTS и Escalade, Chevrolet Cruze и Equinox… Кстати, недавно представители General Motors заявили, что к 2020 году намерены увеличить номенклатуру китайских моделей до… шестидесяти наименований!

Ну, кто-нибудь скажет, что перечисленные выше модели пока еще недостаточно хороши и через годик-другой они, может быть, подтянуться до общемирового уровня? Вряд ли. Все они и так общемировые или, если угодно, глобальные. И экспортируются они в другие страны без уточнения места производства. Потребителям это не важно.

Если же говорить про локальные китайские марки типа Xinkai или Tianma, Landwind или Haima (список можете продолжить сами), то они играют в другой лиге, и им вовсе не надо тянуться к международным стандартам. От них, в первую очередь, требуется удовлетворить внутренний спрос, читай: сделать много и дешево. Дешево – ключевое слово. По данным статистики, средняя ежемесячная зарплата в КНР на конец прошлого года составила примерно $700-720 – около 40 000 руб., на наши деньги. Цифра, понятно, усредненная. На деле простой китаец получает даже меньше. Думаю, что «тридцатку» от силы. Как вы думаете, здравомыслящий человек с таким доходом станет всерьез задумываться о покупке новенького BMW или Audi? Конечно же, нет. Именно поэтому модели, ориентированные на локальный рынок, и составляют в Китае львиную долю от общего объема продаж. А это, кстати, более 22 млн новых автомобилей, по итогам прошлого года!

Что я хочу этим сказать? В наших магазинах на полках тоже лежит великое множество сортов колбасы, сделанной из чего угодно, кроме мяса. И спрос на нее устойчив. Также, как и на сыры, изготовленные без малейшей добавки молока, и на шоколад, даже рядом не лежавший с какао бобами. Доступно, потому и покупают. Аналогия с автомобилями – прямая. И ждать, что когда-нибудь, со временем производитель соевой колбасы научиться делать мясную, согласитесь, не стоит. Скорее всего, он и так умеет, просто не хочет. Или ему это не выгодно. Кому он станет тоннами продавать сервелат из оленины с трюфелями по 2000-3000 руб. за килограмм? Вот вы лично купите полкило на завтрак? Я нет.

А то, что локальные китайские компании, при желании (и даже без всяческих лицензий и совместных предприятий!), способны выпускать очень даже приличные автомобили, мы видим на примере корпорации Great Wall Motors, поставляющей в нашу страну внедорожники под маркой Haval. Не сочтите за рекламу, но по своим потребительским свойствам они уже куда ближе к «глобальным» моделям, чем к «локальным». Правда, и их цена в России зашкаливает за миллион за самый маленький Haval H2 и за 2 млн руб. за H8. Но качество, на мой взгляд, соответствует. Многие ли у нас готовы за него заплатить? Достать из кармана свои кровные и заплатить, не взирая на бренд и страну происхождения? Объемы продаж автомобилей этой марки говорят, что пока таких не много.

Главная проблема заключается в том, что российских покупателей уже успели приучить предвзято относиться к качеству товаров (в том числе и автомобилей) с клеймом «made in China». И виноваты в этом вовсе не сами китайцы, а отдельные ушлые импортеры, стремящиеся продать россиянам машины, изначально предназначенные для удовлетворения локального и не слишком платежеспособного спроса. Причем, по вполне «глобальным» ценам. Сколько уже было таких марок из КНР, которые как пришли в Россию, так и ушли из нее, оставив счастливых владельцев своей, с позволения сказать, продукции, без запчастей, без сервиса и без малейшей надежды когда-либо от нее избавиться?

Единожды обжегшись на молоке, дуют и на воду. Хватит, хлебали. Вот, и начинаются скептичные рассуждения о том, сильно ли тот самый Haval ушел от всех прочих «китайцев»? Придирчиво везде, куда только пролезет рука, щупают пластик, водят носом, пытаясь уловить привычный аромат фенола… Да бросьте! Предъяви вам тот же самый автомобиль со всемирно известным шильдиком на радиаторной решетке, и весь скепсис мгновенно улетучится. Наоборот, тут же, откуда ни возьмись, у него появится столь любимая моими коллегами «отточенная управляемость» и даже «драйверский характер», а также непонятные лично мне «отличные ездовые повадки» - дело вкуса. Кто-то скажет про «экспрессивный дизайн», кто-то отметит «роскошную атмосферу салона». Словом, все как всегда, когда речь идет о престижных моделях известных европейских или японских марок.

Следует ли из всего этого то, что в Китае наконец-то научились делать «приличные автомобили»? Конечно же нет. Не научились. Они их делают уже много лет. Но не всегда, и не для всех…