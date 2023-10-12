«Китайцы» в России победили – это факт. По данным исследования «Открытие Авто», за последний год они увеличили свою долю на российском автомобильном рынке с 10,6% до 46%. Странно, что еще не 99,9%, но что-то близкое к этим цифрам китайского присутствия, я уверен, мы рано или поздно увидим во всех сегментах, от легковых автомобилей до грузовиков. За исключением разве что премиума и люкса – китайцы вряд ли заменят нам Mercedes-Benz, BMW, Audi и тем более Rolls-Royce. Но все остальное заменят точно. А дальше возникает вот какой вопрос: будет ли это китайское господство вечным?
Представим себе, прошло время, пять лет или десять, неважно. Предположим, международная обстановка изменилась, все в мире вернулось на круги своя. Вернутся ли к нам ушедшие за последний год европейские, японские и американские производители?
Вряд ли. Причин три.
Первая: некоторые ушедшие от нас бренды уже сегодня технически сильно уступают китайцам. Свежая новость: Mitsubishi закрыла все заводы в Китае – ее продукция не пользуется там спросом, продаж нет. То есть японская марка в Китае уже сейчас считается отсталой. Неудивительно, автомобили Mitsubishi в самом деле достаточно архаичны. У них нет ни турбированных двигателей, ни просто новых двигателей или коробок передач. Все их машины, по сути, начала нулевых.
Вторая причина: китайский автопром сейчас наступает не только на наш, но и на все мировые рынки. И если не побеждает там сразу, то как минимум неплохо себя чувствует. Так что со временем может вытеснить местных производителей. В январе – августе 2023 года доля Китая на мировом рынке электромобилей составила 59%, а других машин Китай почти и не производит. BYD в Северной Европе опередила по продажам Tesla. Hiphi открыла шоурум в Осло, месяцем раньше – шоурум в Мюнхене.
Третья причина: вспомним начало двухтысячных. Многие европейские и американские марки были готовы умереть уже тогда – Hummer, Jaguar, Land Rover, Mazda, Opel, Saab, Skoda, список можно продолжить. Некоторые из них выжили лишь потому, что их купили крупные концерны. Hummer, Opel и Saab купил General Motors. Jaguar купила индийская TATA. Volvo, которую пытался в свое время реанимировать Ford, купила китайская Geely. Но потом, как только тот же GM почувствовал себя плохо, умер Hummer, умер Saab, через какой-то промежуток времени – Opel.
Сегодня ситуация похожая, С той лишь разницей, что теперь у самих крупных концернов дела идут не очень хорошо, так что спасать кого-то, если что, будет некому. Ford, закрыв завод во Всеволожске, отказался от выпуска Focus, Mondeo. У GM нет производства легковых автомобилей в Америке, оно осталось в Южной Корее, в Узбекистане. Большая немецкая тройка – да, с ней китайцам будет справиться нелегко. Но что значит «справиться»? Давайте вспомним, сколько процентов той же Mercedes-Benz Group принадлежит владельцу китайской Geely Ли Шуфу?
Подытожим. Европейские, японские, американские бренды, которые были на нашем рынке, имели тут действительно неплохие позиции, и за счёт нашего рынка, во многом, может быть, и пытались возродиться, – его покинули. При этом заметим, они продавали у нас не самые свои передовые модели, тот же бестселлер российского рынка Logan был разработан компанией Renault специально для развивающихся рынков, а говоря без экивоков – для стран третьего мира. И сегодня европейское автомобилестроение умирает, японское не конкурентоспособно, американское пока не понятно, что может предложить. Поэтому вопрос должен звучать так: не «вернутся ли к нам ушедшие бренды?», а «будет ли вообще кому возвращаться в случае чего?»
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